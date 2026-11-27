F1 カタールGP

アロンソのエンジンに問題見つからず。ラスベガスGPで「壊れた！」と訴え……ホンダ折原エンジニア「データ上の問題は見当たらなかった」

ホンダF1の折原伸太郎エンジニアは、ラスベガスGPでアロンソが走らせたエンジンの検証結果を説明した。

田中 健一 Juanjo Sáez

編集: 2026/11/27 2:30

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

写真：: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

ホンダF1の折原伸太郎トラックサイド・ゼネラルマネージャー兼チーフエンジニアは、F1ラスベガスGPの最終盤にフェルナンド・アロンソがエンジンのトラブルを訴えてチェッカーを受けずにピットに戻ったことについて、レース後の点検で問題は見つからなかったと語った。ただドライバーは最高のセンサーであり、アロンソにカタールGPの金曜日に走ってもらい、改めて検証すると語った。

アストンマーティン・ホンダにとってF1ラスベガスGPは厳しいレースになった。首位と同一周回でのフィニッシュだったとはいえ、終始激戦を繰り広げた上位勢の隊列には一切加わることができなかった。

ランス・ストロールは50周を走り切ってチェッカーを受け17位となったが、アロンソはエンジンの不具合を訴え、チェッカーを受けずにピットへ。49周完走扱いの19位となった。

アロンソのエンジンにどんな問題が起きていたのか？ それについてカタールGPの木曜日に尋ねられた折原エンジニアは、こう説明した。

「手にしているすべてのデータを確認し、メンテナンスではエンジンの実機点検も行ないました。現時点では、データとメンテナンスの両面から、エンジンに問題は見つかっていません」

そう折原エンジニアは語った。

折原エンジニアは以前、ドライバーは最高のセンサーであると言っていた。そのこともあり、データなどで見つけられない問題があるかもしれないとして、アロンソの意見を尊重したと語った。

「彼のコメントを注意深く分析し、尊重しました。そのため、すべてのデータとエンジンの状態を確認したんです」

「現時点ではデータ上の問題は見当たりませんが、金曜日にフェルナンドからのフィードバックを得て、再度確認する必要があります」

「データ的には問題がありませんが、もしかしたら……今年はエンジンの性能がドライバーに満足感や自信を与えられるほど十分ではないので、そのため『エンジンが良くない』という感覚をドライバーが感じたのかもしれません」

今季の新レギュレーション下では、問題を発見するのが難しいのかという質問も飛んだ。これに対して折原エンジニアは、こういう回答をした。

「ラスベガスでは、エンジンの性能が車速にどう影響するかを分析するのは難しいです。トルクの影響も大きく、2台のマシンでエネルギーマネジメントが異なるためです」

「我々の指標においては、パワー自体は問題ないように見えました。でも、今回のようなコースで再度注意深く確認する必要があると思います」

なおサンパウロGPでは、特にストロールが度々バッテリーの問題に見舞われた。これについての対策はラスベガスGPに投入され一定の効果が確認されたものの、今後も引き続き取り組んでいくと語った。

「ラスベガスではバッテリーの問題に対策を講じ、レース距離1戦分を問題なく完走することができました。これは良い兆候ですが、信頼性という観点からすれば、1レースを完走しただけでは十分とは言えません」

「信頼性の向上には、引き続き取り組んでいく必要があります」

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