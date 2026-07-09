【分析】直近3戦で2勝を挙げたフェラーリを、ライバルは驚異に思っている？　それとも予算を上限まで使い切るだけか……

フェラーリが好調だ。バルセロナ-カタルニアGPで今季初勝利を挙げると、イギリスGPでも勝利。直近3戦中2勝しているのだ。しかも勝利を逃したとしても、ルイス・ハミルトンは着実に表彰台を確保。イギリスGPの勝利は、シャルル・ルクレールにとっては2年ぶりの勝利でもあった。安定感も増しているといえよう。

開幕直後は、パワーの面でライバルに劣っていると見られていたフェラーリ。しかしADUO（追加開発アップグレード機会）の対象となったことが通知されると、早速オーストリアGPにこのADUOを活用したアップデート版のパワーユニット（PU）を投入した。

ライバルはこのフェラーリについて、大いに警戒している。

このフェラーリのパフォーマンスについて、マクラーレンのチーム代表であるアンドレア・ステラは、「フェラーリSF-26は現時点ではF1で最高のシャシーだ」と高く評価しており、そこにパワーアップしたPUがドッキングすれば、当然驚異となろう。

フェラーリがオーストリアGPに持ち込んだのは、ADUOで許された2回のうち1回目のアップデートが施されたPUだ。この新型PUは、エンジンの燃焼室を改良することで、パフォーマンスの向上を狙ったとみられる。また夏休み明け後には、2回目のADUOアップデートを使い、大型化したターボチャージャーに載せ替える準備を進めている。

新しいPUを手にしたフェラーリは、他のチームにとってどれほどの驚異となるのだろうか？

メルセデスのジョージ・ラッセルは、バルセロナ-カタルニアGPの段階で既に「現実を突きつけられた」と語っていた。PUのアップデート前なのに、フェラーリはストレートスピードを向上させたからだ。

「間違いなく現実を突きつけられる瞬間だったと思う。フェラーリが今シーズンを通じて、素晴らしいシャシーを使っているのは明らかだ」

ラッセルはオーストリアGPの木曜日にそう語っていた。

「彼らのPUはこれまでかなり劣っていたように見えたけど、バルセロナで突然一歩前進したように見えた。直線スピードに関しては、僕たちにかなり近いところまで来ていたんだ」

メルセデスのもうひとりのドライバー、アンドレア・キミ・アントネッリは、フェラーリだけでなくマクラーレンやレッドブルが接近してくることも警戒している。

「フェラーリが新しいエンジン、つまり少しパワーアップしたエンジンを持ち込むから、今週末は4チームがとても接近すると思う」

そうアントネッリは言う。

「でもレッドブルも大きなアップデートをするし、パフォーマンスが大きく向上するはずだ。マクラーレンだってマイアミ以来ずっと上位にいる」

マクラーレンのオスカー・ピアストリは、フェラーリの伸びについて関心しているものの、最速はメルセデスのままだと考えている。

「フェラーリはバルセロナで明らかに多くのアップデートを投入したが、それでもメルセデスがベンチマークだと思う」と、ピアストリは言う。

「あのコンディションでは、以前ほどの差はないかもしれないけど、それでもベンチマークであることには変わりないはずだ」

一方でノリスは、フェラーリは開幕当初から驚異だったと語る。

「年初からそれほど進歩したとは思わない」

「彼らはシーズンの最初から、常にトップチームの一角にいたと思う。突然強くなったわけじゃないんだ。これまで多くの場面で、彼らは最強のマシンのひとつを走らせてきた」

「メルセデスが総合的に見て、依然として今季最強のマシンであることは、おそらく明らかだ。PUのアップデートがフェラーリにとってどれほど役に立つかは分からない。でも、タイムを一番失っていたのは、ストレートであったことは明らかだ」

「おそらく半分はパワー不足だし、空気抵抗もかなりある。コーナーで優れているのは、ストレートでの空気抵抗がやや大きいということに繋がるだろう」

「エンジンで大きな進歩を遂げることができれば、彼らは簡単に優勝候補に躍り出るだけの力を持っている。既にタイトル争いの有力候補の一角だ。今どうかという問題じゃない。シーズン開幕からずっとそうだった」

■予算を先に使い切るだけ？

"I definitely think it’s a reality check because Ferrari have clearly had a great chassis this whole season," - George Russell Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

しかしその一方で、フェラーリが予算をどう配分しているかということには疑問の目も向けられている。今後も同じペースでアップデートし続けていけば、早々に予算は枯渇してしまうはずだ。一方でメルセデスは、空力アップデートをより慎重に投入しており、まだまだ予算的な余裕があるはずだ。

「彼らはかなり多くのアップデートを投入してきており、僕らにとってはかなり驚きだ」

そうラッセルは認めた。

「僕たちは今シーズン、今のところアップデートを1回しか投入していない。いくつか開発中のモノもあるけどね。でもフェラーリとマクラーレンは、2レースごとにマシンに新パーツを投入している」

「予算制限がある中で、とても難しい状況だ。数レース後に思い切ってアップデートに踏み切ることもできるけど、シーズン中の最適なタイミングはいつなのか、コスト制限の中でさらなるアップグレードを投入することができるのか、戦略的に考える必要がある。彼らは僕らとは少し違ったアプローチを取っているのかもしれない」

フェラーリのハミルトンは、一気にメルセデスとの差を縮めるのではなく、レースごとに着実に縮めていく必要があると考えている。

「チームはエンジン開発において、信じられないほど懸命に努力してきた」

そうハミルトンは言う。

「まだ完全な進歩ではないが、一歩前進した。そして僕たちはそれを継続して、一歩ずつ着実に進んでいかなければいけない」

ルクレールは、優れたPUのパッケージのことを考えると、やはり依然としてメルセデスが最有力であると感じているという。

「総合的な競争力では、メルセデスが最強のマシンだと思う。でも暑さの中では、僕らのマシンのタイヤのもちは良かった」

「でもメルセデスが優位に立っていると思う。つまり、依然としてメルセデスが目標なんだ」

「状況はあっという間に変わってしまうから、気を引き締めなければいけない。 3〜4週間前には、今シーズンの見通しはまったく違って見えた。でも今の僕らは全てがうまく噛み合っているように見える」

「どんなアップデートでも、大きな違いを生む可能性がある。次にどこかのチームが大きなアップデートを投入してくるまでは、自分たちが正しい流れに乗っているように感じられる。でもその後はこっちが後手に回っているように見えてしまうこともあるだろうね」