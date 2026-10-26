F1 アメリカGP

ハジャー怒る！ レッドブルにクラッチの再設計を求める「正直、だんだん腹が立ってきた」

F1アメリカGPでスタートを失敗したこともあり、6位に終わったアイザック・ハジャーは、レッドブルのクラッチへの不満を露わにした。

Alex Harrington

公開日時: 2026/10/26 10:21

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録

Isack Hadjar, Red Bull Racing

写真：: James Sutton / LAT Images via Getty Images

アイザック・ハジャーは、F1アメリカGPで3番グリッドからのスタートに失敗したことでレースが台無しになったとして、レッドブルにクラッチの再設計を求めた。

ハジャーはアメリカGP初日、”最悪の週末”と形容するほど良くない滑り出しだったが、予選ではフェルスタッペンと互角のパフォーマンスを発揮。フェルスタッペンのすぐ後ろ、3番グリッドを獲得してみせた。

しかし決勝のオープニングラップでシャルル・ルクレールとルイス・ハミルトンのフェラーリ勢に先行を許し、5番手に後退。さらに、ランド・ノリス（マクラーレン）にも抜かれて最終的には不本意な6位でレースを終えた。

土曜日に好パフォーマンスを見せたハジャーは表彰台争いを目標にしていたが、そこからは大きく離されることになった。自身のスタートをリプレイで確認した後、Sky Sports F1の取材に応じたハジャーは、自分に落ち度はなかったと主張した。

「手順に関してはすべて完璧にこなしている。それなのに、クラッチの伝達が過剰になってしまう。こういうことは自分ではどうしようもない。正直、だんだん腹が立ってきたよ」

ハジャーを悩ませた問題は、それだけではなかった。無線でエンジニアの声が聞き取りにくく、ピットストップ後には誤った設定のままコースに復帰してしまったという。

「無線の受信状態も悪かった。ピットで何が起きているのか聞き取れなかったんだ。そのまま間違ったマップ設定でピットを出てしまった」

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Photo by: Brett Farmer / LAT Images via Getty Images

ハジャーは、この問題によってハードタイヤで1周あたり約1秒を失ったと語った。

レッドブルは今季、スタート時の問題に何度か見舞われている。チームから問題について説明を受けたかと尋ねられたハジャーは、端的に「いや」と答えた後、改善を強く求めた。

「再設計が必要だ。それだけだよ。クラッチを再設計する必要がある。今のクラッチは脆弱すぎる。温度への対応がうまくできていないんだ。本当に苦労している」

ハジャーにとって、今シーズンはフラストレーションのたまる展開が続いている。夏休み中のトレーニングで手首を負傷し、オランダ、イタリア、スペインの各レースを欠場。さらに、シンガポールGPでは「すべてのセッションで何かしらのトラブルがあった」と嘆いており、厳しい状況のままオースティンに乗り込んでいた。

それでもレッドブルはすでにハジャーへの信頼を示しており、アゼルバイジャンGPでの負傷からの復帰を前に、契約を2027年末まで延長している。

チームメイトのフェルスタッペンは3位とハジャーより良い結果を残したものの、こちらも満足のいく内容とは言い切れなかった。フェルスタッペンは全体のペースについて「十分ではなかった」と認める一方、タイミングの良いバーチャルセーフティカーが表彰台獲得につながったと振り返った。

【PR】2026年のF1™を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！

関連ニュース:

あなたの意見が聞きたい！

Motorsport.comで何を見たいですか？

5分間のアンケートにご協力ください。

- Motorsport.comチーム

関連ニュース :





記事をシェアもしくは保存

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

前の記事 F1分析｜アストンマーティン・ホンダのアロンソ、入賞狙えるパフォーマンスを発揮。しかし大ダメージ関係なしの怪

More from

Alex Harrington





ハミルトン、アメリカGPで表彰台を逃した原因はセットアップミス？ フロントウイング大幅調整も追いつかず



F1



F1



アメリカGP



3 時間前



ハミルトン、アメリカGPで表彰台を逃した原因はセットアップミス？ フロントウイング大幅調整も追いつかず





フェルスタッペン、アメリカGPでまたも無線トラブル「こりゃあ大惨事だ！」と立腹。今度はハジャーも



F1



F1



アメリカGP



6 時間前



フェルスタッペン、アメリカGPでまたも無線トラブル「こりゃあ大惨事だ！」と立腹。今度はハジャーも





ランド・ノリスが立ち上げた新チームLN4フュージョン、FIA F2参戦なるか？ ミシェルCEO「現在新チームの選定作業中だ」



F1



F1



シンガポールGP



8 日前



ランド・ノリスが立ち上げた新チームLN4フュージョン、FIA F2参戦なるか？ ミシェルCEO「現在新チームの選定作業中だ」

More from

アイザック ハジャー





まともに走れない！ ハジャーはアメリカGP初日に苦戦。しかしフェルスタッペンの好調が自信に？「もう一方のマシンでうまくやれているならね」



F1



F1



アメリカGP



1 日前



まともに走れない！ ハジャーはアメリカGP初日に苦戦。しかしフェルスタッペンの好調が自信に？「もう一方のマシンでうまくやれているならね」





フェルスタッペン、”鬼門”シンガポールで初勝利なるか？「ここにはやり残したことがあるんだ！」



F1



F1



シンガポールGP



16 日前



フェルスタッペン、”鬼門”シンガポールで初勝利なるか？「ここにはやり残したことがあるんだ！」





これまでのシンガポールGPとは一味違う？ 初のスプリント開催という”挑戦”に、ドライバーたちはワクワク



F1



F1



シンガポールGP



17 日前



これまでのシンガポールGPとは一味違う？ 初のスプリント開催という”挑戦”に、ドライバーたちはワクワク

More from

レッドブル





フェルスタッペン、COTAの凸凹路面は掘り起こしが必要と主張。楽観的なサーキット会長には「僕のマシンに乗せてあげる。歩けなくなるよ」



F1



F1



アメリカGP



23 時間前



フェルスタッペン、COTAの凸凹路面は掘り起こしが必要と主張。楽観的なサーキット会長には「僕のマシンに乗せてあげる。歩けなくなるよ」





レッドブル製PU、参戦1年目で勝利を掴む。元代表ホーナーは株主から感謝の電話があったと明かす「心から誇りに思っている」



F1



F1



アメリカGP



2 日前



レッドブル製PU、参戦1年目で勝利を掴む。元代表ホーナーは株主から感謝の電話があったと明かす「心から誇りに思っている」





フェルスタッペン、COTAの”冗談では済まない”路面に本気の警告「手に負えない状態になりつつある」



F1



F1



アメリカGP



3 日前



フェルスタッペン、COTAの”冗談では済まない”路面に本気の警告「手に負えない状態になりつつある」

最新ニュース





ハジャー怒る！ レッドブルにクラッチの再設計を求める「正直、だんだん腹が立ってきた」



F1



F1 F1



アメリカGP



ハジャー怒る！ レッドブルにクラッチの再設計を求める「正直、だんだん腹が立ってきた」





MotoGP、なぜオーストラリアGPを土曜日に前倒ししなかったのか？ 「レース開催が不可能になるほどとは予想されていなかった」



MotoGP



MGP MotoGP



オーストラリアGP



54 分前



MotoGP、なぜオーストラリアGPを土曜日に前倒ししなかったのか？ 「レース開催が不可能になるほどとは予想されていなかった」





F1分析｜アストンマーティン・ホンダのアロンソ、入賞狙えるパフォーマンスを発揮。しかし大ダメージ関係なしの怪



F1



F1 F1



アメリカGP



1 時間前



F1分析｜アストンマーティン・ホンダのアロンソ、入賞狙えるパフォーマンスを発揮。しかし大ダメージ関係なしの怪





GR GT3がついに実戦登場！ TEAM ENEOS ROOKIE、スーパーGTもてぎ大会でGR GT3 conceptを特認オープン参加へ



スーパーGT



SGT スーパーGT



news



2 時間前



GR GT3がついに実戦登場！ TEAM ENEOS ROOKIE、スーパーGTもてぎ大会でGR GT3 conceptを特認オープン参加へ

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。

次の 2 つのオプションがあります。

サブスクライバーになります。

広告ブロッカーを無効にします。

購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします

広告ブロッカーを無効にしましたか?

ページをリロード

お知らせの管理

登録