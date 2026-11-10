F1 サンパウロGP

レーシングブルズ代表、ドライバー決定の遅れによる”内外”の苛立ちに理解「そう遠くないうちに結論が出る」

レーシングブルズのアラン・パルメイン代表は、来季ドライバー決定の遅れに対する「不満を理解している」と述べた。

Filip Cleeren

公開日時: 2026/11/10 2:34

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Liam Lawson, Racing Bulls

写真：: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

レーシングブルズのアラン・パルメイン代表は、リアム・ローソンを残留させるか、リザーブドライバーでF2のランキング2番手につけているニコラ・ツォロフを2027年に昇格させるかというチームの決定が遅れていることについて、「不満は理解できる」と述べている。

レーシングブルズは今季、ローソンとアービッド・リンドブラッドのコンビでコンストラクターズランキング5番手につけており、このままシーズンを終えればチームとして、前身のアルファタウリやトロロッソ、そしてミナルディを含めてもチームの史上最高成績ということになる。

ローソン個人としても、リンドブラッドの38ポイントの倍以上となる89ポイントを稼いでいるだけに、通常であれば来季も続投して当然のパフォーマンスを見せている。

しかしレーシングブルズは、将来のレッドブル・レーシングのドライバーを育成する場としての役割が変化しつつあり、状況は複雑になっている。ローソンはもはや、レッドブルの長期構想に含まれていない。一方、ブルガリア出身のツォロフという有望な若手が控えており、将来的にリンドブラッドとともにレッドブルのシートを争う可能性もある。

一方で、レッドブルの親会社はレーシングブルズに対し、自立したチームとして競争力を発揮することも求めている。今季、チームはその期待に応えることに成功している。

短期的な戦力、安定性、経験をもたらすローソンと、将来的にレッドブルで活躍する可能性を秘めたツォロフ。この難しい選択を迫られていることが、当初はもっと早く決着すると見られていたドライバー決定が、少なくともラスベガスGPまで長引くと予想される理由だ。

一方、チームのSNSアカウントには、ローソンとの2027年契約を求めるファンの声が殺到している。木曜日にはリンドブラッドのSNSに、メキシコGPのFP1に参加した幼なじみのツォロフとF1で再会できたことを喜ぶ投稿が掲載された。これをチームの2027年ラインアップを誤って発表したものだと受け取ったファンもおり、混乱を招いた。

こうした不透明な状況はローソンにも重くのしかかっている。本人は「これ以上、何をすればいいのか分からない」と認めている。

Alan Permane, Racing Bulls

Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images

金曜日にブラジルで取材に応じたチーム代表のアラン・パルメインは、レーシングブルズのチーム代表兼共同CEOとして2031年までの新契約を結んだことを明らかにしたうえで、決定が出ないことに対する外部のいら立ちは理解していると語った。しかし、チームとして最善の選択をするため、必要な検討を重ねていると強調した。

「我々は少し科学的なアプローチを取り入れようとしている。それには時間がかかる。あらゆることを確認し、調査し、分析している。時間はある。何かを急ぐ必要はないし、正しい決断が下されると確信している」

「ドライバーたちがいら立っていることは理解しているし、ほかの人々がもどかしく感じていることも分かっている。しかし、我々は正しい判断をしたいし、必ずそうする。今後数週間のうちに発表する際には、誰もが納得するはずだ。ほぼ決まっているが、まだ最終決定には至っていない」

ローソンを残留させることは、若手育成というチームの方針に反するわけではない。ローソンが大量のポイントを獲得していることに加え、ローソンを起用することで、ルーキーシーズンを戦うリンドブラッドの成長を評価するための有効な基準を得られている。

チームが一見すると相反する目標をどのように両立させようとしているのかについて、パルメインは次のように説明した。

「主な判断基準は、いつもと同じくペースとスピードだ。まず最初に見るのはそこだ」

「しかし、我々は単にレースで競争することだけを目的としたチームではない。若い才能を育てる役割も担っているため、その点にも目を配る必要がある。だからといって、若手を次々とマシンに乗せればいいというわけではない。才能を評価するために、ある程度の経験を持つドライバーも必要になるかもしれない」

「だから簡単な決断ではないし、周囲の人々がいら立っていることも理解している。ドライバーたちの気持ちも分かっている。しかし、決定には近づいている。そう遠くないうちに結論が出るだろう」

難しいコンディションとなったサンパウロGPでも予選5番手、決勝7位と結果を残したローソン。ただ、これが彼の未来を明るくするとは言い切れないのが実情だ。

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