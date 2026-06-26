灼熱、そしてトラブル多発のセッション。メルセデス勢が最速1-2独占。岩佐歩夢＆平川亮も走行｜F1オーストリアGPフリー走行1回目

F1第8戦オーストリアGPのフリー走行1回目が行なわれ、メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリがトップタイムをマークした。ルーキー枠え走った岩佐歩夢（レーシングブルズ）が15番手、平川亮（ハース）が19番手だった。

オーストリアGPの舞台はレッドブルリンク。その名の通り、レッドブルのお膝元である。標高700mという高地にあるものの、気温30度、路面温度50度という灼熱のコンディションでFP1の走行が始まった。ヨーロッパ中が見舞われているこの時期としては異常とも言える高温状態は、アルプスも近いオーストリアであっても例外ではないのだ。

このセッションでは6人の新人ドライバーが出走。その中にはハースのエステバン・オコンのマシンをドライブする平川、そしてレーシングブルズのリアム・ローソンのマシンをドライブする岩佐というふたりの日本人ドライバーも含まれていた。なお岩佐は前戦バルセロナ-カタルニアGPのFP1ではレッドブルのマシンを走らせており、2戦連続、しかも別チームからという異例の起用となった。

セッション序盤から心配なシーンがあった。レッドブルはアイザック・ハジャーのマシンが整備台に乗せられた状態でセッション開始を迎えた。またマックス・フェルスタッペンはコースインするためにピットレーンを走り始めたものの、「クラッチを繋ぐ度にアンチストールに入ってしまう」と訴え、コースにたどり着く前にストップしてしまった。これでレッドブルは、2台揃ってガレージに並んだまま時間が過ぎていった。

セッション開始から15分ほどが経過した頃、改めてフェルスタッペンはコースインしようとしたが、またしてもピットレーンで停まってしまい、再びガレージに押し戻された。

またマクラーレンのランド・ノリスも、油圧系の漏れが見つかったため、なかなかコースインできなかった。

そのフェルスタッペンはセッション開始から20分ほど経過した頃にようやく無事にコースイン。ソフトタイヤを履いて一気に3番手タイムをマークした。フェルスタッペンのようにソフトタイヤを履くのは少数派で、ほとんどのマシンがセッション序盤はミディアムタイヤやハードタイヤを履いた。

セッションが折り返す前のタイミングで、メルセデス勢はいち早く2セット目のタイヤとしてソフトタイヤを投入。2台揃ってコースインした。アントネッリはここで1分7秒796、ジョージ・ラッセルは1分7秒915を記録した。これがこの時点での最速ではあるが、昨年のFP1と比べると2秒以上遅いラップタイムだった。ラッセルはその後、1分7秒836まで自身のベストタイムを削った。

これに続くタイムを計測したのがマクラーレンのオスカー・ピアストリ。メルセデス勢2台に肉薄するものであった。フェラーリのルイス・ハミルトンは、アントネッリからは約0.7秒遅れた。

セッション残り20分を切った頃には、序盤走行できなかったハジャーとノリスのマシンの修復が完了してようやくコースイン。ここからは順調に周回を重ねていった。

結局トップタイムをマークしたのはメルセデスのアントネッリ。以下ラッセル、ピアストリ、フェルスタッペンと続いた。前戦勝者のハミルトンは5番手だった。

ルーキードライバーとして走った岩佐は15番手、平川は19番手だった。

アストンマーティン・ホンダ勢は、今回もアップデートゼロ。ランス・ストロールに代わってドライブしたジャック・クロフォードが20番手、フェルナンド・アロンソは22番手だった。

なおセッション最終盤には、キャデラックのセルジオ・ペレスのマシンがトラブルでコース上にストップ。これで赤旗中断となり、そのままセッション終了となった。