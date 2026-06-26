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F1オーストリアGP FP1速報｜メルセデス勢が速さ見せ1-2。岩佐歩夢15番手、平川亮19番手

レッドブルリンクで始まったF1オーストリアGP。FP1はメルセデス勢が速さを見せた。

田中 健一
編集:
Ryo Hirakawa, Haas F1 Team

Ryo Hirakawa, Haas F1 Team

写真：: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

　F1オーストリアGPのフリー走行1回目ではメルセデス勢が速さを見せ、アンドレア・キミ・アントネッリがトップタイム、ジョージ・ラッセルが2番手タイムをマークした。アントネッリの最速タイムは1分7秒796であった。

　3番手タイムはマクラーレンのオスカー・ピアストリ、4番手にはレッドブルのマックス・フェルスタッペンが続いた。

　アストンマーティン勢はフェルナンド・アロンソが22番手、ランス・ストロールに代わってドライブしたジャック・クロフォードが20番手だった。

　このセッションでは多くのルーキードライバーが走行。そのうちふたりは日本人ドライバーであり、今週末はレーシングブルズのマシンに乗った岩佐歩夢が15番手、ハースの平川亮が19番手だった。

　セッション最終盤にはターン3の手前でキャデラックのセルジオ・ペレスがマシントラブルでストップ。これにより赤旗中団となり、そのままセッション終了となった。

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