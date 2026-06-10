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岩佐歩夢、F1バルセロナ-カタルニアGPのFP1でレッドブルRB22ドライブ決定「チームをサポートできるのを楽しみにしてます！」

今週末のF1バルセロナ-カタルニアGPのFP1でレッドブルは、岩佐歩夢を起用することを発表した。

田中 健一
編集:
Ayumu Iwasa, Red Bull Racing

Ayumu Iwasa, Red Bull Racing

写真：: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

　レッドブルは、今週末に開催されるF1第7戦バルセロナ-カタルニアGPのFP1で、岩佐歩夢を走らせることを発表した。岩佐がレッドブルのF1マシンを公式セッションで走らせるのは、2025年バーレーンGP以来のこととなる。

　岩佐は今季、レーシングブルズのリザーブドライバーとして契約しているが、今回はレッドブルのアイザック・ハジャーのマシンに乗ることになる。岩佐のF1公式セッション走行は、これで通算6回目ということになる。

「今週末のバルセロナでのFP1で、レッドブルのマシンをドライブできることを楽しみにしています」

　岩佐はそうコメントを寄せた。

「最後にF1マシンをドライブしたのは昨年のアブダビだったので、現行マシンそして新レギュレーションを経験するのは、初めてのことになります」

「シミュレータで多くの時間をかけて準備してきたので、コースに出て出来る限りのことを学び、セッション中にチームをサポートできることを楽しみにしています」

　なお昨シーズン終了後にアブダビで行なわれたルーキードライバーテストでも、岩佐はレッドブルのマシンを走らせた。走行終了直後に日本行きの飛行機に飛び乗り、成田空港から鈴鹿サーキットまでヘリコプターで移動してスーパーフォーミュラのテストに参加したのは、大きな話題となった。

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