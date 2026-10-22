F1 アメリカGP

メルセデス、シンガポールでテストした新フロントウイングを再使用へ。2027年に向けて重要な役割に？

メルセデスはシンガポールGPでテストしたものの、使用を中止した新フロントウイングをアメリカGPで再使用するようだ。

Gianluca D'Alessandro

公開日時: 2026/10/22 9:45

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes W17

写真：: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

メルセデスは、F1シンガポールGPでテストしたウイングについて、来季に向けた学習のためにも、アメリカGPで再使用する予定のようだ。

メルセデスはセパンで、アップデート・パッケージを投入。これはダウンフォースを増加させた一方で、W17の作動ウインドウを変化させるという予想外の結果を招いた。空力的なバランスがフロント側に寄りすぎてしまったのだ。

シンガポールGPで旧パッケージとの直接比較を行ない、分析を重ねたメルセデスの今後の目標は、メカニカル面も含めてマシンを「再調整」し、アップデートによって得られた追加のダウンフォースを実際に活用できる作動ウインドウを見つけることだ。そのためにはリアの安定性を高め、ドライバーにとってW17をより予測しやすいマシンにする必要がある。

シンガポールではアップデートパッケージの一環として新しいフロントウイングも投入されたが、FP1終了後には使用されなくなった。しかし、これは新型フロントウイングを不採用としたわけではない。シンガポールでデータを収集できるよう開発を前倒ししたパーツであり、その後の中断期間にエンジニアがデータを詳しく分析することを想定していた。

実際、レースで使用することが目的ではなく、従来仕様との比較を行なうためのものだったようだ。そのため、FP1序盤の走行でのみ装着され、その後はスプリント予選に向けて旧型フロントウイングに戻された。

また、スプリント形式の週末ではスプリントレース後にパルクフェルメが解除されるため、異なる仕様のパーツを使用する自由度が高いのは確かだが、コストやマシンへの理解度も考慮する必要がある。

新型フロントウイングは1基しか用意されていなかった。市街地サーキットでは接触やクラッシュの可能性も否定できず、万が一破損すればスペアパーツがないため、FP1でこのウイングを使用したアンドレア・キミ・アントネッリは必然的に旧仕様へ戻さなければならなかった。

それだけではない。この新フロントウイングを失い、旧型に戻すことになればマシンのバランスが狂い、すでに表面化していた問題をさらに悪化させる可能性もあった。実際、スプリント終了後には、週末のそれまでのセッティングとは正反対の方向性のセッティングが最終的に選ばれている。

もちろん、この新フロントウイングが破損すれば、修理するか、スペアを確保するためにオースティンまでに追加の1基を製造する必要が生じ、コスト面にも影響していたはずだ。

上が旧型、下が新型のフロントウイング

写真: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

メルセデスがすでに明言している通り、アメリカGPでは2台ともにセパンで投入したアップデートパッケージを使用する。それに加え、新型フロントウイングもアメリカで再び登場する予定だ。このフロントウイングは、従来仕様とは異なるコンセプトに基づいている。リヤ部分の空力コンセプトを変更したマクラーレンとは逆のアプローチではあるものの、マシン全体のバランスを取り直す必要があることは明らかだ。

そのため、新型フロントウイングが従来とは異なる空力思想を採用していることも不思議ではない。フラップにかかる荷重の配分が大きく変更され、W17は今季初めて、可動式フラップを2枚備えたフロントウイングを採用することになった。メインプレーンもコード長（前後長）が長くなっている。

開発は現在も続けられているが、いくつかの疑問も残されている。アップデートパッケージがまだ完成形ではなかったとはいえ、エンジニアたちはより大きな改善を期待していた。実際に得られた効果は部分的なものにとどまり、その性能を十分に引き出すこともできていない。何がうまく機能しなかったのかを理解することは、2026年シーズンのためというより、2027年に向けて極めて重要となる。

両タイトルの獲得が間近に控える中、4ヵ月のアップデート空白期間を経て下された開発における判断の一部は、来季マシンの基礎にもなると考えられる。

現時点では、どの空力コンセプトが最適なのか、誰も完全には把握できていない。それぞれの解決策に長所と短所があるからだ。しかし、シミュレーションと実走行データの相関性という観点からも、明確な開発方針を定めることは非常に重要になる。

メルセデスのエンジニアたちが、新パッケージによってコンマ3秒の改善を見込んでいたことは周知の事実だ。しかし、そのコンマ3秒は実際には得られていない。このズレは、来季大きく響く可能性がある。

新パーツを分析するために時間をかけ、何が失敗したのかを理解し、シミュレーションと実走行の相関性を取り戻す方法を見つけることは、2027年マシンの開発に向けても極めて重要なステップとなる。開発の方向性を誤れば、その代償は非常に大きなものになるだろう。

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