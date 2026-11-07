F1 サンパウロGP
アストンマーティン・ホンダ、サンパウロGPで初のQ3進出。折原エンジニア「決勝に向け万全の準備を整えます」
F1サンパウロGPの予選でアストンマーティン・ホンダのフェルナンド・アロンソは9番手。ホンダの折原エンジニアが、決勝に向けた意気込みを語った。
田中 健一
編集: 2026/11/07 22:57
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Fernando Alonso, Aston Martin Racing
写真：: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images
ホンダF1の折原伸太郎トラックサイド・ゼネラルマネージャー兼チーフエンジニアは、フェルナンド・アロンソが9番手となったF1サンパウロGPの予選を振り返り、調整したエネルギーマネジメントに一定の効果が確認できたとしながらも、再び雨になるという予報のある決勝レースに向け、万全の準備を進めると語った。
F1サンパウロGPの予選は大雨と落雷に見舞われ、80分以上の赤旗中断があるなど、非常に混乱したセッションとなった。そんな中アロンソは躍動。今季初のQ3進出を果たし、9番手。他車がパワーユニット交換によるペナルティを受けることが決まっているため、8番グリッドから決勝レースをスタートする予定だ。
一方でランス・ストロールは、予選Q1敗退。フリー走行3回目にはERSのトラブルに見舞われた。
「今日のFP3ではストロール選手のマシンにERSの問題が発生したため、該当パーツをHRC Sakuraへ送って詳しく解析します。その後、トラックサイドとチームのメンバーが一丸となって作業に取り組み、予選開始までに修復を終えることができました」
折原エンジニアはそう予選後に語った。
「予選はウエットコンディションが予想されたため、特に強い雨の中でのドライバビリティ向上を目指し、エネルギーマネジメントを調整して臨みました。ドライバビリティの向上に一定の効果が確認できましたが、さらに最適化の余地があります」
その結果、アロンソが前述の通り8番グリッドを手にした。
「結果としてアロンソ選手は今季最高位の8番グリッドを獲得しました。これは、アストンマーティンF1チームとのパートナーシップ開始以来ベストの予選結果です」
「明日も雨が予想されているため、今日得たデータをもとにホンダとして万全の準備を進めます」
今季ここまで3回の入賞を果たしているアストンマーティン・ホンダ。4回目の入賞となるだろうか？
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