ニューウェイ、アストンマーティン苦戦の背景明かす。「応急処置の繰り返しで、システムが機能不全になりかけていた」

アストンマーティンのエイドリアン・ニューウェイ代表は、2026年シーズン序盤が惨憺たる結果となった背景について詳しく説明。チームのツールと手順が基準を満たしていなかったと明かした。

ホンダ製のパワーユニットの振動と信頼性問題で躓き、プレシーズンテストやシーズン序盤戦でまともに走行することも難しい状況だったアストンマーティン。しかしそれを乗り越え、ようやく本格的な走行ができるようになると、マシン自体も重量過多とダウンフォース不足という点で、高いパフォーマンスを発揮できる状態にないことが明らかになった。

アストンマーティンの2026年マシンは、開発がライバルたちより数ヵ月遅れで始まり、風洞実験を行なったのも2025年4月になってからだった。だがニューウェイによると、こうした遅れに加えてシルバーストンのファクトリーにおけるいくつかの大きな弱点がプロジェクトをさらに頓挫させ、その結果、アストンマーティンはF1最下位のチームとして、新参のキャデラックにも大きく差をつけられることになったという。

「タイミングは大きな要因だったが、それだけではなかった」とニューウェイはアストンマーティンのウェブサイトに掲載されたインタビューで語った。

「非常に才能のある人材が集まっていたが、組織として、理想的な連携や一体感のある運営ができていなかったのだ。期待は非常に高かったものの、現実の状況はそれに追いついていなかった」

「シャシーに関しては、かなり重量オーバーしている」

「その一部は、パワーユニットの統合や、ホンダと協力して解決しなければならなかった振動問題への対処によるものだが、我々自身も軽量化に十分な努力をしなかったことも原因だ。急いで設計すると、すべてを徹底的に最適化する時間がないため、重量が最初に犠牲になる」

「空力面においても、我々は大胆な方向性を採用した。これは主に私が主導したもので、時間的な制約から複数のコンセプトを深く検討する余裕はなかった。我々が取った方向性が根本的に間違っているとは言わないが、予想していなかった課題が生じた」

アストンマーティンは2023年5月にシルバーストンに最新鋭のファクトリーを新設した。しかしニューウェイは、ピカピカの新しいファクトリーの実情について、チームの根幹となる多くの要素が依然として時代遅れであったり、適切に連携していなかったりすることに気づいたという。

「我々は長年、場当たり的な修正や応急処置で済ませてきたツールやプロセスに頼っていた。中には、アストンマーティンがグリッドに復帰するずっと前、シルバーストンに拠点を置いていたジョーダンチームの初期の頃にまで遡るものもあった」と彼は説明した。

「場当たり的な修正を繰り返すだけのシステムは、いずれ目的を果たせなくなる。まさに我々はそういう状況に陥っていたのだ」

「結果として、非常に不満の残るマシン製造となった。部品が適切なタイミングで発注されなかったのは、担当者が仕事を怠っていたからではなく、根本的なシステムに問題があったからだ」

Adrian Newey says his team has relied on tools that have been "patched and bodged for years" Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

来月のハンガリーGPで投入予定の大規模アップグレードでは、空力性能の大幅な向上と軽量化が見込まれている。それと並行してチームは、2026年シーズンの低迷を二度と繰り返さないため、下請け業者への依存を減らして社内生産を拡大するなど、組織そのものの抜本的な改革を進めている。

「我々はこの困難な時期を、働き方を根本的に見直す機会と捉えた」とニューウェイは語った。

「社内設備と生産能力において、大きな進歩を遂げている。その成果がすぐに現れるわけではないが、アップデート版のマシンにはその変化が反映されている」

「今では、はるかに多くの部品を社内で製造している。ギヤボックスケースはここで製造され、フロアの型や実際のフロアもここで作っている。以前は外部委託していた多くの部品も、社内生産へ戻した」

「それによってコスト管理が改善されるだけでなく、より大きな柔軟性と、自分たちの運命を自らコントロールできるようになる。それが特に重要なことだ。社内生産を増やすことで、品質管理が向上し、対応速度も速くなり、研究・設計・製造の間のフィードバックループもより密接になる」

ニューウェイは本格的な効果が現れるのは今年後半になると見ている。

「このチームは歴史的に、エンジニアリング用シミュレーションツールへの投資が十分ではなかった。プロジェクト管理システムだけでなく、物理シミュレーションそのものを担う中核ツールも含めてだ」と彼は続けた。

「我々は今まさに、その投資を進めている。しかし、そのようなツールを書き直し、検証する作業は一夜にして終わるものではない。さらに、それらを実車と正しく相関させるには時間がかかる」

「現時点でも改善は進んでいるが、この取り組みの本当の成果が現れるのは、今年後半になるだろう」