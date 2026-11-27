F1 カタールGP
ホンダF1折原エンジニア。カタールGP初日を終えコメント「予選に向けて最適化に取り組みます」
F1カタールGPの初日を終え、ホンダF1の折原伸太郎エンジニアがコメントし、気温の違いにより前戦とは燃焼の面で異なる傾向があり、エネルギーマネジメントにもシミュレーションを異なる部分があったと明かした。
田中 健一
編集: 2026/11/27 20:55
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Shintaro Orihara, Honda Racing F1
写真：: Alex Bierens de Haan / Getty Images
ホンダF1のトラックサイド・ゼネラルマネージャー兼チーフエンジニアの折原伸太郎が、F1カタールGPの初日を終えてコメント。2日目以降もPUの最適化に取り組むと語った。
前戦ラスベガスGPでは大いに苦しんだアストンマーティン・ホンダ。カタールGPはコース特性が違うこともあり、相対的なパフォーマンスは上がるのではないかと思われていた。
しかし初日FP2ではフェルナンド・アロンソが19番手、ランス・ストロールが20番手。ひとつ前のハース勢との差は僅かではあるものの、立ち位置自体は大きくは変わらなかった。
「カタールは気温も湿度も先週のラスベガスGPと比べると高いため、今日はエンジンの燃焼にいくつか異なる傾向が見られました。これに対応するためにプラクティスではパワーユニットの最適化を進めてきました」
折原エンジニアはそう語ると共に、スロットルにも想定とは異なる部分があったと明かす。
「エネルギーマネジメントについては、特にスロットル操作に関してシミュレーションと実際のデータにいくつか異なる点が確認されたため、本日の走行データを踏まえて調整を行いました」
「まずは予選に向けて、明日のFP3でも引き続き最適化に取り組みます」
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