F1オーストリアGP FP1速報｜メルセデス勢が速さ見せ1-2。岩佐歩夢15番手、平川亮19番手

F1オーストリアGPのフリー走行1回目ではメルセデス勢が速さを見せ、アンドレア・キミ・アントネッリがトップタイム、ジョージ・ラッセルが2番手タイムをマークした。アントネッリの最速タイムは1分7秒796であった。

3番手タイムはマクラーレンのオスカー・ピアストリ、4番手にはレッドブルのマックス・フェルスタッペンが続いた。

アストンマーティン勢はフェルナンド・アロンソが22番手、ランス・ストロールに代わってドライブしたジャック・クロフォードが20番手だった。

このセッションでは多くのルーキードライバーが走行。そのうちふたりは日本人ドライバーであり、今週末はレーシングブルズのマシンに乗った岩佐歩夢が15番手、ハースの平川亮が19番手だった。

セッション最終盤にはターン3の手前でキャデラックのセルジオ・ペレスがマシントラブルでストップ。これにより赤旗中団となり、そのままセッション終了となった。