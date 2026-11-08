F1 サンパウロGP

天候激変サンパウロでアロンソが12位。ホンダ折原エンジニア「コンディションに合わせてPUを調整できた」

F1サンパウロGPを終え、ホンダF1の折原伸太郎エンジニアがコメント。移り変わるコンディションに合わせてPUを調整し、前戦と比べて一歩前進できたと語った。

田中 健一

編集: 2026/11/08 21:40

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Aston Martin Honda AMR26, Starting Grid

写真：: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

ホンダF1の折原伸太郎トラックサイド・ゼネラルマネージャー兼チーフエンジニアは、F1サンパウロGPの決勝レースでコンディションがウエット→ドライ→ウエットと目まぐるしく変わる中、パワーユニットを適切に調整することができたと語った。

アストンマーティン・ホンダは、大雨となった予選でフェルナンド・アロンソが9番手となり、今季初のQ3進出を果たした。

そのアロンソは、ライバルのグリット降格ペナルティもあって8番グリッドからレースをスタート。1周目にオリバー・ベアマン（ハース）との接触があり順位を落としたものの、その後も力強い走りを見せ、フェラーリのルイス・ハミルトンをオーバーテイクするシーンもあった。最終的には入賞には届かなかったものの、12位でフィニッシュした。

「アロンソ選手は、アストンマーティンとの今季最高位となる8番グリッドからスタートしました。これは今後に向けて明るい材料です」

折原エンジニアは、レース後にそうコメントした。

「天候が変化する中でも、ウエットとドライそれぞれのコンディションに合わせて、パワーユニットを適切に最適化することができました」

「前戦の厳しい結果を踏まえると、今日は一歩前進できたと考えています。次戦のラスベガスGPに向けて、イギリスと日本の拠点で準備を進めていきます」

ただ順風満帆とはいかなかった。アロンソのチームメイトであるランス・ストロールは、レース中盤にERS（エネルギー回生システム）にトラブルに見舞われリタイアを強いられた。

「今日の決勝では、レース中盤までパワーユニットは順調に機能していましたが、38周目にストロール選手のマシンでERSの問題が発生しました」

「昨日の予選で発生したものと同じ問題の可能性があり、次戦までに根本原因を究明する必要があります」

次のラスベガスGPは2週間後。最高速に苦しむアストンマーティン・ホンダにとっては、長い直線が存在するラスベガスは厳しいコースであると考えられている。

ラスベガスでどんなパフォーマンスを発揮するのか、大いに注目される。

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