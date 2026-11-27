F1 カタールGP
F1カタールGP FP1速報｜王者アントネッリ、ミディアムタイヤで最速タイム。アストンマーティン・ホンダ勢は19＆20番手
メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリがF1カタールGPのフリー走行1回目は、メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリがトップタイムをマークした。
田中 健一
編集: 2026/11/27 14:31
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
写真：: Manuel Eletto
F1カタールGPのフリー走行1回目は、メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリがトップタイムを記録。チームメイトのジョージ・ラッセルが2番手に入った。
3番手にはアイザック・ハジャー（レッドブル）、マクラーレン勢が4番手と5番手に続き、レッドブルのもう1台であるマックス・フェルスタッペンはやや出遅れ、6番手となった。その後ろにフェラーリ勢の2台である。
中団勢最速は、レーシングブルズのアービッド・リンドブラッドで9番手。アルピーヌのピエール・ガスリーが10番手だった。
アストンマーティン・ホンダ勢は、フェルナンド・アロンソのマシンに若手ドライバー枠として乗ったジャック・クロフォードが19番手。ランス・ストロールが20番手だった。
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