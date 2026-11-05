F1 メキシコシティGP
レッドブル代表、ルクレールへのペナルティに疑問「ペナルティが出るのが遅れ、それが5秒しかなかったのには驚いた」
レッドブルのローレン・メキーズ代表は、メキシコシティGP1周目にコース外走行でシャルル・ルクレールに科されたペナルティは軽すぎると訴えた。
Rahaan Mazumder
公開日時: 2026/11/05 10:02
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Laurent Mekies, Red Bull Racing
写真：: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
レッドブルのローレン・メキーズ代表は、F1メキシコシティGPのオープニングラップでコース外走行をしたとしてシャルル・ルクレール（フェラーリ）が受けた5秒のタイム加算ペナルティについて、軽すぎると考えている。
メキシコでの1周目は、フェラーリのライバルたちにとって最高の贈り物となった。ターン4でルクレールとルイス・ハミルトンが繰り広げたホイール・トゥ・ホイールのチームメイトバトルは、メキシコシティGPのレース展開を根本から変えた。
しかし、その後FIAスチュワードが下した裁定に、ピットウォールでは大きな不満を抱く者もいた。ルクレールのマシンが完全にコース外へ飛び出すのを見たメキーズは、ルクレールがコースを外れて持続的なアドバンテージを得た以上、競技上のペナルティは避けられないと即座に認識していた。
「最初に頭に浮かぶのは、これはペナルティになるべきだということだ。その瞬間、競争相手として真っ先にそう考える」と、メキーズはレース後のメディア対応で明かした。
最終的にレースコントロールはルクレールに5秒のタイムペナルティを科した。しかし、裁定が下されるまでに時間がかかったことで、その影響は大幅に弱まった。ルクレールはすでにクリーンエアを利用してリードを大きく広げており、その結果、ペナルティによる影響の一部が相殺されてしまったのだ。
「ペナルティが確定するまでに、あれほど時間がかかったことには確かに少し驚いた」とメキーズは認め、FIAの裁定が遅れたことは明らかな問題点だと指摘した。
「また、5秒だけだったことにも驚いた。おそらくペナルティが科された時点で、シャルルはすでにルイスに対して5秒以上の差をつけていたと思う」
メキーズは規則適用の甘さに対する不満を隠さず、今回の処分は「少し軽すぎるように感じた」と述べた一方、「決まったことは仕方がない」とも認めた。
スチュワードの裁定だけにフェラーリの脅威を抑える役割を委ねるのではなく、レッドブルの戦略グループは自ら対処に動いた。ルクレールが新品タイヤを求めてピットに飛び込むと、メキーズとピットウォールのスタッフは完璧なカバー戦略を実行。自分たちのフェルスタッペンも同時にピットへ呼び込み、ペナルティを消化し後退したルクレールにアンダーカットのチャンスを与えなかった。
「今回も極めて見事な仕事だった」とメキーズはチームに称賛した。
「シャルルがピットに入ると分かったとき、戦略グループとピットウォールのいつものメンバーがあの判断を下してくれた。ペナルティを考慮したうえで、彼との差を踏まえると、我々にできる最善の策だった。勝負に出て、それがうまくいった」
この見事な戦術に加え、フェルスタッペンの巧みなディフェンスもあり、フェルスタッペンは最終的にフェラーリ勢を抑え込み、今季3勝目をマークした。
特に、第1スティントでのフェルスタッペンの冷静な走りをメキーズは高く評価。「ルイスとシャルルが彼と争っていた間、2人を後ろに抑え込むために、間違いなく非常に良い仕事をした」と締めくくった。
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