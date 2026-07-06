フェルナンド・アロンソ、F1イギリスGPは18位「シーズン後半には改善が見られることを願っている」

アストンマーティン・ホンダのフェルナンド・アロンソは、F1イギリスGPの決勝レースを終え、「シーズン後半に改善が見られることを期待している」と語った。

今回のイギリスGPもアストンマーティン勢には厳しい週末となった。予選でも決勝でも、最下位から抜け出すことができなかったのだ。しかもアロンソは、フォーメーションラップでマシンが止まってしまうというトラブルにも見舞われた。

「フォーメーションラップ中にマシンが停止してしまったが、なんとか再始動することができた。何が起きたのかを調べる必要がある」

アロンソはそう語った。チーフ・トラックサイド・オフィサーのマイク・クラックも、このトラブルについてはまだ原因が分かっておらず、しっかり調査する必要があると語っている。

「レースでは2回のピットストップを行ない、マシンの開発に役立てるために、できる限りの情報を収集した」

「チーム全員がうまく連携して作業を進めているため、シーズン後半には改善が見られることを期待している」

一方チームメイトのランス・ストロールは、アンダーステアに苦しみ、トラックリミット違反を6回繰り返した。その結果、5秒のタイム加算ペナルティを3回……つまり15秒がレースタイムに加算されることになった。

「必要な情報は得られており、改善すべき点も理解している。だから今は、アップグレードを辛抱強く待つしかない」

ストロールはそうコメントした。

「レース中はアンダーステアが酷く、マシンの挙動がとても予測し辛かった。そのため、トラックリミットを守るのが難しかった」

「常に全力を尽くしているけど、状況がすぐに改善することを願っている」

なおアストンマーティンはハンガリーGPのアップデート版のパッケージを投入する予定。そしてホンダもオランダGPに、アップデート版のパワーユニットを投入する予定だ。