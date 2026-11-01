F1 メキシコシティGP

アイザック・ハジャー、ファンを押し退け”警告”を受ける……当該ファンの非も認め、ペナルティは軽減

レッドブルのアイザック・ハジャーは、F1メキシコシティGPのパドックでセルフィーを撮ろうとしたファンを突き飛ばしたとして、FIAから「正式な警告」を受けた。

Ed Hardy

公開日時: 2026/11/01 3:08

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Isack Hadjar, Red Bull Racing

写真：: James Sutton / LAT Images via Getty Images

F1メキシコシティGPのフリー走行1回目開始直前、レッドブルのアイザック・ハジャーは、パドックでセルフィーを撮ろうとしていたファンを突き飛ばしたとして、FIAのレーススチュワードから「正式な警告」を受けた。

ハジャーはF1メキシコシティGPの金曜日に、サーキットにおいて「不適切な行為」と行なったとしてスチュワードに召喚されていた。

ハジャーはFP1の走行に向け、ガレージに急いでいた。その道中でファンから写真撮影を求められたが、2度にわたってそのファンを突き飛ばした。この行為が、国際スポーツ規定第12.2.1.1条に違反したと判断された。

スチュワードが公開した報告書には、次のように記されている。

＊＊＊＊＊

スチュワードは、6号車のドライバー（アイザック・ハジャー）とチームに代表者から事情聴取を行ない、ビデオの映像を確認した。

当該ドライバーはフリー走行1回目に遅れそうになったが、若いファンと写真を撮るために立ち止まったところ、パドックにいたゲストから攻撃的な態度で接近されたと話している。

警備員1名がドライバーの後方を歩いていたが、その行為に介入してドライバーのプライベート空間への侵害に等しい行為を防ぐことができなかった。

当該ドライバーは当初、ゲストの腰のあたりに手を伸ばして、遠ざけようとした。しかしその後、右手で当該のゲストを押し退けた。

ドライバーによるこの行為は、規則違反とみなされる。しかしスチュワードは、以下の点を考慮してペナルティを軽減した。

a) 当該ドライバーは、他者による無断かつ攻撃的な行動に反応した。

b) ドライバーは混雑したエリアを通ってFP1の開始に向けて移動していた。

c) ドライバーには十分な警備員が配置されていなかった。

d) 当該のゲストは、ドライバーの同意なしにパーソナルスペースに侵入した。

e) ドライバーがパドック内を移動する際に経験する一般的な問題。

＊＊＊＊＊

この結果ハジャーには「正式な警告」が与えられるに留まった。

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