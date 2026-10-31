F1 メキシコシティGP

今回のフェラーリは速いぞ！ ハミルトン、自身はトラブルに見舞われるも「今週末のマシンは本当にいい」

フェラーリのルイス・ハミルトンは、チームメイトのシャルル・ルクレールが金曜日に2度トップタイムを記録したことで、今回のメキシコシティGPに大きな自信を持っている。

Alex Harrington

公開日時: 2026/10/31 2:38

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Lewis Hamilton, Ferrari

写真：: Daniel Cardenas / Anadolu via Getty Images

フェラーリのルイス・ハミルトンは、F1メキシコシティGPのFP2を11番手で終えたが、チームメイトのシャルル・ルクレールがFP1とFP2ともにトップとなったことで、フェラーリが現実的にポールポジションを争えると考えている。

ハミルトンはFP2でマシントラブルに見舞われてコースサイドにマシンを止めてしまったことで、ロングランを実施する機会を失った。それでも、予選に向けて楽観的な見方を示している。

「トラブルが起きるまでは本当にいい感触だった。素晴らしい感じだったし、セットアップ変更もうまくいった。マシンはいい状態にあり、実際に速さもあった」とハミルトンは語った。

「ただ、自分のアタックラップでも何ヵ所かでパワーを失っていた。だから、その前の時点ですでに0.3秒を失っていたんだ。それを差し引いても、今週末のマシンは本当にいい」

フェラーリは今週末のレースを前に、大きな注目を集めている。小径ターボチャージャーを採用する同チームのパワーユニットは、高地特有のコンディションによりうまく対応できると予想されているためだ。メルセデスのジョージ・ラッセルは木曜日、メキシコシティの薄い空気の中では、フェラーリ勢に「かなりのアドバンテージ」が生まれる可能性があると語っていた。

しかし、ハミルトンはこうした過度な期待については払拭したいと考えている。

「ターボの話にはあまり同意できない。メルセデスやレッドブルとの速度比較を見れば、ストレートの終わりでも彼らは依然として速い。いつものレースと同じだ。だから、ターボが違いを生んでいるわけではない」

「ストレートの終わりでも、彼らのほうがまだ伸びている。だから、僕たちは依然として0.2秒か0.3秒ほど（ストレートで）失っていると思う。ただ、マシンの挙動は非常にいい」

マクラーレンのオスカー・ピアストリもこの説を否定し、フェラーリは「ストレートで少し遅く見えた」と指摘している。

それでもハミルトンは、フェラーリが予選でフロントロウを争えると期待している。ただし、ライバル勢は予選でさらに速さを引き出してくることが多いと警戒した。

「シャルルは2つのセッションでともにトップだった。予選がどうなるかは分からない。ほかのチームはもう一段階速さを引き上げてくるように見えるけど、正直なところ、予選では彼らを上回るところまでかなり近づけると感じている」

ロングランを実施できなかったハミルトンは、日曜日のレースに向けたマシンのセットアップについて、他のドライバーのデータに頼らざるを得ないと認めた。

「ロングランでマシンがどうだったのかは分からない。走ることができなかったからね。他のドライバーがどうだったかを確認して、マシンのウイングや設定、ブレーキングなどをどのあたりに合わせるべきか、推測するしかない」

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