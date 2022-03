Listen to this article

Listen to this article

メルセデスのルイス・ハミルトンは、2022年シーズンのF1開幕戦バーレーンGPでレッドブルの2台にトラブルが起きたことで“厳しい”と思われた表彰台の一角に登れたことに「感謝している」と語った。

ハミルトンとチームメイトのジョージ・ラッセルは、週末を通してフェラーリやレッドブルに比肩するだけのパフォーマンスを出せないでおり、決勝レースでも表彰台からは遠い位置を走っていた。

しかし、レース最終盤のセーフティカー明けにレッドブルのマックス・フェルスタッペンとセルジオ・ペレスに続けざまにトラブルが発生しマシンを止めたことで、ハミルトンは首位シャルル・ルクレールと2番手カルロス・サインツJr.のフェラーリ2台に続く3番手に浮上。そのまま3位表彰台を獲得した。ラッセルも4位でチェッカーを受けた。

「まず、フェラーリに心からおめでとうと言いたい。彼らの活躍が観られて本当に嬉しいよ」とハミルトンはレース後に語った。

「カルロスとシャルルの活躍も素晴らしい。彼らにとってもめでたいことだ」

「難しいレースだったし、フリー走行から僕らは苦戦していた。だから、僕らが望める中で最良の結果だ」

「もちろん、(レッドブルの)ふたりにとっては残念だったけど、僕らはベストを尽くせたし、ポイントを獲得できたことに感謝している」

Hamilton profited from Perez's late retirement to inherit third

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images