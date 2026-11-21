F1 ラスベガスGP
F1ラスベガスGP予選速報｜フェラーリまさかのQ2全滅。アストンマーティンもQ1突破ならず……最速はアントネッリもグリッド降格予定
F1ラスベガスGPの予選で最速タイムをマークしたのはアンドレア・キミ・アントネッリだった。しかしグリッド降格ペナルティを受ける予定。マックス・フェルスタッペンがPPからスタートすることになる。フェラーリの2台がQ2で姿を消した。
田中 健一
編集: 2026/11/21 5:07
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes
写真：: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images
F1ラスベガスGPの予選が行なわれ、メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリが最速タイムをマークした。しかしパワーユニット降格によって5グリッド降格ペナルティが決まっている。
この結果2番手となったマックス・フェルスタッペン（レッドブル）が、明日の決勝レースをポールポジションからスタート。フロントロウ2番手にはメルセデスのジョージ・ラッセルが並ぶ。
フェラーリ勢はシャルル・ルクレールが11番手、ルイス・ハミルトンが12番手と、2台揃ってQ3に進めないというまさかの結果になった。
アストンマーティン・ホンダは苦しい戦いを強いられ、2台共にQ1敗退。Q2進出圏内からは1秒以上と大きな差をつけられた。
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