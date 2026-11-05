F1 メキシコシティGP

レッドブルPU、高地の課題はクリア。フェルスタッペン「エンジンブレーキが”ランダム”なのは問題だ」

レッドブルPUにとって、高地のメキシコシティGPという課題はクリアしたが、マックス・フェルスタッペンはエンジンブレーキに課題があると訴えている。

Ronald Vording

公開日時: 2026/11/05 3:21

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海抜2,286メートルに位置し、F1カレンダーの中で群を抜いて標高の高いサーキットであるエルマノス・ロドリゲス・サーキットでのメキシコシティGPを前に、パドックでの議論は主に一つのテーマに集中していた。それは、このレースが2026年型パワーユニット（PU）にとってどれほどの難題となるか、ということだった。

複数のPUメーカーは、深刻なターボラグを懸念していた。特に、ターボをサポートするMGU-Hが廃止されたことで、その懸念は大きくなっていた。また、空気密度の低下も、純粋なパフォーマンスに関する重要な疑問を生んでいた。高地ではターボが海抜ゼロ地点と同じ量の酸素をエンジンに送り込むために、より大きな負荷で作動しなければならない。

ホンダF1のトラックサイド・ゼネラルマネージャー兼チーフエンジニアである折原伸太郎は木曜日の時点で、高地で十分なターボ過給圧を発生させられなければ、「エンジンの作動状態」、つまり内燃エンジンが発生できる純粋な出力にも影響が及ぶと説明していた。

F1の新レギュレーション下では、これはすべてのメーカーにとって未知の領域だった。しかし、新規参入組のひとつであるレッドブル・フォード・パワートレインズにとっては、高地での初めての本格的な試練となった。

レッドブル代表のローレン・メキーズによれば、このテストにチームは見事に合格した。予想以上の結果だった可能性さえあるという。

メキーズは、メキシコの標高がPUに与える影響についてMotorsport.comから質問を受け、次のように答えた。

「メキシコが非常に特殊で、極めて独特な課題を突きつける例外的なレースだという指摘は、その通りだ。PUに関しては、明らかにうまく機能した。だから、担当したスタッフには大きな称賛と祝福を送りたい」

「シャシー側もうまく機能した。マシンの冷却やブレーキの冷却など、シャシー面でも非常に多くの課題があったからだ」

「メキシコでどのような状況に直面しても、それは一度限りの特殊なケースとして考えるべきだと分かっていた。ただ、競争上のアドバンテージを得られるのか、それとも不利になるのかは分からなかった。結果として、我々は適切な競争力を発揮できる位置にいた」

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

それでも、マックス・フェルスタッペンはレッドブル初の自社製PU『DM01』には、まだ改善すべき点がいくつもあると考えている。そのひとつがエンジンブレーキだ。

フェルスタッペンはアメリカGPで、エンジンブレーキの影響でフィーリングに一貫性がないと訴えていた。今季3勝目をマークしたメキシコシティGPでも、チーム無線を通じて再び不満を口にしていた。

レース後の記者会見で、フェルスタッペンは次のように説明した。

「ランダムに（問題が）起きるんだ」

「正直に言うと、エンジンが勝手にどう動くかを決めているようなものだから、よく分からない。レースに臨む前にエンジンと話し合った方がいいのかもしれない。もう少しお行儀よくしてくれ、とね」

フェルスタッペンは冗談交じりにそう語った。

「何が起きているのかは分からない。時々そういうことが起きるんだ。一貫性があまりない。ただ、ここではターボチャージャーを含め、すべてが非常に高温になっていると思う。だから、あらゆるものを完璧な状態に保つのは難しい」

エンジンブレーキの一貫性は引き続き改善課題となっているが、レッドブルにとって最大の収穫だったのは、メキシコでのスタートが予想外に良好だったことかもしれない。

フェルスタッペンとアイザック・ハジャーは予選後、スタートに対する懸念を口にしていた。特にターン1までの距離が極端に長いことが不安材料となっていたが、実際には心配していたほど悪くはなかった。

メキーズによれば、これはレッドブルが今季これまで苦しんできたスタートで着実に進歩していることを示している。ただし、まだ楽観視するつもりはないという。レッドブルのチーム代表は、来シーズンに向けて、より大幅なハードウェア変更が必要になることを理解している。

Motorsport.comから、予想外に良好だったスタートについて質問されたメキーズは、次のように語った。

「現状として、我々がベンチマークではないことは分かっている。今年のマシンでスタートを改善するため、ミルトンキーンズでは膨大な作業が進められている」

「そして今日、特に負荷の高い状況下で、その進歩の一端を目にしたはずだ。ターン1までの距離が非常に長く、あらゆる要素が増幅される状況で、何度もスタートを行なわなければならなかったからね」

「大きなプレッシャーと注目が集まるなか、今回できる限りのものを提供してくれたスタッフの仕事を、私はとても誇りに思っている」

「これで我々がベンチマークになったということか？ いや。今後すべてのレースで完璧なスタート、あるいは今日のようなスタートができるということか？ それも違う。ただ、今あるものを使って、これからも改善を続けていくということだ」

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