これがルイス・ハミルトンだ！　全盛期に劣らぬ圧倒的強さで完勝。アストンマーティン・ホンダは全滅｜F1バルセロナ-カタルニアGP決勝

F1第7戦バルセロナ-カタルニアGPの決勝レースが行なわれ、ルイス・ハミルトン（フェラーリ）が優勝。フェラーリ加入後初優勝を、まさに完勝劇で飾った。強いハミルトンが戻ってきたと言えよう。

ベルギーとの隔年開催となることが決まったため、来季の開催はないバルセロナ-カタルニアGP。3日間好天に恵まれた。決勝スタート時は気温31度、路面温度51度という真夏のようなコンディションとなった。

今回のグランプリはタイヤのデグラデーション（性能劣化）が大きいため、複数回のピットストップが必須と思われた。それを表すかのように、スタート時のタイヤ選択は大きく分かれた。

ポールポジションのジョージ・ラッセル（メルセデス）をはじめ上位勢の多くがミディアムタイヤを履いたが、2番手のハミルトンや5番グリッドのマックス・フェルスタッペン（レッドブル）らはソフトタイヤで一気に浮上することを狙った。

なお母国GPのフェルナンド・アロンソ（アストンマーティン）は、ピットレーンからのスタート選んだ。

スタートではラッセルが抜群の蹴り出しを見せてホールショットを決めた。シーズン序盤には苦手としていたスタート時の加速性能という問題は、かなり改善したようだ。

ラッセルはその後好ペースで飛ばし、一気にハミルトンとの差を1秒以上に開き、オーバーテイクモードの発動を封じた。

ラッセルはハミルトンとの差を一気に3秒に開き、それをキープ。ペースコントロールにかかった。もう一台のメルセデス、アンドレア・キミ・アントネッリはハミルトンの後方2秒のところにいた。

最も早く動いたのはハミルトン。11周を走り終えた段階でピットインし、ハードタイヤに履き替えて7番手でコースに復帰した。これを見たラッセルは「これじゃあ彼は3ストップだよ」と無線で語ったが、すぐに反応。12周を走り終えた段階でピットインしてハードタイヤを履いた。フェルスタッペンもこのタイミングでピットインしている。

その後もこれに反応するように続々とピットイン。上位勢ではミディアムタイヤでスタートしたシャルル・ルクレール（フェラーリ）が、上位では一番遅い、16周終了時点で最初のピットストップを済ませた。

なおタイヤを変えたマシンと変えていないマシンのペース差は、3秒〜5秒と比較的大きく、いかにデグラデーションが大きいかという状況が見てとれた。

フェルナンド・アロンソ（アストンマーティン）はハード、アービッド・リンドブラッド（レーシングブルズ）はミディアムを履いて、他のマシンよりも1回目のピットインを先送りにした。しかしペースの落ち幅は大きく、アロンソは21周、リンドブラッドは22周を走り切ったところでたまらずピットイン。1ストップではとても走りきれないのは明らかな状況であった。

ハミルトンは27周を走り切った段階で2回目のピットインを行ない、ミディアムタイヤを装着した。まだハードタイヤの新品が1セット残った状況であり、3ストップ作戦であるのは間違いないと思われた。実にアグレッシブな戦略だ。

ラッセルはこのハミルトンの作戦には乗らず、ステイアウトを選択。ハミルトンはコースに戻ると、同一周回を走るオスカー・ピアストリ（マクラーレン）を一発でズバリとオーバーテイク。前を追った。

ハミルトンがピットインした後、アントネッリはスルスルとラッセルに近付き、1秒以内の差まで近付いた。

ラッセルは真後ろに近づいたアントネッリを徹底的に抑え込む。アントネッリとしても、トラックリミット違反をこの時点で既に複数回犯しており、5秒のタイム加算ペナルティを受けるのに王手という状況であった。「無理はするな」とチームから無線が飛んだ。

35周を終えた段階で、3番手を走っていたランド・ノリス（マクラーレン）がピットイン。メルセデス勢はこのノリスを直接のライバルだと見込んでおり、36周を走り切ったところで反応して、ラッセルからピットに飛び込ませた。アントネッリはその次の周に2回目のピットイン。ただ、この時点で先にタイヤ交換を済ませたハミルトンは4秒後方にまで接近していた。ルクレールも39周を走り切ったところでピットに入った。

これで上位勢の並びはハミルトン、ラッセル、アントネッリ、ノリスの順。ハミルトンには「このタイヤであと7周走る。ここからはすごく重要だ」と無線が飛ぶ。

すると41周目、アロンソがターン9のイン側でストップ。これでバーチャル・セーフティカー（VSC）が宣言された。ハミルトンはこのVSCのタイミングを使ってピットイン。無線での指示よりは早いタイミングであったが、これを好機と見てタイヤ交換を決断し、先頭のままコースに戻った。フェラーリ加入後初優勝の、千載一遇のチャンスが巡ってきた。

ハミルトンは「皆んなよくやってくれた！」と無線で語り、「あとは俺に任せろ」と言わんばかりのペースで後続のラッセルとの差を広げにかかった。

ただハミルトンには「黄旗違反の疑いで記録」という情報が飛んだ。しかしながら結局は「違反なし」の裁定が下る。その頃にはハミルトンとラッセルの差は7秒にまで広がり、その後もどんどん広がっていった。

ラッセルの後方からはチームメイトのアントネッリがプレッシャーをかけ、「僕の方が速い！」とポジションを譲らせるよう懇願する。対するラッセルには「ペースを上げなさい」と無線でプレッシャーがかけられる。その後方からはノリスが接近。メルセデス勢としては厳しいレースになった。

アントネッリはたまらずに61周目のターン1でラッセルをオーバーテイク。遂に2番手を奪った。アントネッリに抜かれたラッセルはこれについていけず、徐々に引き離されていった。

アントネッリには「（フィニッシュまで）あと5周だよ」と無線が飛ぶが、その瞬間に突如マシントラブルが発生し、ストップしてしまうことになった。痛恨のリタイアだ。同じタイミングでルクレールにもパワーステアリングのトラブルが発生し、こちらもピットに戻ってリタイアすることになった。

VSCが解除された後もハミルトンのペースは衰えず。最終的には2位ラッセルに19.5秒の差をつけ、トップチェッカーを受けた。

ハミルトンにとってはこれがフェラーリ加入後初優勝。通算では106勝ということになった。また、今季のメルセデスの開幕からの連勝は6で止まった。

2位にはラッセル、3位にはノリスが入り、表彰台はイギリス人ドライバーが独占することになった。

4位にはフェルスタッペン、5位にはピアストリ、6位にはアイザック・ハジャー（レッドブル）というトップ6。7位と8位にはアルピーヌ勢、9位と10位にはレーシングブルズ勢が入り、それぞれダブル入賞となった。

結局リタイア8台というサバイバルレース。なおアストンマーティンのストロールはギヤボックス、アロンソはバッテリーのトラブルにより、それぞれリタイアとなった。