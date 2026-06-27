本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

Moto2オランダ予選｜古里太陽、Q2進出し12番手を確保。ポールポジションはアロンソ

Moto2
オランダ
Moto2オランダ予選｜古里太陽、Q2進出し12番手を確保。ポールポジションはアロンソ

アントネッリの好きにはさせない！　ラッセルが最速タイムをマークし、チームメイトの”フリー走行完全制覇”を阻止。ハミルトン3番手｜F1オーストリアGP FP3

F1
オーストリアGP
アントネッリの好きにはさせない！　ラッセルが最速タイムをマークし、チームメイトの”フリー走行完全制覇”を阻止。ハミルトン3番手｜F1オーストリアGP FP3

ランキング首位のキレスが好調ポールポジション！　山中、中団12番手｜Moto3オランダ予選

Moto3
オランダ
ランキング首位のキレスが好調ポールポジション！　山中、中団12番手｜Moto3オランダ予選

フロントのホールショットデバイス禁止、ライダーたちの評価分かれる。正しい方向への一歩？　それとも安全性悪化する？

MotoGP
フロントのホールショットデバイス禁止、ライダーたちの評価分かれる。正しい方向への一歩？　それとも安全性悪化する？

F1分析｜灼熱のオーストリアGPは2ストップが主流に？　FP2のロングランペースを検証

F1
オーストリアGP
F1分析｜灼熱のオーストリアGPは2ストップが主流に？　FP2のロングランペースを検証

小椋藍、2戦連続フロントロウ！　アプリリア陣営がトップ4独占の好結果｜MotoGPオランダGP予選

MotoGP
オランダGP
小椋藍、2戦連続フロントロウ！　アプリリア陣営がトップ4独占の好結果｜MotoGPオランダGP予選

フェルミン・アルデゲル、胸椎の骨折でオランダGP欠場へ。医師のチェックで不適格に

MotoGP
オランダGP
フェルミン・アルデゲル、胸椎の骨折でオランダGP欠場へ。医師のチェックで不適格に

中村仁が3位で嬉しいFIA F3初表彰台！　日本人ドライバー全員が入賞果たす。優勝はレッドブル育成のリベラ｜FIA F3シュピールベルク戦スプリントレース

FIA F3
Spielberg
中村仁が3位で嬉しいFIA F3初表彰台！　日本人ドライバー全員が入賞果たす。優勝はレッドブル育成のリベラ｜FIA F3シュピールベルク戦スプリントレース
F1 オーストリアGP

F1オーストリアGP FP3速報｜ラッセル最速でアントネッリの3連続首位を阻止。目覚めたハミルトンが僅差の3番手。アストンマーティン勢は苦境続き最後尾

メルセデスのジョージ・ラッセルが、F1オーストリアGPのフリー走行3回目で最速タイムをマーク。アンドレア・キミ・アントネッリが僅差の2番手に続いた。フェラーリのルイス・ハミルトンが3番手であった。

田中 健一
編集:
George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

写真：: Eric Le Galliot

　F1オーストリアGPのフリー走行3回目が行なわれ、メルセデスのジョージ・ラッセルが最速。アンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）が2番手に続いた。

　3番手には前戦バルセロナ-カタルニアGPで優勝したルイス・ハミルトン（フェラーリ）が入った。フェラーリ勢は初日、マクラーレン勢やレッドブル勢の後塵を拝していたものの、一気にペースを上げてきた感がある。

　4番手にはオスカー・ピアストリ、5番手にはランド・ノリスと、マクラーレン勢が続いた。

　中団グループの最速は、9番手に入ったレーシングブルズのリアム・ローソンであった。チームメイトのアービッド・リンドブラッドも僅差でこれに続いている。

　アストンマーティン・ホンダ勢は初日に続いて大変厳しい結果になった。フェルナンド・アロンソが首位から3.2秒遅れの21番手、ランス・ストロールは同3.4秒遅れの22番手だった。

【PR】2026年のF1™︎を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！

【PR】2026年のF1™︎を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 F1分析｜灼熱のオーストリアGPは2ストップが主流に？　FP2のロングランペースを検証
次の記事 アントネッリの好きにはさせない！　ラッセルが最速タイムをマークし、チームメイトの”フリー走行完全制覇”を阻止。ハミルトン3番手｜F1オーストリアGP FP3
More from
田中 健一

アントネッリの好きにはさせない！　ラッセルが最速タイムをマークし、チームメイトの”フリー走行完全制覇”を阻止。ハミルトン3番手｜F1オーストリアGP FP3

F1
F1
オーストリアGP
アントネッリの好きにはさせない！　ラッセルが最速タイムをマークし、チームメイトの”フリー走行完全制覇”を阻止。ハミルトン3番手｜F1オーストリアGP FP3

F1分析｜灼熱のオーストリアGPは2ストップが主流に？　FP2のロングランペースを検証

F1
F1
オーストリアGP
F1分析｜灼熱のオーストリアGPは2ストップが主流に？　FP2のロングランペースを検証

中村仁が3位で嬉しいFIA F3初表彰台！　日本人ドライバー全員が入賞果たす。優勝はレッドブル育成のリベラ｜FIA F3シュピールベルク戦スプリントレース

FIA F3
FIA F3
Spielberg
中村仁が3位で嬉しいFIA F3初表彰台！　日本人ドライバー全員が入賞果たす。優勝はレッドブル育成のリベラ｜FIA F3シュピールベルク戦スプリントレース

最新ニュース

Moto2オランダ予選｜古里太陽、Q2進出し12番手を確保。ポールポジションはアロンソ

Moto2
オランダ
Moto2オランダ予選｜古里太陽、Q2進出し12番手を確保。ポールポジションはアロンソ

アントネッリの好きにはさせない！　ラッセルが最速タイムをマークし、チームメイトの”フリー走行完全制覇”を阻止。ハミルトン3番手｜F1オーストリアGP FP3

F1
オーストリアGP
アントネッリの好きにはさせない！　ラッセルが最速タイムをマークし、チームメイトの”フリー走行完全制覇”を阻止。ハミルトン3番手｜F1オーストリアGP FP3

ランキング首位のキレスが好調ポールポジション！　山中、中団12番手｜Moto3オランダ予選

Moto3
オランダ
ランキング首位のキレスが好調ポールポジション！　山中、中団12番手｜Moto3オランダ予選

フロントのホールショットデバイス禁止、ライダーたちの評価分かれる。正しい方向への一歩？　それとも安全性悪化する？

MotoGP
フロントのホールショットデバイス禁止、ライダーたちの評価分かれる。正しい方向への一歩？　それとも安全性悪化する？