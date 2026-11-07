F1 サンパウロGP

雨の予選は面白い！ 下克上の可能性見えた大乱戦、ノリスが底力でPP獲得。アロンソ9番手｜F1サンパウロGP予選

大雨に見舞われたサンパウロGPの予選。赤旗中断の時間が長かったものの大激戦が繰り広げられ、ランド・ノリスがポールポジション。フェルナンド・アロンソも9番手となった。

田中 健一

編集: 2026/11/07 20:51

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Lando Norris, McLaren

写真：: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

F1サンパウロGPの予選は豪雨に見舞われた。そんな中ポールポジションを獲得したのはマクラーレンのランド・ノリスだった。アストンマーティン・ホンダのフェルナンド・アロンソが今季初のQ3進出を果たし、9番手となった。

FP3終了直後に降り出した雨は、その後降ったり止んだりを繰り返した。そして予選が始まる直前には豪雨となり、サーキットを猛烈に濡らした。

気温20度、路面温度は38度。この後どんどん雨脚は強くなるという予報であったため、各車がインターミディエイトタイヤを履き、早々にコースインし、少しでも雨量が少ない段階でアタックすべくピットレーンに並んだ。

■Q1：大雨襲来！ 1時間以上の赤旗中断。下克上のQ1

セッションが開始され、ピットレーンの出口にグリーンライトが灯った。しかし雨脚は猛烈であり、複数のマシンはコースインを取り止め、ガレージに戻ることを選択した。フルウエットタイヤに履き替えようとしたのだ。ハースのオリバー・ベアマンはこの混乱の中で一瞬リバースギヤを使ってしまい、警告処分を受けた。

キャデラックのバルテリ・ボッタスを先頭にコースイン。その他のマシンも続々とコースインしていった。半数はインターミディエイト、半数はフルウエット。しかし雨の勢いは凄まじく、2分半ほどが経過したところで赤旗中断。各車ともピットに戻った。

雨は小康状態となったが、サーキットの近くに雷雲もあるため、なかなかセッションが再開できなかった。

赤旗中断から1時間24分後、ついに再開。ボッタスが先頭でコースインしていった。路面上の水の量は多く、全車がフルウエットタイヤ装着である。

そのボッタスの最初のタイムは1分42秒314。ドライの時よりも30秒以上遅い。これをセルジオ・ペレス（キャデラック）、ニコ・ヒュルケンベルグ（アウディ）が上回っていく。

全車が最初のタイムを計測した段階で、マックス・フェルスタッペン（レッドブル）が1分37秒932で首位。ただこれを上回ったのがフェルナンド・アロンソ（アストンマーティン）で、1分36秒930を計測した。

フェルスタッペンはその後1分36秒724を記録してトップタイムを更新。ヒュルケンベルグが1分35秒793で首位を奪った。路面コンディションはどんどん良くなり、それに伴って各車のペースもどんどん上がっていく。トップチームか、中団チームかということはほとんど関係ない……下克上も十分可能な激戦が繰り広げられていった。

残り3分というところで、ジョージ・ラッセル（メルセデス）が1分32秒441で首位。ランド・ノリス（マクラーレン）、アンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）、アロンソというトップ4であった。

ただこれを上回ったのはヒュルケンベルグで、1分31秒693！ ただフェルスタッペンが1分31秒238を記録して首位を奪う。ハミルトンもペースを上げたが、フェルスタッペンには届かない。

ただラッセルが1分31秒206を記録して首位に。ただチェッカーを受けながら最終アタックを終えたノリスが1分30秒939を記録し、首位でQ1突破となった。

2番手にはラッセル、3番手フェルスタッペン。以下ハミルトン、ヒュルケンベルグ、アイザック・ハジャー（レッドブル）、リアム・ローソン（レーシングブルズ）、アロンソ、シャルル・ルクレール（フェラーリ）、アントネッリというトップ10だった。

デビュー戦のラファエル・カマラ（ハース）は、セッション前半にクラッシュするシーンがあったものの、タイヤとノーズを交換してアタックに復帰。13番手でQ2進出となった。

アルピーヌの2台は痛恨の2台揃ってのQ1敗退。ランス・ストロール（アストンマーティン）、キャデラックの2台、クラッシュがあったガブリエル・ボルトレト（アウディ）もQ2に駒を進めることができなかった。

■Q2：デビュー戦カマラがまたクラッシュ。アロンソが突破

Q2も引き続きフルウエットタイヤで走行するコンディション。PU交換によりグリッド最後尾に降格することが決まっているフェルスタッペンは、走行しないことを決めた。

まずはラッセルが1分30秒597を計測。ただドライバーたちからは「インターミディエイトタイヤに交換するタイミングは近い」という無線が飛んだ。

全車がアタックを終えたところで最速だったのはルクレールで1分29秒795。ノリス、アントネッリがこれに続いた。

ただ路面コンディションはどんどん良くなっていき、それにつれてタイムも上がっていく。

そんな中好調レーシングブルズのアービッド・リンドブラッドのマシンにトラブル発生！ チームからの指示でコース脇にマシンを停めた。

アロンソはそのタイミングでピットに飛び込み、インターミディエイトタイヤに交換。ベアマンやローソンもこれに続き、その他のマシンも続々とインターミディエイトタイヤに交換していく。

アロンソはメルセデスに近いタイムを記録して3番手。しかしローソンが1分27秒478を記録し、メルセデス勢に1.6秒の差をつけて首位に立った。

ただやはり路面コンディションの向上は周回を重ねるごとに顕著であり、タイムはどんどん上がっていく。

しかし残り1分を切ったところで赤旗中断。デビュー戦のカマラがターン12で減速しきれず、タイヤバリヤにクラッシュしてしまったのだ。

これによりラッセルが1分26秒745を記録してQ2トップ通過。ローソン、ハジャー、ルクレール、ヒュルケンベルグ、アルボン、アロンソ、ベアマン、ノリス、アントネッリがQ3に進出した。アロンソはアストンマーティン・ホンダとして初めてのQ3進出となった。アントネッリはギリギリのQ3進出である。

ハミルトンはグリッド降格ペナルティがあるものの11番手でQ2敗退。オスカー・ピアストリ（マクラーレン）もQ3に進出できなかった。

このほかカマラ、リンドブラッド、カルロス・サインツJr.（ウイリアムズ）、フェルスタッペンがQ2敗退となった。

■Q3：再び雨強まる。ノリスが最速PP

予選Q3は、カマラのクラッシュによって損傷を受けたタイヤバリヤを直すため、開始時刻が少々遅れた。しかしその間に再び雨雲が近づく……しかも近づく雨雲は、非常に強い雨を降らせそうだ。

セッション開始時刻がアナウンスされると、各車がピットレーンに飛び出した。最も有利な先頭に並んだのは、アロンソである。

セッションが開始されるとアロンソが先頭でコースに。この間に雨が再び降り始めた。

アロンソは1分30秒311を記録したが、ローソン、ヒュルケンベルグがこれを圧倒的に上回り、さらにノリス、ラッセルもこれを上回った。ラッセルは1分27秒674である。

ただノリスは2回目のアタックで1分27秒470を記録して奪首。ラッセルはアルボンに詰まってしまい、タイムを上げることができなかった。

この頃雨が強まりはじめ、各車ともペースが上がらなくなった。この結果、ノリスのポールポジションが確定。2番手ラッセル、3番手アントネッリとなった。

4番手ルクレールを挟んで、ローソンが5番手に入って中団勢最速。ラッセルとルクレールにグリッド降格ペナルティが科されるため、ローソンは3番グリッドからのスタートとなる。

6番手にはヒュルケンベルグ、以下ハジャー、ベアマンと続き、アロンソは9番手となった。アルボンが10番手だった。

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