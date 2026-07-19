FP3のクラッシュで歯車が狂ったか。ハミルトン、マシン修復は予選に間に合うも「以前とは全く違う感触だった」
フェラーリのルイス・ハミルトンはF1ベルギーGPのFP3でクラッシュ。予選では6番手を確保したが、クラッシュ前とはフィーリングが変わってしまっていたという。
Lewis Hamilton, Ferrari
写真：: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
フェラーリのルイス・ハミルトンは、F1ベルギーGPのFP3終盤にクラッシュ。予選参加も危ぶまれる中、チームは修復を間に合わせ、ハミルトンは無事に予選Q3まで進出。最終的に5番手となったチームメイトのシャルル・ルクレールからわずか0.002秒差の6番手につけることに成功した。
一見すればダメージを最小限に抑えた結果とも言えるが、ハミルトンはそうは考えていないようだ。
高速区間が多く、メルセデスとのパワーユニット性能差が大きく影響すると予想していたフェラーリにとって、ルクレール5番手、ハミルトン6番手という予選結果は、おおむね想定通りだったと言える。なお、マクラーレンのランド・ノリスのグリッド降格ペナルティによって、スターティンググリッドはひとつずつ繰り上がることになる。
しかし、ルクレールがピットレーンで振られた黄旗によって減速してしまい、4番手のジョージ・ラッセル（メルセデス）を上回るチャンスを逃したように、ハミルトンもさらに上位を狙えた可能性があったと感じている。
ハミルトンはFP3でクラッシュを喫した後、短時間でマシンを修復したチームを称賛した一方で、その修復作業の影響でリヤのバランスがFP3とは変わってしまったと明かした。
修復によってマシンの仕様自体は変わっていないものの、予選開始まで時間が限られていたため、セットアップにわずかな違いが生じ、それがマシンのバランスを崩し、1周あたりコンマ1～2秒を失う要因になったという。
仮にハミルトンが0.1秒タイムアップできていれば、予選3番手まで狙えた可能性がある。0.2秒なら、2番手のマックス・フェルスタッペン（レッドブル）とも争えたかもしれない。
Lewis Hamilton, Ferrari
写真: Marc Fleury
「リヤサスペンションのどこかが元と同じ状態ではなかったと思う。そのせいで、FP3でとても良かった時と比べてバランスが変わってしまった」とハミルトンは説明した。
「メカニックたちは本当に素晴らしい仕事をしてくれた。こういうことは起こるものだし、前に進むしかない。予選では自分にできるベストを尽くしたし、ラップ自体も悪くなかったと思う」
「彼らは最後の最後までマシンを直そうと頑張ってくれた。本当に感謝しているし、決勝でもクルマが問題なく走ってくれることを願っている」
Motorsport.comから、ポールポジションを獲得したアンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）に対する約0.5秒差の大半はパワーユニットによるものかと尋ねられると、ハミルトンは慎重な姿勢を見せた。
「まだデータを重ねて見ていないから分からない。でも最終セクターでタイムを失っていたのは確かだ」
「彼らは週末を通してエネルギーデプロイメントの面で優位に立っていたし、全開区間が50％を超えるこのコースでは、そうなることは予想していた」
それでも、ハミルトンは今週末のマシンには手応えを感じており、表彰台争いは十分可能だと前向きに捉えている。
「FP3では本当にクルマの感触が良かったし、ロングランもやったけど、とても良かった」
「今はセットアップが少しだけ違う状態になっているけど、それでも明日もいいクルマであることを期待している」
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