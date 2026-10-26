F1 アメリカGP

ハミルトン、アメリカGPで表彰台を逃した原因はセットアップミス？ フロントウイング大幅調整も追いつかず

フェラーリのルイス・ハミルトンは、F1アメリカGP決勝で深刻なアンダーステアに苦しみ、4位に終わった。

Alex Harrington

公開日時: 2026/10/26 6:51

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Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

写真：: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

フェラーリのルイス・ハミルトンは、4位に終わったF1アメリカGPでのセッティングには多くの改善点があったと考えており、レースの大半でフロントウイングのフラップが「12クリック分も調整した」と述べている。これがチームメイトのシャルル・ルクレールとのパフォーマンス差の原因だったという。

ハミルトンは5番グリッドからレースをスタートし、4位フィニッシュ。まずまずの結果だが、レース展開は苦しかった。序盤の2スティントでは激しいアンダーステア​​に苦しみ、上位陣に引き離されてしまったのだ。

「最初の2回のスティントでは、基本的にペースが足りなかった」と彼は語った。

「マシンをまったく曲げられなかったんだ。結局のところ、すべては金曜日から始まっていたと思う。FP1ではセットアップを完全に間違え、FP2でも間違った方向に進んでしまった。そこから元に戻して、FP3では少し良い状態に持っていけた」

「ただ、レース中のシャルルと僕のマシンには、わずかな違いがある。主にフラップ、つまりフロントウイングをどれだけ寝かせるかという部分だと思う。僕たちはウイングの調整量がずっと足りていなかったんだ。なぜか分からないけど、何度も調整が不足していた」

「グリッドに向かう周回ではマシンの調子が良く感じられたのに、レースが始まった途端ひどいアンダーステアが出て、まったく対処できなかった。前のマシンには引き離される一方だった。そこで8秒を失った。それが最終的に表彰台を獲得できなかった本当の理由だ」

ハミルトンによると、フェラーリはピットストップのたびにフロントウイングを追加調整したものの、レース終了まで適切なバランスを見つけられなかったという。

「ピットストップの際に、まず4クリック分追加した。次のピットストップでは、さらに4クリック追加した。それでもまだ4クリック足りなかったんだ。合計で12クリックも足りなかったというのは驚きだよ。どうしてそんな状態になったのか、しっかり検証する必要がある」

つまりハミルトンは、ピットストップのたびにフロントウイングのフラップを立てていったわけだが、通常は調整しても数クリック分。それが8クリック調整してもまだ足りないとハミルトンが感じていたのは、まさに異常だ。

「ただ、最初からそのセットアップにしていれば、状況は少し違っていたと思う。FP2でロングランを行なったときが重要だった。シャルルはそのセットアップで経験を積めたけど、僕はそれでロングランを走れなかったんだ」

最終スティントに入ってマシンが曲がるようになると、ハミルトンは前を走るマシンと同等のペースを発揮した。スタートから適切なバランスがあれば表彰台に上がれていたかと問われると、「間違いなく」と答えた。

「僕はミディアムタイヤを2セット使うことを選んだ。ハードタイヤはあまり良くないだろうと考えていたからね。今振り返れば、ハードタイヤを2セット使う方が良かった。ハードタイヤが一番優れていたんだ」

ハミルトンは中古のソフトタイヤでレースをスタート。本人によれば、前方のマシンが履いていた新品タイヤと比べて、「レースタイムで2秒分」の不利があったという。それでも力強いスタートを決め前に迫ったものの、ルクレールを抜くことはできなかった。

終盤にはバーチャルセーフティカーが宣言され、最終ラップでマックス・フェルスタッペン（レッドブル）にバトルを挑む望みも絶たれた。ハミルトンは、もし実現していれば「最高だっただろう」と語った。

4位でフィニッシュしたハミルトンは、ドライバーズランキング2位争いでジョージ・ラッセル（メルセデス）との差を1ポイントに縮めた。一方、次戦でハミルトンが優勝したとしても、ポイントリーダーのアントネッリがノーポイントに終わらなければ、タイトル獲得の権利は失うことになる。

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