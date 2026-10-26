F1 アメリカGP
ハジャー怒る！ レッドブルにクラッチの再設計を求める「正直、だんだん腹が立ってきた」
F1アメリカGPでスタートを失敗したこともあり、6位に終わったアイザック・ハジャーは、レッドブルのクラッチへの不満を露わにした。
Alex Harrington
公開日時: 2026/10/26 10:21
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Isack Hadjar, Red Bull Racing
写真：: James Sutton / LAT Images via Getty Images
アイザック・ハジャーは、F1アメリカGPで3番グリッドからのスタートに失敗したことでレースが台無しになったとして、レッドブルにクラッチの再設計を求めた。
ハジャーはアメリカGP初日、”最悪の週末”と形容するほど良くない滑り出しだったが、予選ではフェルスタッペンと互角のパフォーマンスを発揮。フェルスタッペンのすぐ後ろ、3番グリッドを獲得してみせた。
しかし決勝のオープニングラップでシャルル・ルクレールとルイス・ハミルトンのフェラーリ勢に先行を許し、5番手に後退。さらに、ランド・ノリス（マクラーレン）にも抜かれて最終的には不本意な6位でレースを終えた。
土曜日に好パフォーマンスを見せたハジャーは表彰台争いを目標にしていたが、そこからは大きく離されることになった。自身のスタートをリプレイで確認した後、Sky Sports F1の取材に応じたハジャーは、自分に落ち度はなかったと主張した。
「手順に関してはすべて完璧にこなしている。それなのに、クラッチの伝達が過剰になってしまう。こういうことは自分ではどうしようもない。正直、だんだん腹が立ってきたよ」
ハジャーを悩ませた問題は、それだけではなかった。無線でエンジニアの声が聞き取りにくく、ピットストップ後には誤った設定のままコースに復帰してしまったという。
「無線の受信状態も悪かった。ピットで何が起きているのか聞き取れなかったんだ。そのまま間違ったマップ設定でピットを出てしまった」
Isack Hadjar, Red Bull Racing
Photo by: Brett Farmer / LAT Images via Getty Images
ハジャーは、この問題によってハードタイヤで1周あたり約1秒を失ったと語った。
レッドブルは今季、スタート時の問題に何度か見舞われている。チームから問題について説明を受けたかと尋ねられたハジャーは、端的に「いや」と答えた後、改善を強く求めた。
「再設計が必要だ。それだけだよ。クラッチを再設計する必要がある。今のクラッチは脆弱すぎる。温度への対応がうまくできていないんだ。本当に苦労している」
ハジャーにとって、今シーズンはフラストレーションのたまる展開が続いている。夏休み中のトレーニングで手首を負傷し、オランダ、イタリア、スペインの各レースを欠場。さらに、シンガポールGPでは「すべてのセッションで何かしらのトラブルがあった」と嘆いており、厳しい状況のままオースティンに乗り込んでいた。
それでもレッドブルはすでにハジャーへの信頼を示しており、アゼルバイジャンGPでの負傷からの復帰を前に、契約を2027年末まで延長している。
チームメイトのフェルスタッペンは3位とハジャーより良い結果を残したものの、こちらも満足のいく内容とは言い切れなかった。フェルスタッペンは全体のペースについて「十分ではなかった」と認める一方、タイミングの良いバーチャルセーフティカーが表彰台獲得につながったと振り返った。
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