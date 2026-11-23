F1 ラスベガスGP

F1、PUのカスタマーチームを1チームまでに削減へ？ 2030年のV8エンジン復活を期に、PUの”奪い合い”が発生か

2030年までにパワーユニットをV8にするという計画の一環として、F1パワーユニットメーカーは2チームまでしか供給できない形になるかもしれない。

Filip Cleeren

公開日時: 2026/11/23 3:00

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写真：: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Motorsport.comが入手した情報によると、F1は2030年までに各メーカーからのパワーユニット（PU）供給チームを2つに減らす計画を立てており、メルセデスが現在抱えている3つのカスタマーチームの立場について疑問が生じているようだ。

ラスベガスGPの週末、FIAは次世代PU規制の導入時期を2030年に前倒しすることに全会一致の支持が得られたと発表した。これには、2.1リッターV8ターボエンジンへの移行、最大200kWに縮小されたモーター、そして持続可能な燃料の使用が含まれる。

この動きは、FIA会長のモハメド・ベン・スレイエムとF1最高責任者のステファノ・ドメニカリが共に追求してきた、より安価でシンプルなエンジン移行の需要を満たすものだ。一方、ターボチャージャーの追加はアウディなどのメーカーにとって重要な要件であり、F1の都市型サーキットにおけるエンジン騒音を適切なレベルに抑えることにもつながる。

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FIAが2030年の枠組みについて作成した広範な文書には盛り込まれていたものの、今回の発表には含まれなかった内容として、2030年のPUマニュファクチャラー6社が、それぞれ最大2チームにのみ供給するという合意がある。これにはワークスチームも含まれるため、カスタマーチーム向けに供給できるのは各メーカー1チームのみとなるのだ。

Motorsport.comの理解では、この措置の狙いの一つは、メルセデスやフェラーリのようにグリッドの大部分にPUを供給するメーカーの政治的影響力を抑えることにある。また、PUの供給は採算が取れない事業であり、供給価格も1シーズンあたり1800万ドル（約29億円）に制限されているため、メーカー側も供給規模の縮小に前向きだった。

現在、フェラーリはワークスチームに加え、ハースとキャデラックにもPUを供給している。しかし、キャデラックは2030年から自社製PUに移行するため、フェラーリの供給先をめぐる問題は自然に解決することになる。レッドブル・パワートレインズも、レッドブル・レーシングとレーシングブルズの2チームを担当する。一方、現時点ではアウディ、アストンマーティンのパートナーであるホンダ、そしてゼネラルモーターズ（GM）は、それぞれ自社のワークスチームのみを供給先としている。

Photo by: Manuel Eletto

残る焦点は、メルセデスと、メルセデス・ハイパフォーマンス・パワートレインズ（HPP）のカスタマーチームがどうなるかだ。現在HPPはワークスチームに加え、マクラーレン、ウイリアムズ、そしてアルピーヌにも供給している。

2030年のレギュレーション案が来月上海で行なわれるFIA世界モータースポーツ評議会（WMSC）によって承認されれば、この3チームのうち2チームは新たなエンジン供給元を探すことになる。

この大きな変化により、F1が2014年にハイブリッドPUを導入して以来、最も信頼性と性能に優れたPU供給元であるメルセデスとの契約を確保しようと、各チームが動き出すことになる。あるいは、現時点ではそれほど魅力的ではない選択肢との契約をまとめることになるかもしれない。今後数ヵ月、パドックでは政治的な駆け引きが続くことになりそうだ。

Motorsport.comの理解では、マクラーレンとウイリアムズは、メルセデスとの契約を維持できると考えているようだ。マクラーレンは、より安価なレギュレーションになれば現在よりも実現しやすくなるとして、自社でPUを製造する可能性を少なくとも検討していた。しかしCEOのザク・ブラウンは、2030年に向けてその構想はすでに過去のものとなり、メルセデスのカスタマーであり続ける意向を示した。

「過去に検討したことはあるが、HPPには非常に満足している」とブラウンは木曜日、ラスベガスで語った。

「彼らとともに選手権を制覇できることは証明してきた。だから、マシンの後部にメルセデス以外のものを搭載するつもりはない」

写真: Alex Pantling / Getty Images

メルセデスが理想とするカスタマーチームの姿については、現時点では不透明だ。2024年と2025年にマクラーレンに敗れたものの、トト・ウルフ代表は、カスタマーチームの勝利もHPPとメルセデスブランド全体にとって誇るべき成果だと主張してきた。また、競争力の高いカスタマーチームが存在することは、ワークスチームにとってシャシー性能を比較する貴重な基準にもなる。

ブラウンはHPPを「素晴らしいパートナー」と称賛したが、今年の序盤、HPPとマクラーレンの関係に少なくとも緊張が生じていたことは周知の事実だ。複雑な新型PUをどのように活用し、エネルギーをデプロイするかについて、ワークスチームとカスタマーチームの間に知識の差があったためだ。

メルセデスが最も手強いライバルにエンジンを供給し続けるのか、それとも中団チームとの契約を優先するのか。この問題は、今後数ヵ月にわたって大きな注目を集めることになりそうだ。

確実なのは、FIAが提案していた第三者によるエンジン供給計画が、もはや実現しないということだ。2030年にF1のPUがよりシンプルで安価になることを受け、FIA会長のベン・スレイエムは、チームの独立性に関する懸念をさらに軽減するため、市販の”ホワイトラベルエンジン”を調達する構想を示していた。

しかし、この計画は、参入を検討するPUメーカーにとって経済的に成立するとは思えないものだった。さらに、6社すべての既存PUメーカーが協議に参加し、2030年の主要なインフラについて全会一致で合意したことで、各社の供給先を2チームに制限しても、11チームに対して少なくとも12の供給枠が確保されることになる。

FIA president Mohammed Ben Sulayem and F1 CEO Stefano Domenicali

写真: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

FIAは、6社のうち1社が撤退した場合に備えた安全策も盛り込んだ。撤退するメーカーのPUに関する知的財産権をFIAに移管し、FIAが新規参入メーカーにその権利を割り当てられる条項を追加したのだ。

また、現在と同様に「供給義務」も設けられる。あるチームがエンジン供給契約を確保できなかった場合、FIAはメーカーの1社に対し、3チーム目への追加供給を強制できる。この条項は、重要な意味を持つ可能性がある。

合意されたもう一つの項目は、2030年から2034年までのパワーユニットのコスト上限の基本方針だ。上限額は2030年には現在と同じ1億9000万ドル（約300億円）に据え置かれ、その後、毎年750万ドルずつ引き下げられ、2034年には1億6000万ドルとなる。

この段階的な引き下げは、メーカーが新型PUの開発をする上で初期費用を支援するものだ。2028年から現行PUの開発が凍結され、同年夏までV8エンジンのダイナモテストも禁止される見通しである。これにより、既存メーカーは2つのプロジェクト間でリソースを管理しやすくなると期待されている。

既存メーカーには、新規参入するGMよりも大きなコスト上限の余裕が与えられる。GMはV6エンジンの計画を断念したため、V8プログラムに専念できるようになった。GMは最初の数年間、1億7000万ドルの予算上限を受け入れるとみられている。

電動プッシュ・トゥ・パスシステムの具体的な仕様など、メーカー間でさらに詰める必要のある重要な項目はいくつか残されている。このシステムは、接近戦を促すため、シャシー設計と連動して機能する必要がある。

しかし、全体的な枠組みと主要なエンジン構造が定義され、WMSCによる正式承認を待つ段階となったことで、メーカーとFIAは次期レギュレーションサイクルに向けた作業を、妥当なスケジュールで進められるようになった。

これにより統括団体であるFIAは、新しいPUと適切に機能し、より純粋でエキサイティングなレースを実現できるシャシー規則を策定しやすくなるはずだ。メーカー各社が直前になって方針を大幅に転換し、それに対応しなければならない事態も避けられる。そうしたメーカー側の方針転換こそが、妥協を余儀なくされ、批判を浴びている2026年のレギュレーションが生まれた一因だった。

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