アストンマーティンのアロンソとストロール、苦戦が続くも前向き「夏休み頃まで不調が続くということは承知している」
F1バルセロナ・カタルニアGPの決勝で2台揃ってリタイアしたアストンマーティン勢は、今は辛抱すべき時だと口を揃えた。
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
写真：: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
アストンマーティン・ホンダにとって、F1バルセロナ・カタルニアGPは厳しい結果となった。フェルナンド・アロンソはバッテリーの問題に、ランス・ストロールはギヤボックスの問題にそれぞれ見舞われ、リタイアとなった。
アロンソにとって今回のグランプリは重要な母国グランプリだったが、満足いく結果を残せなかった。
「バッテリーに問題が発生し、リタイアせざるを得なかった。パフォーマンスに苦労しており、夏休み頃まではこの状況が続くと予想している」
「今週末はファンの皆さんから本当に素晴らしい応援をいただき、心から感謝している。でも残念ながら、皆さんの期待に応えることはできなかった」
このアロンソのマシンに発生したバッテリーのトラブルについては、HRC Sakuraと共に検証中であると、ホンダF1の折原伸太郎チーフエンジニアは語った。
「アロンソ選手のマシンでバッテリーデータに異常が見られ、マシンを止める判断となりました。現在HRC Sakuraとともに原因を分析しています」
「アロンソ選手のホームレースであるバルセロナ・カタルーニャGPでこのような事態となったことを、ホンダとして重く受け止めています」
一方でストロールも、しばらくは厳しい状況が続くことを覚悟していると言う。
「ギヤボックスに問題が発生し、リタイアせざるを得なかった。最後の数周は、3速と4速に入れられなかったんだ」
「レースの後、詳しく調査する。改善すべき点が山積みで、夏休み頃に予定しているアップデートパッケージの開発に注力している」
「それまでは、厳しい状況が続くことを承知している」
また、アストンマーティンのチーフ・トラックサイド・オフィサーであるマイク・クラックも、サーキットに詰めかけたファンに対して、感謝の想いを語った。
「気持ちを切り替えて、次のレッドブルリンクに向けて準備を進める」
そうクラックは語った。
「アストンマーティンのファンの皆さんに本当に感謝している。スタンドが緑色に染まるのを見て、とても嬉しく思った。皆さんの応援に心から感謝している」
「今後のレースで皆さんにもっと喜んでいただけるよう、全力で頑張っていく」
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