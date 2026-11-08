F1 サンパウロGP
ハミルトンとルクレールが和解。フェラーリ”内紛”回避「俺たちはしっかり話し合って解決した」
フェラーリのルイス・ハミルトンとシャルル・ルクレールがふたりで話し合いを行ない、メキシコシティGPでの意見の相違を乗り越えようとしている。
Oleg Karpov Isa Fernandes
編集: 2026/11/08 2:38
Copy link
Facebookでシェアする
Twitterでシェアする
WhatsAppでシェア
Linkedinでシェアする
Pinterestでシェアする
Viberでシェア
Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari
写真：: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
フェラーリのルイス・ハミルトンは、F1メキシコシティGPで表面化した意見の相違について、サンパウロGPの現場でシャルル・ルクレールと話し合いを行ない、和解したことを明らかにした。緊張関係は「解消された」という。
フェラーリのふたりの関係は、極度の緊張状態にあった。メキシコシティGPのスタート直後、1-2体制を築いたにもかかわらずふたりはポジションを激しく争い、これがきっかけとなってポジションを落としてしまったのだ。そして結果的にマックス・フェルスタッペン（レッドブル）に優勝をさらわれた。
ハミルトンはレース中も、そしてレース後にも、ルクレールの振る舞いについて大いに不満を訴えていた。一方でルクレールも、自分は悪くないと一切譲る姿勢を見せなかった。チーム代表のフレデリック・バスールも、ふたりの間には敬意が足りないと憤慨した。
メキシコシティGPの後には、ルクレールは娘の誕生に立ち会うためにモナコに帰国したため、ハミルトンと話し合いを行なう時間をとることができなかった。しかしサンパウロにやってから、ふたりは話し合ったという。
「僕らは話し合い、わだかまりを解消して前に進ことにした。お互い、大きな敬意を抱いていると思う」
ハミルトンはそう語った。
「話し合えてよかった。これでいつも通り、何の問題もなく前に進める。こういう状況では、ただ話し合うだけで解決することもある。どちらからも何かの要求もなかった」
「お互いに主張するポイントを譲り合い、改善できる点を話し合った。そして支え合った。だからこれからは、もっと良いレースができると期待している」
ルクレールも、ハミルトンとの緊張状態は解決済みで、もう問題はないと明言した。
「もちろんだよ」
ハミルトンとの関係は良好になったかと尋ねられたルクレールはそう語った。
「話をすれば、すぐに状況が好転すると本当に信じている。もちろん緊張感はあるし、お互いに勝ちたい気持ちがある。だから、時にはうまくいかないこともあるだろう」
「物事の見方が同じではないことがあるのは、仕方がないことだ。でもそれについて話し合うことがとても大切なんだ」
「僕の立場から言えば、もちろん率直に話したし、話し合って良かったと思う。こういうことがあった後は、必ず話し合いが必要だと思う」
「事態が誇張されすぎてしまったと言う面もあるけど、同時にこの問題を長引かせてしまったのも事実だ。ただ僕にとっては非常に特別な1週間だったから、もっと早い段階で話し合いをすることが出来なかったんだ」
「話し合いは重要だった。今はもう終わったこととして捉え、前を向いて進んでいきたいと思っている」
関連ニュース:
F1フェラーリ極度の緊張状態解消へ？ ハミルトンvsルクレールの直接会談がサンパウロGP木曜夜に実現。バスール代表明かす「結論は明白だ」
F1ハミルトン最大のライバル、ロズベルグが振り返るメルセデス時代の交戦規定「フェラーリはうまくコントロールできていない」 やっぱりニキ・ラウダはすごかった
F1激化するフェラーリ同門対決。ルクレールの前チームメイト、サインツJr.が見解「こういう事態は避けられない」
【PR】2026年のF1™︎を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！
あなたの意見が聞きたい！
Motorsport.comで何を見たいですか？
5分間のアンケートにご協力ください。
- Motorsport.comチーム
関連ニュース :
記事をシェアもしくは保存
Copy link
Facebookでシェアする
Twitterでシェアする
WhatsAppでシェア
Linkedinでシェアする
Pinterestでシェアする
Viberでシェア
前の記事 シート喪失も噂されるローソン絶好調！ サンパウロGP決勝は3番グリッド獲得……しかしフロントロウ逃し悔やむ「アロンソに追いついてしまった」
More from
Oleg Karpov
シート喪失も噂されるローソン絶好調！ サンパウロGP決勝は3番グリッド獲得……しかしフロントロウ逃し悔やむ「アロンソに追いついてしまった」
F1
F1
サンパウロGP
35 分前
シート喪失も噂されるローソン絶好調！ サンパウロGP決勝は3番グリッド獲得……しかしフロントロウ逃し悔やむ「アロンソに追いついてしまった」
オコンのF1キャリアは”成功の物語”。ハースのシート喪失で引退になっても、それは変わらない
F1
F1 1 日前
オコンのF1キャリアは”成功の物語”。ハースのシート喪失で引退になっても、それは変わらない
予選3番手のピアストリ、アゼルバイジャンGPで勝てる唯一の策は「牽引フックでメルセデスと繋ぐ」？
F1
F1
アゼルバイジャンGP
1 ヵ月前
予選3番手のピアストリ、アゼルバイジャンGPで勝てる唯一の策は「牽引フックでメルセデスと繋ぐ」？
More from
シャルル ルクレール
今回のフェラーリはストレートでもコーナーでも遅い……ルクレール「今季最悪のレベルだった」
F1
F1
サンパウロGP
14 時間前
今回のフェラーリはストレートでもコーナーでも遅い……ルクレール「今季最悪のレベルだった」
ハミルトン最大のライバル、ロズベルグが振り返るメルセデス時代の交戦規定「フェラーリはうまくコントロールできていない」 やっぱりニキ・ラウダはすごかった
F1
F1
メキシコシティGP
15 時間前
ハミルトン最大のライバル、ロズベルグが振り返るメルセデス時代の交戦規定「フェラーリはうまくコントロールできていない」 やっぱりニキ・ラウダはすごかった
フェラーリ極度の緊張状態解消へ？ ハミルトンvsルクレールの直接会談がサンパウロGP木曜夜に実現。バスール代表明かす「結論は明白だ」
F1
F1
サンパウロGP
23 時間前
フェラーリ極度の緊張状態解消へ？ ハミルトンvsルクレールの直接会談がサンパウロGP木曜夜に実現。バスール代表明かす「結論は明白だ」
More from
フェラーリ
ハミルトンは黙らない！ フェラーリの”不利益”を避けるため、ルクレールとの話し合いを改めて要求「優勝を逃した……対策を講じなきゃ」
F1
F1
サンパウロGP
1 日前
ハミルトンは黙らない！ フェラーリの”不利益”を避けるため、ルクレールとの話し合いを改めて要求「優勝を逃した……対策を講じなきゃ」
ルクレールがパパに！ 第一子の娘ビアンカ誕生を報告「愛犬レオに続いて、二人目の親になれるのは素晴らしいこと」
F1
F1
メキシコシティGP
3 日前
ルクレールがパパに！ 第一子の娘ビアンカ誕生を報告「愛犬レオに続いて、二人目の親になれるのは素晴らしいこと」
F1分析｜フェラーリ、メキシコで勝利逃す……ピットストップ戦略は正しかったのか？
F1
F1
メキシコシティGP
4 日前
F1分析｜フェラーリ、メキシコで勝利逃す……ピットストップ戦略は正しかったのか？
最新ニュース
ハミルトンとルクレールが和解。フェラーリ”内紛”回避「俺たちはしっかり話し合って解決した」
F1
F1 F1
サンパウロGP
2 分前
ハミルトンとルクレールが和解。フェラーリ”内紛”回避「俺たちはしっかり話し合って解決した」
シート喪失も噂されるローソン絶好調！ サンパウロGP決勝は3番グリッド獲得……しかしフロントロウ逃し悔やむ「アロンソに追いついてしまった」
F1
F1 F1
サンパウロGP
35 分前
シート喪失も噂されるローソン絶好調！ サンパウロGP決勝は3番グリッド獲得……しかしフロントロウ逃し悔やむ「アロンソに追いついてしまった」
STANLEYプレリュードがPP獲得！ au TOM’Sスープラが2番手に続く｜スーパーGT第8戦もてぎ：予選結果
スーパーGT
SGT スーパーGT
第3戦・第8戦もてぎ
1 時間前
STANLEYプレリュードがPP獲得！ au TOM’Sスープラが2番手に続く｜スーパーGT第8戦もてぎ：予選結果
フェルナンド・アロンソ、予選9番手に満足も注文あり「雨が助けになった……でも、トップ5に入れるかと思ったんだ」｜F1サンパウロGP予選
F1
F1 F1
サンパウロGP
2 時間前
フェルナンド・アロンソ、予選9番手に満足も注文あり「雨が助けになった……でも、トップ5に入れるかと思ったんだ」｜F1サンパウロGP予選
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。
次の 2 つのオプションがあります。
- サブスクライバーになります。
- 広告ブロッカーを無効にします。
購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします
広告ブロッカーを無効にしましたか?
ページをリロード
お知らせの管理
登録