F1 カタールGP

15周で100%摩耗してしまった事例も！？ 今年のF1カタールGPは、タイヤ使用上限周回数アリ。最適戦略は？ ピレリ「均等に分けた方がいいかもしれない」

タイヤ1セットあたり27周しか走ることが許されていない今週末のカタールGP。最適な戦略やいかに？

田中 健一 Ronald Vording

公開日時: 2026/11/28 9:41

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

写真：: Rudy Carezzevoli / Getty Images

F1カタールGPは、各タイヤの使用周回数の上限が27周に制限されている。それは舞台となるルサイル・インターナショナル・サーキットは高速コーナーが多く、タイヤに大きな負荷がかかるからである。

ただ初日の走行では、予想よりもタイヤの摩耗が予想以上に激しかったと、ピレリのチーフエンジニアであるシモーネ・ベッラは、FP2後に語った。

現代のF1では、各チームとも極力少ないピットストップでレースを走り切ることを目指す。しかし今回はその努力は報われない。タイヤの使用上限の周回数が定められているからだ。非常に特異な状況であるといえよう。

今回の使用制限周回数は27周。決勝レースは57周であるため、最低でも2ストップが必要であるということだ。

ただ初日の走行では、予想よりも摩耗やグレイニングが大きかったという。

「グレイニングの発生レベル、そして摩耗のレベルは、事前の予想よりも高い」

ピレリのベッラはそう語った。

「全ての種類のコンパウンドで、グレイニングが発生しているのがわかった。C1（ハード）は機械的な抵抗力がやや高いため、グレイニングの発生レベルはやや低い。しかしC2（ミディアム）とC3（ソフト）はグレイニングの発生レベルが高く、主にふたつの箇所で摩耗が加速している」

「タイヤの内側のショルダー（角の部分）と外側のショルダーの2箇所の摩耗が激しい。燃料を多く搭載した状態で、15周走行した時点で既に100%摩耗してしまっていたケースもあった。これは、各チームがコース上で経験している問題だ」

「各チームは、特に左フロントタイヤのグレイニングを防ぐために、セッティングの調整を行なっていると思われる」

ただベッラ曰く、グレイニングさえ解消すれば、ペースは安定するという。確かにFP2での各車のロングランペースを見ると、そういうラップタイム推移の傾向を示していたマシンも何台かあった。レッドブルが、特にその傾向が顕著だと言えよう。

そのFP2では、ほとんどのマシンがミディアムタイヤ（C2）でロングランを行なった。そのことを考えても、ソフトタイヤの決勝レースでの出番はなさそうだというのが、ピレリの見解である。ただ、初日にハード（C1）を1セット使ったチームと1セットも使わなかったチームで分かれている。

さて昨年のカタールGPでも、25周の使用周回数制限が課されていた。そんな中7周目にセーフティカーが宣言され、ここで各車がピットインして最初のタイヤ交換を済ませた。この7周というタイミングは、残りを1ストップで走り切れるギリギリのタイミングであったのだ。

今年の場合はそのタイミングが3周ということになるが、3周-27周-27周とスティントを繋ぐのは得策ではないと、ベッラは言う。

「最新の分析を見る限り、27周のスティントを走り切るのは、現状ではあまり効果的ではないと思う。なぜなら、パフォーマンスが明らかに低下する中で長い距離を走るくらいなら、ピットストップして新しいタイヤに交換した方が速くなるからだ」

「だからよりバランスの取れた、3つのスティントにレースを分けた方がいいだろうね」

つまりベッラは、19周ずつ均等にレースを分けた方が良いというのだ。そしてもし3周目にセーフティカーが出動しても、そこでピットストップするのは得策ではないかもしれないと言う。

「そういう戦略を採った場合、結局3ストップが必要になってしまう可能性がある。セーフティカーが出た時に1回、その後で2回というようになってしまうかもしれない」

ちなみに27周という制限周回が変わる可能性はないのかという質問も飛んだ。これについてベッラは、こう説明した。

「FP1とFP2で使われた全てのタイヤセットを評価している」

ベッラはそう言う。

「耐久性に問題なくても、27周の上限は維持する。例えば耐久性の問題など、何らかの悪化する状況がなければ、27周を維持できるはずだ」

「これは我々のラボで分析を継続している段階だ。その結果を踏まえ、27周の制限周回数を続けるかどうかを判断することになる」

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