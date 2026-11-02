F1 メキシコシティGP

ハミルトン、優勝逃す大きな要因となったチームメイトバトルに不満露わ「真剣な話し合いが必要」

フェラーリのルイス・ハミルトンは、F1メキシコシティGPでチームメイトとのバトルの末にリードを失ったことについて、フェラーリ内で「真剣な話し合い」が必要だと語った。

Benjamin Vinel

公開日時: 2026/11/02 3:18

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Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

写真：: Yuri Cortez / AFP via Getty Images

F1メキシコシティGPでは、フェラーリの2台がまたしても激しいバトルを繰り広げ、その結果として優勝のチャンスを逃すこととなった。

これを受け、レースを2位で終えたルイス・ハミルトンはチーム内で「真剣な話し合い」が必要だと怒りをにじませた。

ポールポジションからレースをスタートしたハミルトンが首位を守った一方、3番グリッドのシャルル・ルクレールは加速が鈍ったジョージ・ラッセル（メルセデス）を抜き去り、フェラーリがワンツー体制に。週末を前から本命視されていたフェラーリが、優位にレースを進めていくかと思われた。

しかしルクレールは勢いそのまま、ハミルトンに襲いかかった。ターン1～3ではルクレールの攻撃を凌いだハミルトンだが、ルクレールは攻めの手を緩めなかった。

ターン4のアウト側からハミルトンに並びかけたルクレールは、コーナーからの立ち上がりでワイドに膨らんでしまい、ターン5をショートカットする形に。ハミルトンも加速が鈍り、マックス・フェルスタッペン（レッドブル）にオーバーテイクされてしまった。

ルクレールはショートカットにより首位に立ったが、コース外走行でアドバンテージを得たとして5秒のタイム加算ペナルティを受けることになった。最初のピットストップの前には、2番手のフェルスタッペンに5秒以上のリードを築いていたものの、タイヤ交換に少し手間取ったこともあり、首位から転落。さらにバルテリ・ボッタス（キャデラック）のクラッシュによる赤旗後のリスタートでは、タイヤにフラットスポットを作ってしまい、4位でフィニッシュするのが精一杯だった。

一方、ハミルトンはフェルスタッペンを抜き返すことができず、0.8秒差の2位でフィニッシュ。オープニングラップの出来事を悔やんでも悔やみきれない結果となった。

ルクレールがハミルトンへ順位を返さなかった理由のひとつは、そうすればフェルスタッペンにも先行を許さなければならなかったためだ。それでも首位を快走しリードを広げていたルクレールを見たハミルトンは怒りをあらわにした。

「問題は、彼がクリーンエアの中を走っていて、僕たちのようにタイヤなどをマネジメントする必要がないことだ。彼はポジションを返すべきだ」とハミルトンは無線でレースエンジニアに伝えた。数周後には、さらにこう続けた。

「スチュワードは事実上、シャルルにこの勝利を与えている」

レース後、パルクフェルメで取材に応じる頃には、ハミルトンの怒りも収まっていた。しかし、チームが見せた対応に不満を抱いていることは明らかだった。

「厳しい一日だった。今日は勝てるペースがあったと思うが、そうはならなかった。チーム内で話し合い、舞台裏で何ができるかを考えるつもりだ」

そうハミルトンは語った。

「ドライバーズブリーフィングでは、ターン1でコースを外れた場合はポジションを返さなければならないと話し合っていた。昨年、彼が今回やったのと同じ動きで、僕は10秒ペナルティを受けた」

「結局、今日の僕たちが勝利を逃した原因はそこにあった。舞台裏で、間違いなく真剣な話し合いをする必要があると思う」

Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

一方でハミルトンは、今回のレースで3位となり、F1史上最年少のワールドチャンピオンとなったアンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）の「驚異的な」偉業を称賛。フェラーリへの信頼を強調し、ともに来季、若き王者に挑むことを期待している。

「良い点は、チームが本当に懸命に取り組んでいて、マシンも大きく改善したことだ。この位置で走れているのは素晴らしい」

「今週末は旧型エンジンを使っている。それでも良い結果を残し、ポイントも獲得できた。勝てなかったのは残念だけど、勝つこともあれば負けることもある」

「来年は、彼らと実際に戦えるエンジンを手に入れられることを願っている。今年はシーズンを通じて、ほとんどのストレートで彼らにあっという間に抜かれていた。そこを改善し、このマシンの基本的な部分を維持できれば、本当に素晴らしい結果を出せると思う。だからチームを信頼しているし、100％の信頼を置いている」

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