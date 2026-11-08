F1 サンパウロGP

ハミルトンとルクレールが和解。フェラーリ”内紛”回避「俺たちはしっかり話し合って解決した」

フェラーリのルイス・ハミルトンとシャルル・ルクレールがふたりで話し合いを行ない、メキシコシティGPでの意見の相違を乗り越えようとしている。

Oleg Karpov Isa Fernandes

編集: 2026/11/08 2:38

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Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

写真：: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

フェラーリのルイス・ハミルトンは、F1メキシコシティGPで表面化した意見の相違について、サンパウロGPの現場でシャルル・ルクレールと話し合いを行ない、和解したことを明らかにした。緊張関係は「解消された」という。

フェラーリのふたりの関係は、極度の緊張状態にあった。メキシコシティGPのスタート直後、1-2体制を築いたにもかかわらずふたりはポジションを激しく争い、これがきっかけとなってポジションを落としてしまったのだ。そして結果的にマックス・フェルスタッペン（レッドブル）に優勝をさらわれた。

ハミルトンはレース中も、そしてレース後にも、ルクレールの振る舞いについて大いに不満を訴えていた。一方でルクレールも、自分は悪くないと一切譲る姿勢を見せなかった。チーム代表のフレデリック・バスールも、ふたりの間には敬意が足りないと憤慨した。

メキシコシティGPの後には、ルクレールは娘の誕生に立ち会うためにモナコに帰国したため、ハミルトンと話し合いを行なう時間をとることができなかった。しかしサンパウロにやってから、ふたりは話し合ったという。

「僕らは話し合い、わだかまりを解消して前に進ことにした。お互い、大きな敬意を抱いていると思う」

ハミルトンはそう語った。

「話し合えてよかった。これでいつも通り、何の問題もなく前に進める。こういう状況では、ただ話し合うだけで解決することもある。どちらからも何かの要求もなかった」

「お互いに主張するポイントを譲り合い、改善できる点を話し合った。そして支え合った。だからこれからは、もっと良いレースができると期待している」

ルクレールも、ハミルトンとの緊張状態は解決済みで、もう問題はないと明言した。

「もちろんだよ」

ハミルトンとの関係は良好になったかと尋ねられたルクレールはそう語った。

「話をすれば、すぐに状況が好転すると本当に信じている。もちろん緊張感はあるし、お互いに勝ちたい気持ちがある。だから、時にはうまくいかないこともあるだろう」

「物事の見方が同じではないことがあるのは、仕方がないことだ。でもそれについて話し合うことがとても大切なんだ」

「僕の立場から言えば、もちろん率直に話したし、話し合って良かったと思う。こういうことがあった後は、必ず話し合いが必要だと思う」

「事態が誇張されすぎてしまったと言う面もあるけど、同時にこの問題を長引かせてしまったのも事実だ。ただ僕にとっては非常に特別な1週間だったから、もっと早い段階で話し合いをすることが出来なかったんだ」

「話し合いは重要だった。今はもう終わったこととして捉え、前を向いて進んでいきたいと思っている」

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