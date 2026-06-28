ホンダF1、オーストリアGPで苦戦も前進に向けて手応え「新スペックが投入されるまで、着実に前に進んでいる」
F1オーストリアGP予選で最後尾グリッドに沈んだアストンマーティン。ホンダはそれでも、正しい方向に進んでいることを実感できているようだ。
ホンダF1のトラックサイド・ゼネラルマネージャー兼チーフエンジニアの折原伸太郎は、F1オーストリアGPの予選を終え、着実に正しい方向へと前進していると語った。
アストンマーティン・ホンダ勢は、F1オーストリアGPではキャデラック勢にも差をつけられる予選最下位に終わった。しかしドライバーのフェルナンド・アロンソは、「前進を実感している」と語った。
ホンダF1の折原エンジニアも、同様に前進の手応えを感じているという。
「今日のFP3と予選に向けては、昨日のデータをレッドブルリンクにいるトラックサイドと日本のHRC Sakuraと協働して見直した上で臨みました」
折原エンジニアはそう語った。
「結果として、このタフなサーキットに合わせて、エネルギーマネジメントとドライバビリティのセッティングを最適化することができました」
「パワーユニットのパフォーマンスは、まだ我々が目指しているところまで来ていません。しかしながら、新しいスペックのエンジンが投入できるまでの間にも、着実に正しい方向へと前進しています」
「週末最初のセッションから予選にかけて、一歩ずつではありますが前進の手応えがあった点は、率直にポジティブに受け止めています」
ホンダはADUOのアップデート機会を2回手にしたとされているが、折原エンジニアはオーストリアGPの前に、夏頃に投入する1回のアップデートに集中予定だと明かした。
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