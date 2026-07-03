本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

アストンマーティン・ホンダ、イギリスGPのスプリント予選最下位。アロンソ「走ったラップには満足。でも目標にはほど遠い」

F1
イギリスGP
アストンマーティン・ホンダ、イギリスGPのスプリント予選最下位。アロンソ「走ったラップには満足。でも目標にはほど遠い」

母国イギリスで跳ね馬ハミルトンが躍動し最速。大観衆湧く！　アストンマーティン・ホンダは最後列｜F1イギリスGPスプリント予選

F1
イギリスGP
母国イギリスで跳ね馬ハミルトンが躍動し最速。大観衆湧く！　アストンマーティン・ホンダは最後列｜F1イギリスGPスプリント予選

F1イギリスGPスプリント予選速報｜シルバーストン大興奮！　ハミルトンがアントネッリを僅差で抑え最速

F1
イギリスGP
F1イギリスGPスプリント予選速報｜シルバーストン大興奮！　ハミルトンがアントネッリを僅差で抑え最速

カマラが最速で日曜PP獲得。宮田莉朋は9番手で、スプリントレースの2番グリッドを手に｜FIA F2シルバーストン戦予選

FIA F2
シルバーストン
カマラが最速で日曜PP獲得。宮田莉朋は9番手で、スプリントレースの2番グリッドを手に｜FIA F2シルバーストン戦予選

ランキング2番手のスレイターが最速。日本勢はりー海夏澄の13番手が最上位｜FIA F3シルバーストン予選

FIA F3
Silverstone
ランキング2番手のスレイターが最速。日本勢はりー海夏澄の13番手が最上位｜FIA F3シルバーストン予選

母国グランプリの最速は誰にも譲らない？　勢いに乗るハミルトンが首位発進。アントネッリに0.2秒差をつける｜F1イギリスGPフリー走行1回目

F1
イギリスGP
母国グランプリの最速は誰にも譲らない？　勢いに乗るハミルトンが首位発進。アントネッリに0.2秒差をつける｜F1イギリスGPフリー走行1回目

F1イギリスGP FP1速報｜母国ハミルトンがトップタイム。アントネッリ2番手……今回はフェラーリvsメルセデスの構図？　アロンソ20番手

F1
イギリスGP
F1イギリスGP FP1速報｜母国ハミルトンがトップタイム。アントネッリ2番手……今回はフェラーリvsメルセデスの構図？　アロンソ20番手

HRCが予選最速！　ジョナサン・レイ「最速ラップに満足」最多勝の高橋巧も2日目以降に自信示す

FIM Endurance
Suzuka 8 Hours
HRCが予選最速！　ジョナサン・レイ「最速ラップに満足」最多勝の高橋巧も2日目以降に自信示す
F1 イギリスGP

アストンマーティン・ホンダ、イギリスGPのスプリント予選最下位。アロンソ「走ったラップには満足。でも目標にはほど遠い」

アストンマーティンのふたりのドライバーは、F1イギリスGPのスプリント予選で最下位だったが、今は耐える時だと語った。

田中 健一
編集:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

写真：: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

　F1イギリスGPのスプリント予選で、アストンマーティン・ホンダの2台は最後列に沈んだ。フェルナンド・アロンソはこの結果について「驚きではなかった」と語った。

　母国の英雄ルイス・ハミルトン（フェラーリ）が最速タイムをマークしたことにより、大歓声に沸き立ったシルバーストン・サーキット。アストンマーティンのアロンソはスプリント予選のSQ1で、トップタイムだったハミルトンから3.6秒遅れの21番手に終わった。チームメイトのランス・ストロールも22番手。ひとつ前のポジションにつけたキャデラック勢にも、1秒ほどの差をつけられてしまう結果だった。

　アロンソはこのスプリント予選の結果を受け、次のように語った。

「今日の結果は、僕らにとって驚きではなかったし、たった1回のフリー走行で全てを最適化するのは難しかった」

　アロンソはそう語った。

「スプリント予選でのラップには満足しているし、チームとしても良い仕事ができたと思う。でも、目標とするレベルにはまだ程遠い。明日のスプリントで何ができるか見てみよう」

　チームメイトのストロールも、こうスプリント予選を振り返った。

「シルバーストンでの今週末も、また厳しい戦いになりそうだ。自分たちでどうにかできることに集中するつもりだけど、アップデートが完成するまで辛抱強く待つしかないことは分かっている」

「サーキット、そして道を隔てたところにあるファクトリーでも、全員が全力でプッシュし続けているからね」

　アストンマーティンのエイドリアン・ニューウェイ代表は、ハンガリーGPで大規模なアップデートを投入すると公言。またホンダはオランダGPにアップデート版のパワーユニットを投入する。それまでは、ストロールの言うように辛抱を強いられる日々が続く。

【PR】2026年のF1™︎を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！

【PR】2026年のF1™︎を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 母国イギリスで跳ね馬ハミルトンが躍動し最速。大観衆湧く！　アストンマーティン・ホンダは最後列｜F1イギリスGPスプリント予選
More from
田中 健一

母国イギリスで跳ね馬ハミルトンが躍動し最速。大観衆湧く！　アストンマーティン・ホンダは最後列｜F1イギリスGPスプリント予選

F1
F1
イギリスGP
母国イギリスで跳ね馬ハミルトンが躍動し最速。大観衆湧く！　アストンマーティン・ホンダは最後列｜F1イギリスGPスプリント予選

F1イギリスGPスプリント予選速報｜シルバーストン大興奮！　ハミルトンがアントネッリを僅差で抑え最速

F1
F1
イギリスGP
F1イギリスGPスプリント予選速報｜シルバーストン大興奮！　ハミルトンがアントネッリを僅差で抑え最速

カマラが最速で日曜PP獲得。宮田莉朋は9番手で、スプリントレースの2番グリッドを手に｜FIA F2シルバーストン戦予選

FIA F2
FIA F2
シルバーストン
カマラが最速で日曜PP獲得。宮田莉朋は9番手で、スプリントレースの2番グリッドを手に｜FIA F2シルバーストン戦予選
More from
フェルナンド アロンソ

新世代F1、シルバーストンの魅力が大幅減少？　アロンソ「ドライバーにとっても観客にとっても、かなり残念なことになる」

F1
F1
イギリスGP
新世代F1、シルバーストンの魅力が大幅減少？　アロンソ「ドライバーにとっても観客にとっても、かなり残念なことになる」

アロンソ、自身の去就は夏休みに判断。アストンマーティンのアップグレード成否には左右されない？

F1
F1
イギリスGP
アロンソ、自身の去就は夏休みに判断。アストンマーティンのアップグレード成否には左右されない？

待望のアップデートがアロンソ引き留めの鍵になる？　ニューウェイ「彼は開発面でもかけがえのない存在」

F1
F1
オーストリアGP
待望のアップデートがアロンソ引き留めの鍵になる？　ニューウェイ「彼は開発面でもかけがえのない存在」
More from
アストンマーティン

ホンダのアップデート版PUはオランダGP投入を目指して準備中。折原エンジニア「すぐトップには追いつかないかもしれないが、大きな改善を目指しています」

F1
F1
イギリスGP
ホンダのアップデート版PUはオランダGP投入を目指して準備中。折原エンジニア「すぐトップには追いつかないかもしれないが、大きな改善を目指しています」

アストンマーティン、待望アップデートはハンガリーGPで投入へ。ニューウェイ詳細明かす「大幅な軽量化が目標」

F1
F1
アストンマーティン、待望アップデートはハンガリーGPで投入へ。ニューウェイ詳細明かす「大幅な軽量化が目標」

フェルナンド・アロンソ、オーストリアGPで3周遅れも前を向く「アップデートした時に万全に態勢で臨めるように」

F1
F1
オーストリアGP
フェルナンド・アロンソ、オーストリアGPで3周遅れも前を向く「アップデートした時に万全に態勢で臨めるように」

最新ニュース

アストンマーティン・ホンダ、イギリスGPのスプリント予選最下位。アロンソ「走ったラップには満足。でも目標にはほど遠い」

F1
イギリスGP
アストンマーティン・ホンダ、イギリスGPのスプリント予選最下位。アロンソ「走ったラップには満足。でも目標にはほど遠い」

母国イギリスで跳ね馬ハミルトンが躍動し最速。大観衆湧く！　アストンマーティン・ホンダは最後列｜F1イギリスGPスプリント予選

F1
イギリスGP
母国イギリスで跳ね馬ハミルトンが躍動し最速。大観衆湧く！　アストンマーティン・ホンダは最後列｜F1イギリスGPスプリント予選

F1イギリスGPスプリント予選速報｜シルバーストン大興奮！　ハミルトンがアントネッリを僅差で抑え最速

F1
イギリスGP
F1イギリスGPスプリント予選速報｜シルバーストン大興奮！　ハミルトンがアントネッリを僅差で抑え最速

カマラが最速で日曜PP獲得。宮田莉朋は9番手で、スプリントレースの2番グリッドを手に｜FIA F2シルバーストン戦予選

FIA F2
シルバーストン
カマラが最速で日曜PP獲得。宮田莉朋は9番手で、スプリントレースの2番グリッドを手に｜FIA F2シルバーストン戦予選