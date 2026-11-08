F1 サンパウロGP

なんでアタックを中断したんだ……ラッセル、激怒の理由を説明「どうして判断を間違えたのか理解しないと」

メルセデスのジョージ・ラッセルは、チームとの意思疎通がうまくいかずにサンパウロGP予選最速を逃したとして、無線で怒りを爆発させた。

Filip Cleeren

公開日時: 2026/11/08 3:58

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George Russell, Mercedes

写真：: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

F1サンパウロGPの予選は、雨で波乱の展開となった。メルセデスのジョージ・ラッセルは2番手タイムを記録。パワーユニット（PU）交換ペナルティにより決勝は7番グリッドからのスタートとなるものの、ラッセル自身はもうひとつ上のグリッドを目指せたと考えている。

予選を前にペナルティは決まっていたため、ラッセルがフロントロウからスタートできる可能性はなかった。それでも、苦しいシーズンの終盤に予選で最速となることは、2027年をより良いシーズンにするための土台を築くという意味でも、精神面で重要な意味を持っていた。

ウエットコンディションの慌ただしい予選は、ラッセルにそのチャンスを与えた。Q3で再び雨が強まり始めると、ラッセルはインターミディエイトタイヤでの最初のアタックをうまくまとめ、ランド・ノリス（マクラーレン）が記録したタイムを0.4秒上回った。

暫定ポールに十分なタイムを記録した直後、レースエンジニアのマーカス・ダドリーは、雨が強まる前にもう1周走るよう促した。

「いけるならプッシュしてくれ。雨が降る前に、もう1周できると思う」

その後、ラッセルはセクター2でアレクサンダー・アルボン（ウイリアムズ）に追いつき、友人に道を譲るよう無線で要求した。

「どいてくれ、アルボーノ！」

しかし、ダドリーがもう1度アタックできると伝えると、ラッセルは混乱した。多数のマシンが濡れた芝生に飛び出していた難所、ターン12に差しかかったところで、素早い判断を迫られた。

「何をすればいいのか、ちゃんと教えてくれ。ペースを落とすのか、それともアタックするのか？」

そう問いかけたラッセルに、すぐにダドリーから返答があった。

「今はペースを落としていい。ペースを落としてくれ」

しかし、納得していないラッセルは確認を求めた。まさにその瞬間、ノリスが2回目のアタックを終えてフィニッシュラインを通過。ラッセルのタイムを0.2秒上回り、ポールポジションを奪った。コンディションが急速に悪化するなか、ラッセルは自分のアタックを中断するという判断が間違いだったと悟った。挽回してポールポジションを手にするチャンスは失われたのだ。

George Russell, Mercedes, Alexander Albon, Williams

Photo by: Manuel Eletto / Getty Images

今シーズン、すでに多くの苦難を経験してきたラッセルにとって、これは受け入れられる結果ではなかった。

ラッセルは無線で「おい、ペースを落とせって言ったのはそっちだろ。いったい何なんだ！」と怒りをぶちまけた。

チーム代表のトト・ウルフが「ジョージ、君は2番手だ」と声をかけたが、ラッセルにとっては慰めにならなかった。

「2番手なんか欲しくない。欲しいのは1番手だ。あれはポールを獲れるラップだった。くそっ！」

パルクフェルメから義務付けられている予選トップ3記者会見までの短い時間も、彼の失望を和らげることはなかった。

「単なるコミュニケーションのすれ違いだったと思う。雨が降り始める前にもう1周できるとチームは考えていたので、話し合う必要がある。僕は非常に良いラップを走っていたけど、アルボンに追いついたことでペースを落とすよう指示され、その後、当然ながら雨が降ってきた」

「本当に残念だ。なぜ、どうしてあの判断を間違えたのか理解する必要がある。でも、セッションを通じて自分の感触は非常に良かった。ポールを獲れるチャンスは間違いなくあった」

「判断が下された直後には、すでに間違いだったと分かっていたと思う。実際、雨がさらに強く降っているのを感じていたからね」

ただしラッセルは、ダドリーを責めるつもりはないと強調した。複雑なコンディションのなかでの一瞬の判断は、ガレージ内での複雑なチームワークの結果だからだ。

「誰かひとりに責任を押し付けることはできない。なぜあの判断を下したのか、そして必要な情報をシステムから得られていたのかを理解する必要がある。レーダーに頼ることになるからね」

「エンジニアの責任ではない。最終的にメッセージを伝えるのは彼だけど、その背後では12人が彼に情報を伝えている。彼はそれを受け取って僕に伝えているんだ。だから、なぜあの判断になったのかを理解する必要がある」

その後、Sky Sportsの取材に応じたウルフは、ノリスがアタックした直後よりもターン12のコンディションが明らかに悪化していたことから、ラッセルがポールを守れたかどうかについては確信を持てないと語った。

「ペースを落とすべきかどうかを知る水晶玉があれば助かるんだがね。難しい判断だった。五分五分の選択だったと思う」

「その時点でノリスに対して0.018秒先行していたが、アルボンに追いついていた。だから、ポールを獲るには十分ではなかったと思う。ただ、彼はすべてのセッションで完璧な走りをしていたし、ポールにふさわしかった」

ラッセルは決勝に向けて強気な姿勢を崩さず、日曜日も同じようなコンディションになることを望んでいる。7番手からスタートすることになるラッセルにとって、荒れた展開は好都合だった。予選3番手だったチームメイトのアンドレア・キミ・アントネッリが、ノリスの隣のフロントロウに並ぶ。アントネッリはラッセルのペースに0.2秒及ばなかった。

マックス・フェルスタッペン（レッドブル）とルイス・ハミルトン（フェラーリ）はペナルティによりグリッド最後尾からスタートするため、優勝争いに絡むのは難しいだろう。他の有力ドライバーは、シャルル・ルクレール（フェラーリ）が14番手、オスカー・ピアストリ（マクラーレン）が10番手とラッセルより後方からのスタートだ。

「雨の中では本当に自信があった。僕とランドのペースは、他のドライバーよりも明らかに速かったと思う。明日も雨になってほしい。ウエットなら、勝負できる可能性がもっと高いと思う」

そうラッセルは締めくくった。

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