F1の元最高責任者バーニー・エクレストンもF1のV8エンジン回帰論を支持「今までのレギュレーションなど必要なかった」
オーストリアGPの際に一部メディアの取材に応じた元F1最高責任者のバーニー・エクレストンは、次のレギュレーションサイクルでエンジンを大型化することを支持した。
Bernie Ecclestone and Mohammed ben Sulayem, FIA President in the Paddock
写真：: Andrew Ferraro / LAT Images via Getty Images
F1の元最高責任者であるバーニー・エクレストンは、FIAのモハメド・ベン・スレイエム会長とF1のステファノ・ドメニカリCEOが提唱する2030年もしくは2031年からF1をV8エンジンに回帰させる案について、支持を表明した。
今季から新しいレギュレーションが導入されたF1。しかし早くも、注目は次のレギュレーションに移っている。FIAは2031年からと予定されている次のレギュレーションサイクルにおいて、より大きく、よりパワフルで音も大きく、なおかつ安価なエンジンを中心とすることを強く望んでいる。参戦中の各メーカーが賛同すれば、この導入時期が前倒しされる可能性もある。
持続可能燃料が実現し、自動車業界におけるEV傾倒の流れが変化しつつある中、大排気量・高回転型のエンジンに回帰することは、より現実的な選択肢となりつつある。またよりシンプルなハイブリッドシステムを備えたV8エンジンにすれば、コスト削減にも繋がると期待されている。
オーストリアGP開催中にmotorsport.comを含む一部のメディアの取材に応じたF1の元最高責任者であるエクレストンは、大型エンジンに回帰することは「正しい選択だ」と語った。
「ベン・スレイエムに将来ぜひやって欲しいことがふたつある」
エクレストンはそう語った。
「3リッターエンジンにすることだ。V8でもV10でも、V12でも構わない。おそらく皆さんも満足するだろう。それが正しい方向性だと思う」
現行のF1レギュレーションには、マックス・フェルスタッペン（レッドブル）をはじめ多くのドライバーが批判的な声を上げている。パワーユニットの出力における電動の領域が大きすぎるからだ。
ただこれらの声を受け、来年以降2シーズンをかけ、現在の50:50から、エンジン60%、電動モーター40%まで段階的に引き下げることになった。
エクレストンは、フェルスタッペンらの意見は正しかったと語った。
「つまり、彼の批判は正しかったんだ。私はこれまでのレギュレーションは必要なかったと思う。マックスが不満を言っていたのは、まさにそこだ」
そしてエクレストンは、最終的には各メーカーも、V8エンジンに回帰することに賛成するだろうと語った。
「ベン・スレイエムは、全てのチームが諸手を挙げて『素晴らしい！』と言ってくれることを望んでいるだろう。メーカーに支配されていなければ、きっとそうするはずだ」
「そしてメーカーも賛同するだろう。それは明白なことだ」
【PR】2026年のF1™︎を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！
記事をシェアもしくは保存
最新ニュース
昨年と同スペックなのに？ “超繊細”なスーパーフォーミュラ、ドライバーからは「今年はタイヤの雰囲気が違う」と指摘する声
ヤマハ移籍決定のマルティン、ポイントリーダー浮上も今は雌伏の時？「シーズン終盤に向けて体調を整え、バイクとの一体感を掴もうとしている」
F1の元最高責任者バーニー・エクレストンもF1のV8エンジン回帰論を支持「今までのレギュレーションなど必要なかった」
待望のアップデートがアロンソ引き留めの鍵になる？ ニューウェイ「彼は開発面でもかけがえのない存在」
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。