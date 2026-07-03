アストンマーティン・ホンダ、イギリスGPのスプリント予選最下位。アロンソ「走ったラップには満足。でも目標にはほど遠い」

F1イギリスGPのスプリント予選で、アストンマーティン・ホンダの2台は最後列に沈んだ。フェルナンド・アロンソはこの結果について「驚きではなかった」と語った。

母国の英雄ルイス・ハミルトン（フェラーリ）が最速タイムをマークしたことにより、大歓声に沸き立ったシルバーストン・サーキット。アストンマーティンのアロンソはスプリント予選のSQ1で、トップタイムだったハミルトンから3.6秒遅れの21番手に終わった。チームメイトのランス・ストロールも22番手。ひとつ前のポジションにつけたキャデラック勢にも、1秒ほどの差をつけられてしまう結果だった。

アロンソはこのスプリント予選の結果を受け、次のように語った。

「今日の結果は、僕らにとって驚きではなかったし、たった1回のフリー走行で全てを最適化するのは難しかった」

アロンソはそう語った。

「スプリント予選でのラップには満足しているし、チームとしても良い仕事ができたと思う。でも、目標とするレベルにはまだ程遠い。明日のスプリントで何ができるか見てみよう」

チームメイトのストロールも、こうスプリント予選を振り返った。

「シルバーストンでの今週末も、また厳しい戦いになりそうだ。自分たちでどうにかできることに集中するつもりだけど、アップデートが完成するまで辛抱強く待つしかないことは分かっている」

「サーキット、そして道を隔てたところにあるファクトリーでも、全員が全力でプッシュし続けているからね」

アストンマーティンのエイドリアン・ニューウェイ代表は、ハンガリーGPで大規模なアップデートを投入すると公言。またホンダはオランダGPにアップデート版のパワーユニットを投入する。それまでは、ストロールの言うように辛抱を強いられる日々が続く。