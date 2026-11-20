F1 ラスベガスGP

セッション終了間際にラッセル＆ガスリーが速さ見せる。アストンマーティン・ホンダ10＆11番手……強風でゴミ舞い赤旗も｜F1ラスベガスGPフリー走行2回目

F1ラスベガスGPのFP2もウエットコンディション。最速タイムはメルセデスのジョージ・ラッセルだった。

田中 健一

編集: 2026/11/20 5:33

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George Russell, Mercedes

写真：: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

F1ラスベガスGPのフリー走行2回目が行なわれ、ウエットコンディションの中メルセデスのジョージ・ラッセルがトップタイムをマークした。アルピーヌのピエール・ガスリーが2番手だった。

ラスベガスGPは現地時間19～21日（木～土）のナイトレース開催。ただ時差が大きいため、日本時間では金曜日の昼間から走行が行なわれるという非常に観戦しやすい時間帯である。

ただその初日は雨。FP1では誰もタイムを計測しないという状況だった。FP2もセッション開始当初の路面はまだ濡れたまま。しかも気温15度、路面温度13度という寒いコンディションだったため、各車ともフルウエットタイヤを履いてのコースインとなった。路面の水の量はそれほど多くないが、路面が冷たすぎるため、インターミディエイトタイヤを作動する温度まで温めるのが大変難しいのだ。

セッション開始直後から半数以上のマシンがコースインし、この週末はじめてラップタイムが計測されていった。そんな中アストンマーティン・ホンダのフェルナンド・アロンソがターン5で減速し切れず、あわやクラッシュという状況でマシンを一時的にストップさせてしまった。また、マクラーレンのランド・ノリスなど、複数のマシンがオーバーランするシーンがあった。

最初に計測されたラップタイムは2分を超えるものだったが、各車とも走行を重ねることでどんどんペースが上がっていき、マクラーレンのオスカー・ピアストリの1分55秒469がセッション前半の最速タイムであった。

セッション開始から20分が経過しようかという頃、ノリスがインターミディエイトタイヤに履き替えてコースイン。いきなり1分54秒615を記録し、さらに次の周には1分52秒432へ……大きくトップタイムを更新した。路面状況としては、完全にインターミディエイト向きのコンディションになっているようで、ライバル勢も続々とタイヤを履き替えていった。

ノリスが1分50秒930まで最速タイムを縮める中、他のインターイディエイトタイヤを履いたマシンは、なかなか近しいタイムを記録できない時間が続いた。セッション折り返しを迎えた頃、チームメイトのピアストリやフェラーリのシャルル・ルクレールが自己ベストタイムをマークするも、ノリスからは0.5秒遅れであった。

ノリスのトップタイムがようやく更新されたのは、セッション残り時間が約20分ほどになった頃。ルクレールが1分49秒166を記録し、ノリスよりも1.7秒も速いタイムをマークしたのだった。もう1台のフェラーリ、ルイス・ハミルトンも僅差の2番手につけた。

ルクレールはその後タイムを更新して1分48秒473。「もうドライタイヤのコンディションに近いんじゃないか」という無線も飛んだ。とはいえラインを外すと濡れており、そのすぐ外には壁……リスクは冒せない。

フェラーリとマクラーレンの最速タイム更新合戦に分け入ったのはレッドブルのアイザック・ハジャーで、1分48秒407を記録して一瞬首位に立つも、ルクレールがすぐに奪首。1分47秒605と圧倒的な速さを見せつけた。

残り10分というところで赤旗中断。強い風によって、様々なゴミがサーキット上に舞ってきてしまったのだ。この赤旗中断中、ラッセルには「路面状況どう？」という無線が飛んだが、ラッセルは「ドライでもいけるかという話なら、それは無理だ！」と一蹴した。

セッション再開後、レッドブルのアイザック・ハジャーがセクター1と2で全体ベストを記録した。これでトップタイムを大きく更新かと思われたが、セクター3でハースのオリバー・ベアマンに詰まってしまい減速を強いられた。

そのためトップタイムはルクレールで決まりかと思われたが、最終盤に速さを発揮したのがメルセデスのジョージ・ラッセル。1分47秒272で首位に立ち、これが今回のセッションの最速となった。

2番手に肉薄したのは、やはり最終盤にタイムを計測したピエール・ガスリー（アルピーヌ）。ラッセルから0.071秒と僅差のタイムをマークした。3番手にはルクレール、4番手がハジャーとなった。

アストンマーティン・ホンダ勢は、フェルナンド・アロンソが10番手、ランス・ストロールが11番手。この寒く濡れたコンディションの中ではまずまずの速さを見せた。

マックス・フェルスタッペン（レッドブル）はセッションの大半をガレージ内で過ごしたが、最終盤にコースインして13番手となった。

初日は結局ドライタイヤで走行するチャンスはなし。ただ2日目のFP3以降はドライコンディションで行なわれるとの予報であり、初日とは勢力図がガラリと変わるのは必至とみられる。

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