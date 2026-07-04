アストンマーティン、F1イギリスGP初日はトラブルフリーも目標レベルには遠く……ホンダ折原エンジニア「アップデートまで厳しい戦いが続く」
ホンダF1の折原伸太郎エンジニアが、F1イギリスGPの初日を振り返った。
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
写真：: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
今回のF1イギリスGPも、アストンマーティン・ホンダにとっては厳しい1戦となっている。ホンダのトラックサイド・ゼネラルマネージャー兼チーフエンジニアの折原伸太郎は、トラブルフリーで初日を進めることができたものの、パフォーマンスは目標にはほど遠いと語った。
今季ここまで厳しい戦いを強いられているアストンマーティン・ホンダ。今回のイギリスGPもその状況は変わらず、スプリント予選では2台がグリッド最後尾に並ぶ形になった。
しかし初日はトラブルフリー。セッティングを最適化することができたという。
「今日のフリー走行は、スプリント予選前唯一の走行セッションということもあり、非常に慌ただしい1時間となりました。事前の想定どおり、このサーキットはエネルギーマネジメントの面で非常に難しいコースです」
折原エンジニアはそう語った。
「週末に向けて事前に実施したドライビングシミュレーションに加え、フリー走行で得られたテレメトリーデータをもとにセッティングを最適化しました。セッションはトラブルなく進み、ドライバビリティの改善に集中することができました」
とはいえ、現状に満足しているわけではない。ホンダはオランダGPに、アップデート版のPUを投入する予定。その1戦前には、アストンマーティンもマシンに改良を施す。それまでは耐える日々が続く。
「結果はここ数戦と同様で、我々が目指している位置には届いていません。アップグレードが投入されるまでは、厳しい戦いが続く見込みです」
「明日はスプリントレースと予選に向けて、さらなる最適化を進めます」
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