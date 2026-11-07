F1 サンパウロGP

フェルナンド・アロンソ、予選9番手に満足も注文あり「雨が助けになった……でも、トップ5に入れるかと思ったんだ」｜F1サンパウロGP予選

F1サンパウロGP予選で9番手となったフェルナンド・アロンソは、一時トップ5も夢ではないと考えていたという。

田中 健一 Juanjo Sáez

編集: 2026/11/07 23:56

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

写真：: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

アストンマーティン・ホンダのフェルナンド・アロンソは、大雨に見舞われたF1サンパウロGP予選で今季初めてQ3に進出し、9番手となった。アロンソはこの結果には満足しているものの、Q3ではもっと良い結果を期待していたと語った。

F1サンパウロGPの予選は開始直前に雨が降り、セッション開始と同時にほぼ土砂降りに。開始から2分30秒ほどが経過したところで赤旗中断となった。

雨量が多く、落雷もあったため、赤旗中断は1時間24分ほどにも及んだ。長い時間を経て再開した後もコース上の雨量は多く、ウエットタイヤでのアタック合戦に。Q2終盤からはインターミディエイトタイヤの方が速いコンディションとなったものの、Q3は途中で再び雨が降り始めた。

この予選を制したのはマクラーレンのランド・ノリス。アストンマーティン・ホンダのアロンソは9番手で終えたものの、今季ここまで苦しんできたチームとしては、初のQ3進出となった。

「確かに普段後方にいることが多い僕らにとって、状況が新たなチャンスを生み出した」

そうアロンソは語った。

「今日の予選Q1とQ2は、誰にとっても未知数なコンディションだった。だから、少しリスクを冒したと思う。それでも今季初めて予選Q3に進出できたから、もちろん満足している」

しかしアロンソとしては、もっと良い結果を期待した瞬間もあったようだ。

「ただ、Q3ではもう少し良い結果を期待していたんだ。一番最初にコースに出ていくことができたんだけど、タイヤが氷のように冷えていて、グリップも全然なかった。でも、6番手は僕より1.8秒も前にいたから、これ以上良い結果を目指すのは、現実的ではなかった」

「でも、トップ5に入れるかもしれないと思っていた。でも1周目にはタイヤのグリップが全然なかった。だから、2周目にプッシュしようとしたんだ。でも、1周目にエネルギーをかなり使ってしまっていたから、残量が足りなかった」

「1周目にはタイヤが冷えていて、2周目にはエネルギーが足なかった。Q3で戦うためには、パフォーマンスで0.5秒か0.8秒くらいパフォーマンスを上げる必要があったと思うけど、実際にそれだけ上げたとしても、今日のタイムを見れば、それでもひとつしかポジションを上げられない。トップ6にはやはり届かなかった」

今季のアストンマーティン・ホンダの苦戦原因のひとつは、ホンダのパワーユニットのパフォーマンス不足だと言われている。今回の予選が雨になったことで、他とのパワー差が減少したことは後押しになったものの、それ以外の問題もまだあるとアロンソは言う。

「ウエットコンディションになると、グリップが少なくなり、スロットルを開けられる時間も明らかに少なくなる。つまり、他のドライバーが余分なパワーを活かすことができなくなる」

そうアロンソは説明すr。

「それでも、エンジンはドライバビリティとコーナーでの挙動においてとても重要であり、その点ではまだ少し問題がある。しかし今回のようなコンディションでは、どれだけリスクをとるかというレベルの問題だと思う」

「ところどころでハイドロプレーニングが起きていた。とにかくリスクを分散させて、なんとかセッションを通過しようとしたんだ」

「決勝では、雨が降れば（入賞する）可能性は少し高まるかもしれない。速いマシンが後方からスタートするから、難しいレースになると思う。でも、視界不良とかトリッキーなレース展開を考えると、常にウエットコンディションの方がポイント獲得のチャンスは高まると思う」

「ドライコンディションでは、入賞は無理だと思う。でもウエットコンディションになれば、有利に働くかもしれない」

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