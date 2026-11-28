F1 カタールGP

F1カタールGPはタイヤの走行距離制限アリ！ マクラーレンはどう対処する！？

マクラーレンは、各タイヤの最大周回数が制限されるF1カタールGPで想定される戦略について語った。

Rahaan Mazumder

公開日時: 2026/11/28 4:02

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Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren

写真：: Jim Watson / AFP via Getty Images

今週末のF1カタールGPは、各タイヤセットの最大走行周回数が27周に制限される。これによって考えられる戦略上の難しさについて、マクラーレンのレースエンジニアリング担当アソシエイトディレクターのエイドリアン・グッドウィンが説明した。

カタールGPの舞台であるルサイル・インターナショナル・サーキットは、タイヤへの負荷が高いため、各タイヤセットは最大27周しか走れないことになった。昨年も同様の制限が課されたが、その上限は25周。それと比べれば2周引き上げられることになる。ただレースの総周回数は57周。引き続き1ストップで走り切るのは不可能である。

マクラーレンのグッドウィンは、この制限措置によって、タイヤを労って1ストップでレースを走り切ることを目指す戦略が採れなくなり、タイヤ交換のタイミングと、摩耗状況を確認することに重点が置かれることになると語った。

「今年の最大スティント数は27周で、昨年の25周から比べると長くなった。これは2026年型マシンの空力負荷の低減とタイヤ構造の強化により、ピレリが制限値を引き上げることができたためだ」

グッドウィンはそう語った。

「57周のレースでは、1ストップ戦略でベストなスティントを走るためのペースを狙うのではなく、どのコンパウンドがベストな3回のスプリントスティントを実現できるか、そしてどのコンパウンドをレースまで残しておくべきかを判断する必要がある」

カタールGPには、今季用に用意されているC1〜C5のタイヤコンパウンドのうち、もっとも硬い組み合わせが持ち込まれ、ハードがC1、ミディアムがC2、ソフトがC3となっている。しかしルサイル・インターナショナル・サーキットは高速コーナーが多く、特にターン12〜15にかけてのぐるりと右に回り込む複合コーナーでは、左フロントタイヤに大きな負荷がかかる。ただ、気温が昨年よりも低いと予想されているため、タイヤにかかる負荷が低減される。その影響もあって周回数の制限が緩和された。

しかしグッドウィンは、使用周回数の上限が定められたことで、ひとつ落とし穴があるという。

「スティントの長さが固定されたため、タイヤにとっては実際にはシンプルなレースになる。寿命を超えてタイヤをマネジメントする必要がないからだ。主な戦略上のポイントは、3ストップを強いられるほど早くピットストップしないことだ」

戦略面の余裕は、計算上はそれほどない。27周の制限いっぱいに2スティントを走っても、54周にしかならず、57周周先のチェッカーフラッグには3周足りない。

ただ3周目を終えた時点でピットストップすれば、新品タイヤが残っていれば、もう1ストップでチェッカーまで辿り着くことになる。ただ3周目までにセーフティカーが出たり、自身がアクシデントに見舞われてピットインしてしまうと、3ストップが必須となってしまう。

スターティンググリッドに向かうまでのレコノサンスラップやフォーメーションラップ、チェッカーを受けた後のクールダウンラップは、周回数制限のカウントには含まれない。しかしレースが一度スタートすると、セーフティカー先導の周回やバーチャルセーフティカー中の周回も、制限周回のカウントに含まれる。また予選やフリー走行では、ピットインする周回、ピットアウトした周回も制限周回にカウントされる。

つまり、決勝の戦略をしっかりと考えつつ、フリー走行や予選での走行プランも組み立てなければいけないのだ。

ただ昨年と比べてひとつ楽になった要素は、スプリントフォーマットではなくなったということだ。そのため、週末に使えるタイヤは1セット増えることになる（スプリントフォーマットの場合は12セット、通常フォーマットは13セット）。これにより、新品タイヤを決勝に温存しやすくなるはずだ。

昨年は7周目が最初のピットストップのタイミングだった。するとちょうどその時、ニコ・ヒュルケンベルグ（キック・ザウバー）とピエール・ガスリー（アルピーヌ）がクラッシュしたことでセーフティカーが出動。ほぼ全車がピットインし、残りは25周ずつ走ることを強いられた。ただ7周目の時点でマクラーレン勢はピットストップせず、勝利のチャンスを逃した。

マクラーレンにとってそのことは、今年のレースに向けて重要な教訓となるだろう。

グッドウィンはガレージで担う仕事について、こう語った。

「少なくとも、4回の完璧なピットストップをこなす必要があることは分かっている」

「そしてタイヤから最高のペースを引き出すために、ドライバーたちと協力していく必要がある」

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