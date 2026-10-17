F1 バーレーンGP

今はF1”外野”のマルコ、ソフトウェアバグを「恥ずべきこと」だと酷評。V8エンジン化は既定路線か？

元レッドブルアドバイザーのヘルムート・マルコは、F1バーレーンGPで起きたトラブルを恥ずべきことだと批判。将来的なV8エンジン回帰は既定路線だと語った。

編集: 2026/10/17 0:02

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写真：: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

セパンに舞台を移して開催されたバーレーンGPは、26万1000人という観客動員数の記録とともに、非常に恥ずべき技術トラブルでも歴史に刻まれることになった。

雨による大幅な遅延は致し方ないが、2026年レギュレーションの複雑さに起因する物議を醸したソフトウェアトラブルも発生し、F1関係者にとって週末はまさに混乱の連続となった。

元レッドブル・アドバイザーのヘルムート・マルコにとって、自宅からこの惨状を見守ることは特にフラストレーションのたまるものだった。

しかし、オーストリアのメディア『oe24』との独占インタビューで、マルコは2026年の技術的悪夢によって、F1が2030年シーズンに向けてエンジンを全面的に見直すことを決断するに至ったと明かした。しかも、それはすでに決定済みだと彼は主張した。

2026年のレギュレーションによって、内燃エンジンと電動部分の出力を50:50とする複雑なシステムが導入され、これまで以上にエネルギーマネジメントが重要に。マシンは事実上「4輪のコンピューター」と化した。

そのためソフトウェアの影響も大きく、バグによって大規模なトラブルが発生。複数のマシンがフォーメーションラップでストップすることになってしまった。

数十年ぶりに、現場ではなく一人の観客としてその様子を見守ることになったマルコは、この混乱をどのように見ていたのかと問われ、歯に衣着せぬ言葉で答えた。

「テレビの前で完全にリラックスして、普通のF1ファンのように見ていたよ」

「開幕戦の後に設置した追加モニターも片付けた。今はテレビで見るだけで十分だ。ただ、雨による長い遅延には本当に退屈させられた」

マルコにとって、新レギュレーションに関連する技術的トラブルは到底受け入れられるものではなかった。

「F1のようなハイテク製品が、ソフトウェアの問題で止まってしまうなんて恥ずべきことだ」とマルコは批判した。

しかしマルコによれば、セパンで起きた今回の騒動には、昔ながらのF1を好むファンにとって重要なプラスの側面もあるという。

「一方で、今回の恥ずべき事態によって、再び考え方を変える助けにもなっている」

「私が知る限り、2030年にV8ターボへ戻ることは決定済みだ」

F1の次世代パワーユニットについては、9月下旬に3LのV8ターボエンジン＋小型モーターを組み合わせることで基本合意に至ったと報じられた。

ただ、現時点ではまだ次世代パワーユニットに関する議論はほとんど進んでおらず、これから各マニュファクチャラーとの話し合いが進んでいくと思われる。

この方向性は、ここ最近パドックで流れている噂や、一部ドライバーからの要望とも完全に一致する。

レッドブルのマックス・フェルスタッペンはF1の将来に望む大きな変更について声を大にして主張している。重量級のハイブリッドシステムを捨て、DRSを廃止し、より軽量なマシンとV8エンジンへ戻すことが彼の理想だという。

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