FIA F2 ルサイル
新人ウゴチュクがF2初戦で驚異のポールポジション獲得！ 同じくデビューのスレイター、戦慄の速さ見せるも痛恨スピン｜FIA F2ルサイル予選
F2デビュー戦のウーゴ・ウゴチュク（VAR）が、いきなりポールポジションを獲得。宮田莉朋（ハイテック）が11番手だった。
田中 健一
編集: 2026/11/27 15:54
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Ugo Ugochukwu, Campos Racing
写真：: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
FIA F2の第13ラウンド、カタール・ルサイル戦の予選が行なわれ、ウーゴ・ウゴチュク（VAR）がフィーチャーレースのポールポジションを獲得した。
予選で驚きの速さを見せたのは、これがF2初戦のふたり。ウーゴ・ウゴチュク（VAR）とフレディ・スレイター（インヴィクタ）であった。
各車が1回目のアタックを終えた段階で首位に立っていたのはスレイター。2番手のウゴチュクがつけた。
各車がタイヤを交換し、セッション終盤にアタックへ。ウゴチュクが1分35秒818を記録し、F2デビュー戦、しかもシーズン途中のデビューにも関わらず、ポールポジションを獲得してしまったのだ。さすがは今季のFIA F3王者といったところを、強烈に見せつけた。
スレイターもセクター2まではウゴチュクに匹敵する速さを見せていたが、セクター3で痛恨のスピン。結局9番手に終わったが、それでもその速さはホンモノだ。
2番手はガブリエル・ミニ（ローディン）、3番手アレックス・ダン（ローディン）となった。
宮田莉朋（ハイテック）は11番手。トップ10がリバースグリッドとなるスプリントレースのポールポジションを僅かに逃した。
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