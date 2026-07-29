してやられたフェラーリ、レッドブルの過激な戦略に驚き「ソフトタイヤであんなに長く走るとは……」

F1ハンガリーGPでレッドブルのマックス・フェルスタッペンは2位フィニッシュを果たした。レッドブルは最終スティントでソフトタイヤを使うという大胆な戦略を採ったわけだが、この戦略には驚かされたと、フェラーリのフレデリック・バスール代表は称賛した。

フェルスタッペンはハンガリーGPで厳しい戦いを強いられたものの、力強く戦い抜いて2位フィニッシュを果たした。一方のフェラーリ勢は本来の速さを活かすことができず、メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリにも抜かれ、表彰台を逃した。

フェラーリのシャルル・ルクレールとルイス・ハミルトンは、ソフトタイヤを装着してレースをスタート。しかし序盤で順位を上げることができず、窮地に追い込まれたように見えた。

ハミルトンはわずか13周でハードタイヤに交換。しかしそのハードタイヤを履いた後のハミルトンのペースは、印象的なモノとは言えなかった。ルクレールもハミルトンの3周後にピットインし、やはりハードタイヤを履いた。

ただハミルトンは先にピットインすることで、フェルスタッペンをアンダーカットすることに成功。しかしフェルスタッペンは見事なオーバーテイクでハミルトンを抜き去り、ポジションを取り戻した。

ハミルトンのペースが優れなかったため、フェラーリは30周目に2度目のピットストップを行ない、再びハードタイヤを履いた。ルクレールも36回目にピットインして、やはりハードタイヤを履いた。

一方でフェルスタッペンは、70周レースの41周目を走り切った段階で、2度目のピットストップを行なった。そしてフェルスタッペンがそこで履いたタイヤは、なんとソフトタイヤ。このことは、少なからず驚きをもって受け止められた。

フェルスタッペン本人も、この選択には驚いた。彼は無線で「このソフトタイヤが最後までもつという証拠はあるの？」とレースエンジニアに尋ねた。

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56周目にマクラーレンのオスカー・ピアストリがマシントラブルによりストップしたことで、バーチャル・セーフティカー（VSC）が宣言された。フェラーリはここで2台をピットインさせ、ソフトタイヤに履き替えた。しかしレッドブルはフェルスタッペンをピットストップさせず、29周という長い長いスティントを走り切ることを決めた。

フェルスタッペンはこのスティントを完璧にこなして2位を獲得。苦戦を強いられていたフェルスタッペンにとって、予想をはるかに超える好結果を手にした。

「チームがソフトタイヤを吐かせてくれたんだけど、最初は『最後まで走り切るのは大変そうだな』と思ったよ、でもなんとかうまくいった」

そうフェルスタッペンは語った。

「『一体どうしてこんなところにいるんだ？』っていう感じだった。本当に脅そいたし、今でも信じられないよ」

一方でハミルトンは、アントネッリにも抜かれて表彰台を逃した。そればかりではなく、ピットレーンでスピード違反を犯して5秒のタイム加算ペナルティも受け、ルクレールにも先行された5位となった。

レッドブル代表「我々は大胆な判断を何度も下した」

レッドブルのローレン・メキーズ代表は、フェルスタッペンをVSC中にピットストップさせないという大胆な判断を下した戦略チームを称賛した。

「今日はVSCの時を含め、戦略チームが実に大胆な判断をいくつも下した」

そうメキーズ代表は語った。

「しかしそれだけではない。ルイスが早々にピットインした際に、彼をカバーしなかったという判断もあった。彼らはいつものように、常に正しい判断を下したんだ。ピットウォールとファクトリーの全員の仕事は、本当にお見事だ」

「全体的に見て、レース運びは非常に素晴らしかった。シーズン序盤はスタートの面で苦戦したが、今はまずまずのスタートを切れている。そして力強いピットストップをこなし、いつものように非常に優れた戦略を立てることができている。ここ数戦のチームの運営については非常に満足している。本来の実力を発揮できるレベルに戻りつつある」

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一方でフェラーリのチーム代表であるフレデリック・バスールは、フェルスタッペンがソフトタイヤでレースのほぼ半分の距離を走り切ったことは、予想外だったと認めた。

「レース終盤、マックスがソフトタイヤであれだけの周回（29周）を走ったことに、誰もが驚いたのは間違いない」

そうバスール代表は語った。

「せいぜいその半分くらいの周回数を予想していたからね」

「ハードタイヤははるかに難しかった。それに気付くのが遅すぎたんだ。アンダーカットを試み、一時はうまくいった。その後ピットストップすることを予測していたのに、そうはしなかった。驚きだったが、おそらく誰もが同じように驚いたはずだ」

バスール代表は、VSC中にふたりのドライバーをピットインさせたのは、フェルスタッペンのソフトタイヤのパフォーマンスが良かったからだと説明したが、フェルスタッペンを攻略することはできなかった。

「マックスのスティントを見て、ソフトタイヤがそれほど悪くないことに気付いた」

そうバスール代表は語った。

「我々が履いているハードタイヤがコース上で最も古かったため、ソフトタイヤに切り替えることにしたんだ」

「スタートがうまくいかなかったから、アンダーカットを狙うために、早め早めにタイヤ交換をしなければいけなかった。他のドライバーよりも早く決断を下さなければいけなかった。今後同じような状況に再び置かれたら、ソフトタイヤでプッシュすることを目指すだろうね」

バスール代表は、予選をもっとクリーンに戦い、マシン本来の速さを発揮することができれば、まったく違う結果になっていただろうと考えている。しかしながらバスール代表は、勝ったランド・ノリス（マクラーレン）が別格の速さを見せたことを認めた。

「はっきりしているのは、ランドが非常に速かったということだ。オスカーよりもはるかに速かった、単独で走っていた時には、まさに飛ぶような感じだった」

そうバスール代表は語った。

「我々の方がオスカーよりも速かっただろう。しかしクリーンエアではない状況では、自分たちのペースを正確に把握するのは難しい」

「勝てたかどうかはわからないが、もしシャルルがターン2で2番手につけていれば、我々にとって全く違うレース展開になっただろう」

Additional reporting by Roberto Chinchero and Ronald Vording