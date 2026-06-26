ベン・スレイエム会長の権力構造は長く続く？　FIA会長の任期制限が撤廃……無制限に

マカオで開催されたFIAの臨時総会において、FIA会長を含む傘下の機関の代表者の任期上限が撤廃されることが決まった。これは現FIA会長のモハメド・ベン・スレイエムが権力の基盤をさらに強化することを推し進める動きだと見られている。

先週マカオで開催されたFIAの総会では、FIA加盟クラブと世界各国から集まった代表者が、モータースポーツ統括団体であるFIAの規約および内部規則の大幅な変更案を可決した。総会の主要成果をまとめたFIAの発表資料には、「FIA傘下機関の任期制限が撤廃された」と明記されており、これまで3期12年が上限だったFIA会長職の任期が、無制限となった。

この任期の撤廃案は、現FIA会長のベン・スレイエムが提案したものであり、圧倒的多数の賛成により可決された。これは既に任期制限が設けられていない他のFIA傘下機関に合わせたモノだと説明されている。

「FIAの規約は、世界評議会および上院の方針に沿って、FIA傘下の全ての組織における、任期制限に関する一貫したアプローチを確立するために改訂された」

FIAの広報担当者は、今回の件についてそう語った。

「提案された改訂案は、臨時総会で圧倒的多数で承認された。FIA傘下の各組織は、適切と判断する役員を民主的に選出する完全な権限を保持している」

ただFIAは、会長選に立候補する際の資格の要件を強化。立候補の条件をより難しくする改訂も承認された。

「FIA会長の資格要件は強化され、会長選挙候補者リストに名を連ねる他の役職候補者に現在求められている資格要件と、より整合するモノとなった」

声明ではそう述べられている。

「指名委員会の名称は、その名称と職務内容の整合性を高めるために、『適格性審査委員会』に変更された」

この新たな基準では、候補者はFIAの加盟団体もしくは関連機関において、相当な経験を積んでいることを証明する必要がある。つまり理論上、今回の規約の改正によって、現職の会長は70歳の年齢制限に達しない限り、役職を無期限に継続することができる。

なおベン・スレイエム会長は現在64歳。2029年には3期目に向けた立候補資格を得ることになる。しかしその3期目の任期中に年齢制限に達するため、4期目を目指すことはできない。しかしその任期中に、年齢制限を撤廃することもできれば話は別である。