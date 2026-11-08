F1 サンパウロGP

シート喪失も噂されるローソン絶好調！ サンパウロGP決勝は3番グリッド獲得……しかしフロントロウ逃し悔やむ「アロンソに追いついてしまった」

リアム・ローソンは、予選Q3で前を行くアロンソに近づきすぎてしまったことで、フロントロウ獲得を逃したと悔やんだ。

Oleg Karpov

編集: 2026/11/08 2:03

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Liam Lawson, Racing Bulls

写真：: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

レーシングブルズのリアム・ローソンは、F1サンパウロGPの予選で5番手となり、他車のグリッド降格ペナルティにより決勝レースは3番グリッドからスタートすることになる。しかし当のローソンは、フロントロウも狙えたと悔やむ。

今季絶好調のローソンは、ウエットコンディションとなった予選でも好調な走りを披露。順調にQ3まで進出し、トップチームのドライバーたちと上位争いを繰り広げた。

ローソンはQ3では、フェルナンド・アロンソ（アストンマーティン）に続き2番目にコースイン。しかしそのアロンソに近いところを走ってしまったため、タイムを失ったと考えている。予選2番手のジョージ・ラッセル（メルセデス）、同4番手のシャルル・ルクレール（フェラーリ）にパワーユニット交換によるグリッド降格ペナルティが出ているため、予選5番手だったローソンは3番グリッドからスタートすることになるが、2番グリッドを手にするのも不可能ではなかったと考えている。

「ドライバーとしては、できる限りのことをしたいものだ。でも、今日はそれが出来なかったように感じる」

ローソンは予選後にSky Sportsのインタビューにそう語った。

「本当に良い位置でコースインすることができた。ピットレーンでは、上位チームよりも下位のガレージ位置だったのは明らかに幸運だった。それでコースインしたんだけど、1周目にフェルナンドに追いつきすぎてしまい、2回目のアタックを諦めざるを得なかった」

「本来の力を十分に発揮できなかった」

ローソンの最終的なタイムは、予選3番手だったアントネッリよりも0.226秒遅れ。この差を埋めることができていれば、ローソンはフロントロウからスタートできていたはずだ。

フロントロウを獲得する可能性はあったと思うかと尋ねられたローソンは、こう語った。

「ドライバーとしては、もちろんイエスと答えるだろうと思う。でも、何が起きるか分からない。それに雨も降っていたしね。だから、ラップを終える頃にどうなっていたか分からないよ」

「他のドライバーはいつのラップでフロントロウを手にしたのかは分からないけど……でも1周しか走れなかったことを考えれば、よくやったと思う」

悔やみつつも、3番手スタートとなることには一定の満足感を得ているローソン。決勝がどんなコンディションになっても、良いレースができるはずだと期待感を語った。

「それでも良いスタート位置だ」

ローソンはそう言う。

「ドライバーとしては、常に最大限の結果を出したいと思っている」

「どちらにしても、厳しいレースになるだろう。完全にドライコンディションになる可能性は低いと思う。しかし僕らは、どんなコンディションでも速いマシンを持っていると確信している」

ローソンは今季絶好調で、ここまでに83ポイントを獲得し、トップ4チームを除けば最上位のランキング9番手につけている。しかしまだレーシングブルズとの契約を更新できておらず、一説にはニコラ・ツォロフをデビューさせるため、レーシングブルズのシートを失うことになるのではないかという噂もある。

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