F1 サンパウロGP
F1はあまりにも無情。ローソン7位で今季獲得ポイント89、でも来季シートは未確定「みんなの応援に感謝。チームからの後押しも欲しいな……」
レーシングブルズのリアム・ローソンは、F1サンパウロGPで7位フィニッシュ。今季の獲得ポイントが100に近付きつつあるが、まだ来季のシートを確定できていない。
田中 健一
編集: 2026/11/09 8:00
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Liam Lawson, Racing Bulls, Isack Hadjar, Red Bull Racing
写真：: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
レーシングブルズのリアム・ローソンは、F1サンパウロGPで台風の目となった。最終的には7位だったものの、スタート直後には一時2番手に上がるなど、大いに見せ場を作った。
このレースを振り返ってローソンは「今日は力強いレースができた気がする」と語った。
今季は開幕から絶好調のローソン。前戦メキシコシティGPまでに83ポイントを獲得し、トップ4チーム以外のドライバーの中では最上位となるドライバーズランキング9番手につけていた。ランキング10番手のピエール・ガスリーとは41ポイント差とほぼダブルスコアである。
そしてここサンパウロでも、勢いそのままの走りを披露。予選では5番手となり、他車へのペナルティによって3番グリッドからスタート。スタート直後にランド・ノリス（マクラーレン）を抜いて2番手に上がると、首位を行くアンドレア・キミ・アントネッリを追った。その後、上位勢のマシンに先行されるものの、8番手でフィニッシュ。終盤にはフェラーリ勢と激しいバトルを繰り広げ、シャルル・ルクレールにペナルティが出たことで最終的には7位となった。
「正直に言って、クレイジーなレースだった」
ローソンはレース後にそう語った。
「スタートはすごく良かったし、ターン1でのグリップも良かった。だから、ポジションをひとつ上げられたのは当然だったと思う。実は、あの周のどこかで、キミにアタックしてみようかと思ったくらいだ」
「でもペースが落ち着くと、彼らは僕らよりもずっと速かった。僕はどんどん後退していってしまった。彼らよりも僕の方が、タイヤを消耗していたと思う」
「ドライ路面のペースも悪くなかった。最後はシャルルを抑え込もうとしたんだけど、ターン12で接触してしまった。そして結局ポジションを落としてしまったんだ」
その接触は後にルクレールに非があると裁定が下され、5秒加算ペナルティが下った。
「今日は最大限の力を発揮できたと思うし、良いレースができた。ウエットコンディションがずっと続いてくれればよかった……レースがずっとウエットだったら、もっと面白かっただろうし、もっとチャンスもあったと思う
」
「今のところチームは中団グループのトップに立っていて、それが僕らの目標なんだ」
レーシングブルズは中団グループの首位に立っていて、6番手アルピーヌとの差は45ポイントと大きい。自身も89ポイントを獲得してランキング9番手……10番手のガスリーは42ポイントであり、今回でさらに差を広げた。
しかしシーズンが終わるまで気を抜いてはいけないと、ローソンは言う。
「数年前、アルピーヌはここサンパウロで、奇跡を起こした（2位と3位に入りダブル表彰台を獲得）。だから、目標達成までは気を緩めるつもりはない」
「マシンは今、とても好調だ。あと数レース残っているから、シーズンを締めくくるのが楽しみだ」
しかしF1は非情だ。これだけの成績を挙げているローソンの来季のシートは、まさ保証されていない。レーシングブルズは来季、現在FIA F2に参戦中のニコラ・ツォロフを起用する予定だとされており、それが現実のモノとなればローソンは放出されてしまう公算が高い。場合によっては、F1参戦すら叶わない可能性もゼロではない。
「みんなからの応援は本当に感謝している。ここ数週間、みんなの応援を目の当たりにしてきて、本当に嬉しい」
「もちろん、チームからももっと後押しをもらえたらいいんだけどね。今は色々なことが起きているから、他に何をすればいいのか、皆さんに何を言えばいいのか、よく分からないんだ。だから今はただドライブすることを楽しんで、どうなるかを見守るしかないと思っている」
「チームがどうするかを決めるのは当然のことだ。アラン（パルメイン／チーム代表）は僕をすごく支えてくれていて、本当に感謝している。彼やチームと密に仕事ができて、今年はとても楽しかった」
「でも、大きな組織だからね」
なおパルメイン代表は、近日中に来季のラインアップを発表する予定だと示唆している。
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