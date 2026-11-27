F1 カタールGP

アントネッリがまたしてもミディアムタイヤで最速。ロングランも圧倒的速さ……ライバルは太刀打ちできるのか？｜F1カタールGP FP2

メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリが、F1カタールGPのFP2でトップタイムを記録した。

田中 健一

編集: 2026/11/27 18:43

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

写真：: Karim Jaafar / AFP via Getty Images

F1カタールGPのフリー走行2回目が行なわれ、メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリがトップタイムを記録した。

完全に夜の帷が下りたカタールのルサイル・インターナショナル・サーキット。気温25度、路面温度28度というコンディションでフリー走行2回目（FP2）の開始時刻を迎えた。

このFP2は、予選や決勝に一番近い時間帯に行なわれるため、特に重要なセッションである。

セッションが開始されると、ガブリエル・ボルトレト（アウディ）だけがハードタイヤ、それ以外の21台がミディアムタイヤを履いてコースインした。

そんな中セッション序盤に速さを見せたのは、FP1に続きメルセデス勢。ジョージ・ラッセルが1分23秒715を記録し首位に立ち、アンドレア・キミ・アントネッリが僅差の2番手に続いた。

フェラーリのシャルル・ルクレールは最初のタイムを計測した後に激しくスピン。マシンに不具合を訴えてピットに戻った。どうもフロアにダメージが及んでしまったようで、ルクレールはマシンを降りてしまい、メカニックが修復のためにマシンの下に潜り込んだ。なおルクレールのマシンは修理が完了し、セッション中盤にコースに戻った。

メルセデス勢は複数回のアタックでタイムを上げ、アントネッリが1分23秒077を記録して首位に立った。チームメイトのラッセルには0.261秒、3番手のマックス・フェルスタッペン（レッドブル）には0.754秒という大差をつけた。

セッション開始から20分ほどが経過した頃、ソフトタイヤを履いてコースインするマシンが出始める。しかしレッドブルもマクラーレンも、自己ベストタイムこそ更新したもののメルセデスのミディアムタイヤのタイムを上回ることができない。

そんな中ラッセルが、ソフトタイヤでセクター1とセクター2を全体ベストで駆け抜けたところで赤旗中断。ルクレールのマシンから外れたパーツ、そしてルクレールが書き出したグラベルを掃除するためだった。

6分ほどの中断を経て再開。アントネッリはここで満を持して新品のソフトタイヤを投入した。セクター1では全体ベストを記録したものの、セクター2通過中に前を走っていたピエール・ガスリー（アルピーヌ）がコースオフ。ブレーキングポイントを示す発泡スチロールの看板を破壊し、グラベルのハマってストップしてしまった。これで立て続けに赤旗中断となり、アントネッリも新品ソフトタイヤでのタイムを記録することができなかった。

7分の中断を経てセッション再開。残り時間は15分である。

メルセデスの2台はここでミディアムタイヤに履き替えてコースイン。アタックアップをまとめるよりも、ロングランを試すことに集中することにしたようだ。

なお赤旗が2度掲出されたことにより、セッションは13分間延長されることが発表された。

そのセッション再開後の時間は、ほとんどのマシンがロングランに終始。

このロングランでもアントネッリが他を圧倒。1分27秒ちょうどで走る始めると、10周強で1分28秒5までペースを落とした。デグラデーション（タイヤの性能劣化）は比較的大きそうだ。

ラッセルも似たような傾向のロングランを走ったが、絶対的なペースではアントネッリに部がある。

これに続くのはレッドブルとマクラーレン勢という印象であるが、メルセデス勢には大きく及ばなかった。

結局このセッションはアントネッリが最速。ラッセル、マクラーレンの2台、レッドブルの2台、フェラーリの2台、レーシングブルズの2台がこれに続いた。なおフェラーリのルイス・ハミルトンは、セッション最終盤にマシントラブルに見舞われコース脇にマシンを停めた。

中団グループはレーシングブルズが一歩抜け出ているように見えるものの、アウディやアルピーヌも僅差で続いている。大混戦の様相だ。

アストンマーティン・ホンダ勢はアロンソが19番手、ランス・ストロールが20番手だった。ただ少し前を行くハース勢との差はごくわずかである。

土曜日のフリー走行3回目は、日本時間の28日（土）の23時30分から行なわれる予定だ。

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