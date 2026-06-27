F1オーストリアGP FP3速報｜ラッセル最速でアントネッリの3連続首位を阻止。目覚めたハミルトンが僅差の3番手。アストンマーティン勢は苦境続き最後尾
メルセデスのジョージ・ラッセルが、F1オーストリアGPのフリー走行3回目で最速タイムをマーク。アンドレア・キミ・アントネッリが僅差の2番手に続いた。フェラーリのルイス・ハミルトンが3番手であった。
George Russell, Mercedes
写真：: Eric Le Galliot
F1オーストリアGPのフリー走行3回目が行なわれ、メルセデスのジョージ・ラッセルが最速。アンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）が2番手に続いた。
3番手には前戦バルセロナ-カタルニアGPで優勝したルイス・ハミルトン（フェラーリ）が入った。フェラーリ勢は初日、マクラーレン勢やレッドブル勢の後塵を拝していたものの、一気にペースを上げてきた感がある。
4番手にはオスカー・ピアストリ、5番手にはランド・ノリスと、マクラーレン勢が続いた。
中団グループの最速は、9番手に入ったレーシングブルズのリアム・ローソンであった。チームメイトのアービッド・リンドブラッドも僅差でこれに続いている。
アストンマーティン・ホンダ勢は初日に続いて大変厳しい結果になった。フェルナンド・アロンソが首位から3.2秒遅れの21番手、ランス・ストロールは同3.4秒遅れの22番手だった。
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