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ローソンか？ ツォロフか？ 来季のラインアップはレーシングブルズ次第……レッドブル代表「私には前任者のような権利はないよ」

レッドブルのチーム代表であるローレン・メキーズは、レーシングブルズは2027年のドライバーラインアップを自らの意思で決定できると語った。

Benjamin Vinel Filip Cleeren

編集: 2026/11/11 9:04

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Liam Lawson, Racing Bulls, Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal

写真：: Clive Mason／Getty Images

まだ来季のドライバーラインアップが決まっていない数少ないF1チームであるレーシングブルズ。絶好調のリアム・ローソンを残留させるのか、それともFIA F2で活躍するニコラ・ツォロフを昇格させるのかという点で大きな注目を集めている。

姉妹チームのレッドブルのチーム代表であるローレン・メキーズは、いずれのドライバーを選ぶかは、レーシングブルズの判断に委ねられていると語った。

2027年のF1各チームのドライバーラインアップは、既にほぼ決定している。しかしレーシングブルズは、まだアナウンスされていない状況だ。今季デビューしたばかりのアービッド・リンドブラッドは引き続き来季もフル参戦するものと見られているが、そのチームメイトが誰になるかは不透明だ。

候補のひとりはF2参戦中のレッドブル育成ドライバーであるツォロフだ。ツォロフはF2で6勝を挙げ、タイトルの最有力候補のひとりである。

一方のローソンは、今シーズンここまでに89ポイントを獲得し、ドライバーズランキング9番手につけている。トップ4チームを除けばローソンが最上位であり、ランキング10番手のピエール・ガスリー（アルピーヌ）の倍以上のポイントを稼いでいる。

それほど好調な走りを見せるローソンを下ろして、ツォロフを起用することは正当化できることなのか？ そう尋ねられたメキーズ代表はこう語った。

「レーシングブルズが決断を下した後、彼らに尋ねるべき質問が多いだろうね」

「レーシングブルズのドライバーを選ぶのは、レーシングブルズ次第だ。確かに育成プログラムは共通しているし、レーシングブルズから優秀なドライバーが輩出された際には、マックス・フェルスタッペンやアイザック・ハジャーのようにレッドブルに昇格させる可能性があるという、他に類を見ない立場にある。しかしF1での計画に関しては、最終的に彼ら自身が決めることだ」

「リアムに関しては、またしても素晴らしい週末を過ごしたことについて、彼を祝福するしかない。彼はシーズン序盤から素晴らしい走りを見せていた。急遽代役として我々のチームで走ってくれた3戦では、1年前のシーズン序盤とは信じられないほど対照的な、非常に良い仕事をしてくれた。そしてレーシングブルズに戻った彼は、コース上でさらに一段階上のレベルに達していることを、誰もが実感した。今週末の彼の走りは、まさに今の彼のパフォーマンスの強さを完璧に表している」

かつてレッドブル・グループには、クリスチャン・ホーナーとヘルムート・マルコという強権を握っている人物がいた。しかし彼らは既にチームを去った。

メキーズ代表は、かつてのホーナーやマルコのような権力は自分にはないと説明する。

「意見を述べることと、最終的な決定を下すことには、大きな違いがある。私には決定権はない」

その上で、レーシングブルズは誰を起用すべきだと思うかと尋ねられると、こう語った。

「これはレーシングブルズが決めることだと、ここまで3分かけて説明してきたつもりだ。私が公に意見を述べて、レッドブル・レーシングの決定にするつもりはない。レーシングブルズが決めることだ。彼らはすべてのデータを把握しており、経験も非常に豊富だ」

「アラン（パルメイン／レーシングブルズ代表）は素晴らしい人で、多くの人よりもレースをよく理解している。レッドブルの立場からすれば急ぐ必要はないので、彼らが時間をかけて検討するのは当然だろう」

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