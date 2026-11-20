F1 カタールGP

今年のF1カタールGPも、タイヤ1セットの周回数上限を設定。ピレリ「局所的な摩耗が非常に激しい」

F1カタールGPでは、1スティントあたりの周回数が最大27周となることが決まった。これにより、決勝レースは2回以上のピットストップを行なうことが必須となる。

Ed Hardy Ronald Vording

編集: 2026/11/20 10:52

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Losail

写真：: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

F1カタールGP決勝の1スティントの周回数上限が設定されることになった。これはタイヤの摩耗が激しいサーキットで、ピレリタイヤを保護するためのものだ。

昨年のカタールGPでは、各タイヤセットの最大周回数が25周に制限された。今年も同様の制限が継続。ただ最大周回数は2周増やされ、27周になる。カタールGPの決勝レースは57周であるため、必然的に走り切るには2ストップ以上が必須となる。

2023年のカタールGPでは、「トッピングコンパウンドとカーカスコードの間に微細な亀裂」が生じていたことが明らかになったため、各タイヤセットの最大周回数は18周に制限されたが、昨年や今年の周回数制限は、2023年とは理由が異なる。

カタールGPの舞台であるルサイル・インターナショナル・サーキットは、1周5.4kmの中に16のコーナーが存在する。そのコーナーの多くは中高速コーナーであり、タイヤに大きな負担がかかるため摩耗が激しい。そのため、周回数の上限が定められた。

「ルール上の制限は昨年と同じだが、周回数は25周ではなく27周となる」

ピレリのF1チーフエンジニアであるシモーネ・ベッラは、ラスベガスGPの際にそう語った。

「周回数を2周増やすことにした。室内テストの結果から、これなら特にリスクなく、許容範囲内だと考えている」

「しかしカタールでの局所的な摩耗が非常に激しく、特にフロントタイヤは平均で25〜26周で簡単に摩耗状態に到達してしまうという問題がある」

「このことは、タイヤに大きなストレスを与える。接地面のコンパウンドが構造を保護しなくなるため、高い負荷、特に横方向の高い負荷がかかり、さらにカーカスの温度も高くなってしまう」

「これらの要因が、タイヤの耐久性に大きく影響を与える要因になっている」

なおレース中はセーフティカー走行中も含め、全ての周回数がこの制限値にカウントされる。そのため、規則に従わなかった場合には失格となる可能性が高い。

しかし、戦略的な選択肢が限られているわけではない。いろいろな選択がある。

昨年は7周目にセーフティカーが出動した。このタイミングで1回目のピットストップを行なえば、残りの50周を1ストップでちょうど走り切ることができた。しかしマクラーレンはこのセーフティカーの際にステイアウトし、最初のスティントを伸ばすことを選んだのだった。

ただこのマクラーレンの選択は裏目に出てしまい、タイトル争いの最大のライバルであるマックス・フェルスタッペン（レッドブル）に勝利を奪われることになってしまった。

今年の場合はスタートから3周を走れば、残りの周回数を1ストップで走り切ることができる計算だが、この3周から27周までのいずれのタイミングを最初のピットストップに選ぶが大いに注目されることになるだろう。

「2ストップ戦略を促し、トレッド（接地面）の下層で複数周回を走行してタイヤの耐久性に問題が生じるリスクを回避するため、同様の周回数制限を導入することを決めた」

そうベッラは付け加えた。

「フロントタイヤの摩耗が100%に達しても、大きなデグラデーションが起こらないことは分かっている」

「チームはロングランでならばフロントアクスルを労り、パフォーマンスが著しく低下しない限りピットストップは行なわない」

「それが現状だ。各セッションの周回数をカウントする。昨年はスプリントがあったが、今年はスプリントではないため、少し楽になる」

「そのため周回数のカウントも容易になり、土曜日の走行終了後に周回数を確認する。そして各タイヤセットの残り周回数を発表する予定だ」

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