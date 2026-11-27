FIA F2 ルサイル

新人ウゴチュクがF2初戦で驚異のポールポジション獲得！ 同じくデビューのスレイター、戦慄の速さ見せるも痛恨スピン｜FIA F2ルサイル予選

F2デビュー戦のウーゴ・ウゴチュク（VAR）が、いきなりポールポジションを獲得。宮田莉朋（ハイテック）が11番手だった。

田中 健一

編集: 2026/11/27 15:54

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録

Ugo Ugochukwu, Campos Racing

写真：: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

FIA F2の第13ラウンド、カタール・ルサイル戦の予選が行なわれ、ウーゴ・ウゴチュク（VAR）がフィーチャーレースのポールポジションを獲得した。

予選で驚きの速さを見せたのは、これがF2初戦のふたり。ウーゴ・ウゴチュク（VAR）とフレディ・スレイター（インヴィクタ）であった。

各車が1回目のアタックを終えた段階で首位に立っていたのはスレイター。2番手のウゴチュクがつけた。

各車がタイヤを交換し、セッション終盤にアタックへ。ウゴチュクが1分35秒818を記録し、F2デビュー戦、しかもシーズン途中のデビューにも関わらず、ポールポジションを獲得してしまったのだ。さすがは今季のFIA F3王者といったところを、強烈に見せつけた。

スレイターもセクター2まではウゴチュクに匹敵する速さを見せていたが、セクター3で痛恨のスピン。結局9番手に終わったが、それでもその速さはホンモノだ。

2番手はガブリエル・ミニ（ローディン）、3番手アレックス・ダン（ローディン）となった。

宮田莉朋（ハイテック）は11番手。トップ10がリバースグリッドとなるスプリントレースのポールポジションを僅かに逃した。

関連ニュース:

【PR】2026年のF1™︎を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！

あなたの意見が聞きたい！

Motorsport.comで何を見たいですか？

5分間のアンケートにご協力ください。

- Motorsport.comチーム

関連ニュース :





記事をシェアもしくは保存

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

前の記事 スレイター、F1専念のカマラに代わりひと足早くF2デビュー。ライバル消えたツォロフは予選アプローチ変える？

More from

田中 健一





中東情勢不安も無事開催に漕ぎ着け……アントネッリが圧倒の首位発進。ラッセルが続きメルセデス1-2｜F1カタールGPフリー走行1回目



F1



F1



カタールGP



1 時間前



中東情勢不安も無事開催に漕ぎ着け……アントネッリが圧倒の首位発進。ラッセルが続きメルセデス1-2｜F1カタールGPフリー走行1回目





アロンソのエンジンに問題見つからず。ラスベガスGPで「壊れた！」と訴え……ホンダ折原エンジニア「データ上の問題は見当たらなかった」



F1



F1



カタールGP



13 時間前



アロンソのエンジンに問題見つからず。ラスベガスGPで「壊れた！」と訴え……ホンダ折原エンジニア「データ上の問題は見当たらなかった」





今も消えぬ三冠への野望……アロンソ「もう一度インディ500に挑戦してみたいね！」



F1



F1



ラスベガスGP



1 日前



今も消えぬ三冠への野望……アロンソ「もう一度インディ500に挑戦してみたいね！」

最新ニュース





新人ウゴチュクがF2初戦で驚異のポールポジション獲得！ 同じくデビューのスレイター、戦慄の速さ見せるも痛恨スピン｜FIA F2ルサイル予選



FIA F2



F2 FIA F2



ルサイル



1 分前



新人ウゴチュクがF2初戦で驚異のポールポジション獲得！ 同じくデビューのスレイター、戦慄の速さ見せるも痛恨スピン｜FIA F2ルサイル予選





引退マルク・マルケス、新レコード叩き出して初日最速！ 小椋藍が3番手に食らいつく｜MotoGPバレンシアGPプラクティス



MotoGP



MGP MotoGP



バレンシアGP



22 分前



引退マルク・マルケス、新レコード叩き出して初日最速！ 小椋藍が3番手に食らいつく｜MotoGPバレンシアGPプラクティス





中東情勢不安も無事開催に漕ぎ着け……アントネッリが圧倒の首位発進。ラッセルが続きメルセデス1-2｜F1カタールGPフリー走行1回目



F1



F1 F1



カタールGP



1 時間前



中東情勢不安も無事開催に漕ぎ着け……アントネッリが圧倒の首位発進。ラッセルが続きメルセデス1-2｜F1カタールGPフリー走行1回目





マルク・マルケス、電撃引退の裏に”限界”の肉体「恐怖を感じるようになっていた」……引退を知っていたのは弟だけ



MotoGP



MGP MotoGP



バレンシアGP



1 時間前



マルク・マルケス、電撃引退の裏に”限界”の肉体「恐怖を感じるようになっていた」……引退を知っていたのは弟だけ

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。

次の 2 つのオプションがあります。

サブスクライバーになります。

広告ブロッカーを無効にします。

購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします

広告ブロッカーを無効にしましたか?

ページをリロード

お知らせの管理

登録