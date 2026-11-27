F1 カタールGP

中東情勢不安も無事開催に漕ぎ着け……アントネッリが圧倒の首位発進。ラッセルが続きメルセデス1-2｜F1カタールGPフリー走行1回目

開催も不安視されたF1カタールGP。無事に開幕を迎え、メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリがFP1でトップタイムを記録した。

田中 健一

編集: 2026/11/27 14:49

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Charles Leclerc, Ferrari

写真：: Clive Mason／Getty Images

F1カタールGPのフリー走行1回目が行なわれ、メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリがトップタイムを記録した。

中東情勢の不安により、開催が危ぶまれたカタールGP。しかし無事に開催を迎え、F1サーカスがサーキットに設営された。その最初の走行セッションとなるフリー走行1回目は、気温26度、路面温度32度というコンディションで始まった。

なおこのグランプリはタイヤに厳しいため、各タイヤセットの周回数上限が27周に制限された。決勝レースは57周であるため、2ストップ必須である。

なおアストンマーティン・ホンダのフェルナンド・アロンソのマシンには、若手ドライバー枠としてジャック・クロフォードが乗り込んだ。ただアロンソは、ウイルス性の感染症に罹患したため木曜日のメディアデーを欠席していたが、金曜日のサーキットには姿を見せた。

セッション開始と同時の各車がコースイン。いずれもミディアムタイヤかハードタイヤを履いた。アウディのニコ・ヒュルケンベルグは、ターン6のヘアピンで減速し切れず、MotoGPのロングラップペナルティを消化する形となった。またアストンマーティン・ホンダのランス・ストロールもコーナーをオーバーランし、コース脇の発泡スチロール製の看板を粉砕した。

セッション序盤に最速タイムをマークしたのはメルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリで、1分24秒057。2番手のシャルル・ルクレール（フェラーリ）に0.8秒の大差をつけた。

アントネッリは1分23秒731までペースを更新。ラッセルが2番手に上がった。ただ路面コンディションの改善は走行を重ねる度に進み、アントネッリは1分23秒217までペースを更新した。

セッション折り返しとなる頃から、各車がソフトタイヤを投入。レッドブルのアイザック・ハジャーが1分23秒878を記録したが、アントネッリがミディアムタイヤで記録したタイムに0.6秒も届かなかった。なおアントネッリも、ソフトタイヤでのアタックを上手くまとめきれず、自身のミディアムでのタイムを上回れなかった。

マクラーレン勢は他よりも遅く、セッション残り20分ほどのタイミングでソフトタイヤを投入。オスカー・ピアストリは4番手となったものの、ランド・ノリスは最初のアタックをまとめ切れなかった。ただノリスはやり直しのアタックで、ピアストリを上回り4番手となった。

この頃アントネッリはミディアムタイヤに戻し、連続走行に入った。

その後もアントネッリのタイムを上回るものはおらず、結局アントネッリがミディアムタイヤで記録した1分23秒217がこのセッションのトップタイムとなった。

2番手にはラッセル、3番手にはハジャー。4〜5番手にはマクラーレン勢がノリス、ピアストリの順で続いた。レッドブルのマックス・フェルスタッペンはマシンに満足できていないようで6番手。ただここから追い上げてくるのがフェルスタッペンである。フェラーリ勢も7番手ルクレール、8番手ルイス・ハミルトンと、下位に沈んだ。

レーシングブルズのアービッド・リンドブラッドは好調で9番手。アルピーヌのピエール・ガスリーがそれに続いた。ただ、アウディ勢も僅差で続いており、ベスト・オブ・ザ・レストは3チームによる三つ巴の戦いとなりそうだ。

アストンマーティン・ホンダ勢は結局クロフォードが19番手と、20番手のランス・ストロールを上回った。

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