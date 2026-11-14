F1 ラスベガスGP

F1ラスベガスGPはトロフィーもキラキラ！ ネオンサインをモチーフにしたトロフィー公開

F1ラスベガスGPは、来週末のレースに向けてネオンサインをモチーフにした新たなトロフィーを公開した。

公開日時: 2026/11/14 2:08

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ラスベガスGPは、来週末に開催されるF1レースに向けて、ラスベガスの街並みとネオンライトにインスパイアされた新しいトロフィーデザインを発表した。

重さ3.6kg、高さ56cmの優勝トロフィーは、開発と製作に6ヵ月を要し、ラスベガス・ストリップの象徴的なネオンサインを模して作られている。

特徴的なV字型のシルエットのトロフィーには122個のライトが組み込まれており、ラスベガスならではのユニークなデザインで、優勝者にとって「自分の名前がライトアップされる」という言葉に新たな意味を与えるものとなっている。

F1は2023年から2025年のラスベガスGPのトロフィーをデザインした実績を持つボーウェン・スタジオとオア・デザインズと再び協力し、3Dモデルとレンダリングを用いてこのトロフィーを開発した。

ラスベガスGPは11月19日から21日に開催される。これはシーズン最後の3連戦の1戦目であり、F1はその後カタール、アブダビでシーズンの幕を下ろすことになる。

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