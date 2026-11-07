F1 サンパウロGP

アストンマーティン・ホンダ、サンパウロGPで初のQ3進出。折原エンジニア「決勝に向け万全の準備を整えます」

F1サンパウロGPの予選でアストンマーティン・ホンダのフェルナンド・アロンソは9番手。ホンダの折原エンジニアが、決勝に向けた意気込みを語った。

田中 健一

編集: 2026/11/07 22:57

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

写真：: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

ホンダF1の折原伸太郎トラックサイド・ゼネラルマネージャー兼チーフエンジニアは、フェルナンド・アロンソが9番手となったF1サンパウロGPの予選を振り返り、調整したエネルギーマネジメントに一定の効果が確認できたとしながらも、再び雨になるという予報のある決勝レースに向け、万全の準備を進めると語った。

F1サンパウロGPの予選は大雨と落雷に見舞われ、80分以上の赤旗中断があるなど、非常に混乱したセッションとなった。そんな中アロンソは躍動。今季初のQ3進出を果たし、9番手。他車がパワーユニット交換によるペナルティを受けることが決まっているため、8番グリッドから決勝レースをスタートする予定だ。

一方でランス・ストロールは、予選Q1敗退。フリー走行3回目にはERSのトラブルに見舞われた。

「今日のFP3ではストロール選手のマシンにERSの問題が発生したため、該当パーツをHRC Sakuraへ送って詳しく解析します。その後、トラックサイドとチームのメンバーが一丸となって作業に取り組み、予選開始までに修復を終えることができました」

折原エンジニアはそう予選後に語った。

「予選はウエットコンディションが予想されたため、特に強い雨の中でのドライバビリティ向上を目指し、エネルギーマネジメントを調整して臨みました。ドライバビリティの向上に一定の効果が確認できましたが、さらに最適化の余地があります」

その結果、アロンソが前述の通り8番グリッドを手にした。

「結果としてアロンソ選手は今季最高位の8番グリッドを獲得しました。これは、アストンマーティンF1チームとのパートナーシップ開始以来ベストの予選結果です」

「明日も雨が予想されているため、今日得たデータをもとにホンダとして万全の準備を進めます」

今季ここまで3回の入賞を果たしているアストンマーティン・ホンダ。4回目の入賞となるだろうか？

関連ニュース:

【PR】2026年のF1™︎を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！

あなたの意見が聞きたい！

Motorsport.comで何を見たいですか？

5分間のアンケートにご協力ください。

- Motorsport.comチーム

関連ニュース :





記事をシェアもしくは保存

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

前の記事 雨の予選は面白い！ 下克上の可能性見えた大乱戦、ノリスが底力でPP獲得。アロンソ9番手｜F1サンパウロGP予選

More from

田中 健一





雨の予選は面白い！ 下克上の可能性見えた大乱戦、ノリスが底力でPP獲得。アロンソ9番手｜F1サンパウロGP予選



F1



F1



サンパウロGP



2 時間前



雨の予選は面白い！ 下克上の可能性見えた大乱戦、ノリスが底力でPP獲得。アロンソ9番手｜F1サンパウロGP予選





F1サンパウロGP予選速報｜大雨に翻弄された予選、ノリスがPP獲得。アストンマーティン・ホンダのアロンソが今季初Q3進出



F1



F1



サンパウロGP



2 時間前



F1サンパウロGP予選速報｜大雨に翻弄された予選、ノリスがPP獲得。アストンマーティン・ホンダのアロンソが今季初Q3進出





ルイス・ハミルトン、FP3後にPUを全交換。グリッド最後尾からのスタートに。ルクレール、フェルスタッペンもFP3前にPU交換



F1



F1



サンパウロGP



5 時間前



ルイス・ハミルトン、FP3後にPUを全交換。グリッド最後尾からのスタートに。ルクレール、フェルスタッペンもFP3前にPU交換

More from

フェルナンド アロンソ





ホンダF1折原エンジニア、サンパウロGP初日「予選に向けたプログラムは予定通り」



F1



F1



サンパウロGP



1 日前



ホンダF1折原エンジニア、サンパウロGP初日「予選に向けたプログラムは予定通り」





ホンダF1、メキシコシティGPでのトラブル原因は”冷却性能”ではない。折原エンジニア「純粋に機械的な問題……来年用PUの開発に活かさなければ」



F1



F1



サンパウロGP



1 日前



ホンダF1、メキシコシティGPでのトラブル原因は”冷却性能”ではない。折原エンジニア「純粋に機械的な問題……来年用PUの開発に活かさなければ」





アストンマーティン・ホンダ、メキシコでのレース完走は「難しいとレース前から知っていて、できることはなかった」



F1



F1



サンパウロGP



1 日前



アストンマーティン・ホンダ、メキシコでのレース完走は「難しいとレース前から知っていて、できることはなかった」

More from

アストンマーティン





メキシコシティGPはわずか5周で終戦、大惨敗アストンマーティン・ホンダ。気になる2年前”RB20”との乖離……キーワードは『運転限界』



F1



F1



メキシコシティGP



3 日前



メキシコシティGPはわずか5周で終戦、大惨敗アストンマーティン・ホンダ。気になる2年前”RB20”との乖離……キーワードは『運転限界』





今週末のサンパウロGPは雨の可能性も？ ホンダF1折原エンジニア「激しい雨も想定して準備中」



F1



F1



メキシコシティGP



4 日前



今週末のサンパウロGPは雨の可能性も？ ホンダF1折原エンジニア「激しい雨も想定して準備中」





アストンマーティン・ホンダにとってメキシコシティGPは厳しい1戦に。ホンダ折原エンジニア「ERS冷却システムに想定以上の負荷がかかった」



F1



F1



メキシコシティGP



5 日前



アストンマーティン・ホンダにとってメキシコシティGPは厳しい1戦に。ホンダ折原エンジニア「ERS冷却システムに想定以上の負荷がかかった」

最新ニュース





アストンマーティン・ホンダ、サンパウロGPで初のQ3進出。折原エンジニア「決勝に向け万全の準備を整えます」



F1



F1 F1



サンパウロGP



1 分前



アストンマーティン・ホンダ、サンパウロGPで初のQ3進出。折原エンジニア「決勝に向け万全の準備を整えます」





バニャイヤ骨折！ カタールGPスプリントで追突され、激しく転倒。決勝への出走は不可能に……手術の可能性も検討



MotoGP



MGP MotoGP



カタールGP



1 時間前



バニャイヤ骨折！ カタールGPスプリントで追突され、激しく転倒。決勝への出走は不可能に……手術の可能性も検討





雨の予選は面白い！ 下克上の可能性見えた大乱戦、ノリスが底力でPP獲得。アロンソ9番手｜F1サンパウロGP予選



F1



F1 F1



サンパウロGP



2 時間前



雨の予選は面白い！ 下克上の可能性見えた大乱戦、ノリスが底力でPP獲得。アロンソ9番手｜F1サンパウロGP予選





F1サンパウロGP予選速報｜大雨に翻弄された予選、ノリスがPP獲得。アストンマーティン・ホンダのアロンソが今季初Q3進出



F1



F1 F1



サンパウロGP



2 時間前



F1サンパウロGP予選速報｜大雨に翻弄された予選、ノリスがPP獲得。アストンマーティン・ホンダのアロンソが今季初Q3進出

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。

次の 2 つのオプションがあります。

サブスクライバーになります。

広告ブロッカーを無効にします。

購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします

広告ブロッカーを無効にしましたか?

ページをリロード

お知らせの管理

登録