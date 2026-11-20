F1 ラスベガスGP

ラスベガスGPでは大量5人のドライバーがPU交換によりグリッド降格……メルセデスは”ADUO適用”ターボ投入

F1ラスベガスGPでは、現時点で5人のドライバーがグリッド降格ペナルティを受けることが決まっている。

Haydn Cobb

編集: 2026/11/20 8:51

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

写真：: Manuel Eletto

F1ラスベガスGPでは、現時点で5人のドライバーにグリッド降格ペナルティが科されることが決まっている。

2026年のF1第21戦ラスベガスGPでは、5人のドライバーがパワーユニット（PU）のコンポーネントを交換したことにより、グリッド降格ペナルティを受けることが決まっている。

メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリは、今季6基目となるエンジンを投入したことで、5グリッド降格ペナルティを受ける。アントネッリのマシンには新しいターボチャージャーも投入されるが、これはシーズン中の使用制限内であるため、ペナルティは科されない。

なおアントネッリのマシンに投入されるターボは、ADUO（追加開発・アップデート機会）が適応された改良版である。ただチームメイトのジョージ・ラッセルは既にシーズン中に使用上限数を超えたターボを使っているため、従来品のターボを使い続けることになる。

マクラーレンのオスカー・ピアストリは、シーズン5基目のエンジンを投入することで10グリッド降格ペナルティを受ける。またウイリアムズのカルロス・サインツJr.も、シーズン5基目のターボを投入する。

なおピアストリと、そのチームメイトであるランド・ノリスは、アントネッリと同様ADUOアップデートが施されたターボを使う。

ハースのオリバー・ベアマンは、パワーユニットのほぼ全てのコンポーネントを投入するため、グリッド最後尾に降格することが決まっている。具体的には5基目のエンジン、5基目のターボ、5基目のエキゾースト、5基目のMGU-Kである。合計で35グリッド降格である。

アストンマーティン・ホンダのランス・ストロールは、前戦サンパウロGPでバッテリー関連のトラブルに見舞われてリタイア。そのためラスベガスでは9基目のバッテリー（エナジーストア）と8基目のコントロール・エレクトロニクスを投入することとなり、合計で10グリッド降格ペナルティを受ける。

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