F1 カタールGP

ホンダF1折原エンジニア。カタールGP初日を終えコメント「予選に向けて最適化に取り組みます」

F1カタールGPの初日を終え、ホンダF1の折原伸太郎エンジニアがコメントし、気温の違いにより前戦とは燃焼の面で異なる傾向があり、エネルギーマネジメントにもシミュレーションを異なる部分があったと明かした。

田中 健一

編集: 2026/11/27 20:55

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録

Shintaro Orihara, Honda Racing F1

写真：: Alex Bierens de Haan / Getty Images

ホンダF1のトラックサイド・ゼネラルマネージャー兼チーフエンジニアの折原伸太郎が、F1カタールGPの初日を終えてコメント。2日目以降もPUの最適化に取り組むと語った。

前戦ラスベガスGPでは大いに苦しんだアストンマーティン・ホンダ。カタールGPはコース特性が違うこともあり、相対的なパフォーマンスは上がるのではないかと思われていた。

しかし初日FP2ではフェルナンド・アロンソが19番手、ランス・ストロールが20番手。ひとつ前のハース勢との差は僅かではあるものの、立ち位置自体は大きくは変わらなかった。

「カタールは気温も湿度も先週のラスベガスGPと比べると高いため、今日はエンジンの燃焼にいくつか異なる傾向が見られました。これに対応するためにプラクティスではパワーユニットの最適化を進めてきました」

折原エンジニアはそう語ると共に、スロットルにも想定とは異なる部分があったと明かす。

「エネルギーマネジメントについては、特にスロットル操作に関してシミュレーションと実際のデータにいくつか異なる点が確認されたため、本日の走行データを踏まえて調整を行いました」

「まずは予選に向けて、明日のFP3でも引き続き最適化に取り組みます」

関連ニュース:

【PR】2026年のF1™︎を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！

あなたの意見が聞きたい！

Motorsport.comで何を見たいですか？

5分間のアンケートにご協力ください。

- Motorsport.comチーム

関連ニュース :





記事をシェアもしくは保存

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

前の記事 アントネッリがまたしてもミディアムタイヤで最速。ロングランも圧倒的速さ……ライバルは太刀打ちできるのか？｜F1カタールGP FP2

More from

田中 健一





アントネッリがまたしてもミディアムタイヤで最速。ロングランも圧倒的速さ……ライバルは太刀打ちできるのか？｜F1カタールGP FP2



F1



F1



カタールGP



2 時間前



アントネッリがまたしてもミディアムタイヤで最速。ロングランも圧倒的速さ……ライバルは太刀打ちできるのか？｜F1カタールGP FP2





F1カタールGP FP2速報｜赤旗中団2回で異例の13分延長。アントネッリが2セッション連続のトップタイム。セッション終盤ハミルトンにトラブル



F1



F1



カタールGP



2 時間前



F1カタールGP FP2速報｜赤旗中団2回で異例の13分延長。アントネッリが2セッション連続のトップタイム。セッション終盤ハミルトンにトラブル





新人ウゴチュクがF2初戦で驚異のポールポジション獲得！ 同じくデビューのスレイター、戦慄の速さ見せるも痛恨スピン｜FIA F2ルサイル予選



FIA F2



FIA F2



ルサイル



5 時間前



新人ウゴチュクがF2初戦で驚異のポールポジション獲得！ 同じくデビューのスレイター、戦慄の速さ見せるも痛恨スピン｜FIA F2ルサイル予選

More from

アストンマーティン





アロンソのエンジンに問題見つからず。ラスベガスGPで「壊れた！」と訴え……ホンダ折原エンジニア「データ上の問題は見当たらなかった」



F1



F1



カタールGP



18 時間前



アロンソのエンジンに問題見つからず。ラスベガスGPで「壊れた！」と訴え……ホンダ折原エンジニア「データ上の問題は見当たらなかった」





アロンソ、カタールGPのメディアデーを欠席。ウイルス性感染症に罹患……走行には間に合う？



F1



F1



カタールGP



19 時間前



アロンソ、カタールGPのメディアデーを欠席。ウイルス性感染症に罹患……走行には間に合う？





今も消えぬ三冠への野望……アロンソ「もう一度インディ500に挑戦してみたいね！」



F1



F1



ラスベガスGP



1 日前



今も消えぬ三冠への野望……アロンソ「もう一度インディ500に挑戦してみたいね！」

最新ニュース





ホンダF1折原エンジニア。カタールGP初日を終えコメント「予選に向けて最適化に取り組みます」



F1



F1 F1



カタールGP



1 分前



ホンダF1折原エンジニア。カタールGP初日を終えコメント「予選に向けて最適化に取り組みます」





アントネッリがまたしてもミディアムタイヤで最速。ロングランも圧倒的速さ……ライバルは太刀打ちできるのか？｜F1カタールGP FP2



F1



F1 F1



カタールGP



2 時間前



アントネッリがまたしてもミディアムタイヤで最速。ロングランも圧倒的速さ……ライバルは太刀打ちできるのか？｜F1カタールGP FP2





F1カタールGP FP2速報｜赤旗中団2回で異例の13分延長。アントネッリが2セッション連続のトップタイム。セッション終盤ハミルトンにトラブル



F1



F1 F1



カタールGP



2 時間前



F1カタールGP FP2速報｜赤旗中団2回で異例の13分延長。アントネッリが2セッション連続のトップタイム。セッション終盤ハミルトンにトラブル





新人ウゴチュクがF2初戦で驚異のポールポジション獲得！ 同じくデビューのスレイター、戦慄の速さ見せるも痛恨スピン｜FIA F2ルサイル予選



FIA F2



F2 FIA F2



ルサイル



5 時間前



新人ウゴチュクがF2初戦で驚異のポールポジション獲得！ 同じくデビューのスレイター、戦慄の速さ見せるも痛恨スピン｜FIA F2ルサイル予選

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。

次の 2 つのオプションがあります。

サブスクライバーになります。

広告ブロッカーを無効にします。

購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします

広告ブロッカーを無効にしましたか?

ページをリロード

お知らせの管理

登録