F1オーストリアGP FP3速報｜ラッセル最速でアントネッリの3連続首位を阻止。目覚めたハミルトンが僅差の3番手。アストンマーティン勢は苦境続き最後尾

F1オーストリアGPのフリー走行3回目が行なわれ、メルセデスのジョージ・ラッセルが最速。アンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）が2番手に続いた。

3番手には前戦バルセロナ-カタルニアGPで優勝したルイス・ハミルトン（フェラーリ）が入った。フェラーリ勢は初日、マクラーレン勢やレッドブル勢の後塵を拝していたものの、一気にペースを上げてきた感がある。

4番手にはオスカー・ピアストリ、5番手にはランド・ノリスと、マクラーレン勢が続いた。

中団グループの最速は、9番手に入ったレーシングブルズのリアム・ローソンであった。チームメイトのアービッド・リンドブラッドも僅差でこれに続いている。

アストンマーティン・ホンダ勢は初日に続いて大変厳しい結果になった。フェルナンド・アロンソが首位から3.2秒遅れの21番手、ランス・ストロールは同3.4秒遅れの22番手だった。